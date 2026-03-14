Sindri S. Kristjánsson er oddviti Samfylkingarinnar á Akureyri fyrir komandi sveitarstjórnarkosninga í vor.

Framboðslisti Samfylkingarinnar í Akureyri fyrir komandi bæjarstjórnarkosningar var samþykktur samhljóða á félagsfundi í hádeginu í dag í húsakynnum félagsins.
Nýr oddviti Samfylkingarinnar á Akureyri er Sindri S. Kristjánsson, skrifstofustjóri, sem setið hefur sem varabæjarfulltrúi á kjörtímabilinu sem senn er á enda.
Hilda Jana Gísladóttir, sem var oddviti flokksins í síðustu kosningum og bæjarfulltrúi framboðsins á líðandi kjörtímabili, sat í uppstillingarnefnd sem lagði fram tillögu að lista. Á fundinum voru Hildu þökkuð afar vel unnin störf sl. átta ár í bæjarstjórn Akureyrar.
Fimm efstu á lista Samfylkingarinnar
,,Það er mér ofboðslegur heiður að hljóta traust félaga minna í Samfylkingunni á Akureyri til að leiða lista framboðsins í bæjarstjórnarkosningunum í vor. Listinn er ótrúlega öflugur, bæði fjölbreyttur en traustur í senn. Með þessum lista sendum við skýr skilaboð til bæjarbúa. Við ætlum að setja menntamál og velferðarmál rækilega á oddinn ásamt að ungum Akureyringum er treyst til ábyrgðar og verka. Verkefnið framundan er stórt en það er jafnframt spennandi og skemmtilegt. Jafnaðarfólk á Akureyri er mætt til leiks” segir Sindri S. Kristjánsson, nýr oddviti Samfylkingarinnar á Akureyri.
Listinn í heild sinni: