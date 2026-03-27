Sjö efstu á framboðslista Akureyrarlistans

Akureyrarlistinn hefur lagt fram nöfn þeirra sjö efstu sem skipa framboðslista framboðsins fyrir bæjarstjórnarkosningarnar í vor.
Ennfremur segir í tilkynningu frá frmaboðinu. ,,Helstu áherslumál Akureyrarlistans snúa að atvinnulífi, uppbyggingu, menntun, samgöngum, málefnum eldra fólks, menningu, íþróttum og mannlífi, lækkun skatta og auknu samtali við ríkið. Markmiðið er að efla Akureyri sem sterkt mótvægi við höfuðborgarsvæðið og tryggja áframhaldandi vöxt og lífsgæði í bænum. Akureyrarlistinn leggur áherslu á að tala skýrt, vinna hratt og skila sýnilegum árangri, með metnað, festu og ekki síst gleði að leiðarljósi."