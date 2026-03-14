Sindri S. Kristjánsson er oddviti Samfylkingarinnar á Akureyri fyrir komandi sveitarstjórnarkosninga í vor.

14. mars, 2026 - 13:15 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Framboðslisti Samfylkingarinnar í Akureyri fyrir komandi bæjarstjórnarkosningar var samþykktur samhljóða á félagsfundi í hádeginu í dag í húsakynnum félagsins.

Nýr oddviti Samfylkingarinnar á Akureyri er Sindri S. Kristjánsson, skrifstofustjóri, sem setið hefur sem varabæjarfulltrúi á kjörtímabilinu sem senn er á enda.

Hilda Jana Gísladóttir, sem var oddviti flokksins í síðustu kosningum og bæjarfulltrúi framboðsins á líðandi kjörtímabili, sat í uppstillingarnefnd sem lagði fram tillögu að lista. Á fundinum voru Hildu þökkuð afar vel unnin störf sl. átta ár í bæjarstjórn Akureyrar.

Fimm efstu á lista Samfylkingarinnar

,,Það er mér ofboðslegur heiður að hljóta traust félaga minna í Samfylkingunni á Akureyri til að leiða lista framboðsins í bæjarstjórnarkosningunum í vor. Listinn er ótrúlega öflugur, bæði fjölbreyttur en traustur í senn. Með þessum lista sendum við skýr skilaboð til bæjarbúa. Við ætlum að setja menntamál og velferðarmál rækilega á oddinn ásamt að ungum Akureyringum er treyst til ábyrgðar og verka. Verkefnið framundan er stórt en það er jafnframt spennandi og skemmtilegt. Jafnaðarfólk á Akureyri er mætt til leiks” segir Sindri S. Kristjánsson, nýr oddviti Samfylkingarinnar á Akureyri.

Listinn í heild sinni:

  1. Sindri S. Kristjánsson, skrifstofustjóri og varabæjarfulltrúi
  2. Hanna Dóra Markúsdóttir, grunnskólakennari
  3. Sigrún Steinarsdóttir, stofnandi Matargjafir Akureyri og nágrenni
  4. Jóhannes Már Pétursson, háskólanemi
  5. Zane Brikovska, starfsmaður á Bjargey meðferðarheimili
  6. Baldur Sverrisson, framhaldsskólakennari
  7. Elsa María Guðmundsdóttir, sjónlistakennari
  8. Elvar Björn Ólafsson, nemi
  9. Kristín Helga Schiöth, alþjóðafræðingur og blómakona
  10. Jóhann Jónsson, innkaupastjóri
  11. Aðalheiður Anna Ragnarsdóttir, nemi og íshokkíkona
  12. Kristinn Berg Gunnarsson, framhaldsskólakennari
  13. Heiðrún Hafdal Björgvinsdóttir, háskólanemi
  14. Hallur Gunnarsson, framkvæmdastjóri Saga Travel
  15. Anna Sigga Jökuls Ragnheiðard., sálfræðingur
  16. Unnar Jónsson, forstöðumaður
  17. Kristín Sóley Björnsdóttir, viðburðastjóri
  18. Eiður Stefánsson, formaður Félags verslunar- og skrifstofufólks á Akureyri
  19. Sigríður Huld Jónsdóttir, verkefnastjóri og hjúkrunarfræðingur
  20. Þorsteinn Þorsteinsson, fuglaskoðunarmaður
  21. Guðrún Gunnarsdóttir, eldri borgari
  22. Ragnar Sverrisson, kaupmaður
