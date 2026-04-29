Öflugt atvinnulíf á Akureyri

Þegar við kjósum nú á vordögum fólk til að sitja í bæjarstjórn næsta kjörtímabil hlýtur hugurinn að beinast að því hvað flokkar og framboð ætla sér í frekari uppbyggingu atvinnuvega þessa samfélags okkar. Auðvitað eru að mörgu leyti öflugar atvinnugreinar hér í bæ nú þegar en til þess að stækka hann enn meira, og gera að raunverulegri höfuðborg Norðurlands, er heldur betur ástæða til að spýta í lófana og það ekki seinna en strax.
Hin síðari ár hefur athyglin beinst að þessu leyti að miðbænum okkar, hvernig hann verður best skipulagður með tilliti til að skapa þar heilbrigt og fjölbreytt mannlíf ásamt með öflugu atvinnulífi. Sannleikurinn er sá að nútímaatvinnulíf er ekki einasta reykspúandi verksmiðjur og mengandi fyrirtæki heldur miklu frekar fyrirtæki sem byggja á nýjustu tækni og vísindum og ástunda nýsköpun sem gjarnan er seld til fjarlægra landa. Þarna eru sóknarfærin og störf sem geta boðið starfsfólki sínu hæstu laun og góða vinnuaðstöðu. Þess vegna skiptir þróun miðbæjarins okkar miklu máli um hvernig atvinnulífinu vindur fram á næstu árum og áratugum.
Nú liggur fyrir að á allra næstu árum verður miðbæjarsvæðið fyrir ofan Hof byggt myndarlega upp enda þótt ég og fleiri hafi gert alvarlegar athugasemdir við einstaka útfærslur. Engu að síður munu rísa myndarlegar byggingar á svæðinu þarna sem þjónustufyrirtæki við bæjarbúa verða á neðstu hæðum og íbúðir og fyrirtæki á þeim efri. Þar munu mörg fyrirtæki í tækni- og vísindagreinum geta komið sér vel fyrir með öflugt mennta- og skólakerfi bæjarins að bakhjarli ásamt framleiðslufyrirtækjum víða um bæinn sem selja frá sér verðmætar afurðir um víða veröld.
Við þetta bætist svo að innan skamms verða hús endurbyggð efst í Gránufélagsgötunni og þar í grennd. Fjölgar þá enn atvinnugreinum í miðbænum og meira líf færist í svæði sem hefur verið heldur dauft unanfarið en ætti að geta fylgt eftir þjónustufyrirtækjum eins og þeim sem þá hafa væntanlega komið sér vel fyrir á Hofsbótarreitnum.
Svo er auðvitað fram undan stóra stökkið sem margir bíða spenntir eftir. Það er uppbygging á framhaldi miðbæjarins til norðurs þar sem íþróttavöllurinn okkar góði hefur verið síðustu áratugi. Sjálfur hef ég vakið athygli á mikilvægi þess að útfærslan á því svæði fari fram í nánu samstarfi við bæjarbúa og með því virt raunverulegt íbúalýðræði. Í því sambandi hef ég lagt til að þarna yrði, auk miðbæjarhúsa eins og sunnar í bænum, skipulögð stærri og smærri útivistarsvæði fyrir bæjarbúa og gesti þeirra. Eftir það gætum við státað af myndarlegum og vistvænum miðbæ allt sunnan frá gamla góða Samkomuhúsinu og norður að Glerártorgi. Þá yrði nú aldeilis gaman að fara í miðbæinn okkar, sýna sig og sjá aðra! Iðandi mannlíf og öflug þjónusta fjölbreyttra fyrirtækja við bæjarbúa ásamt með kröftugu atvinnulífi.
Að vísu má búast við að sjálfur muni ég horfa á þessa heillandi framtíðarmynd úr Sumarlandinu ef ég fæ vist þar! En hvað sem öllu gríni líður er meira en tímabært að hefja vinnu við þau viðfangsefni sem nauðsynleg eru til að draumurinn um öflugan miðbæ gangi eftir. Slíkur miðbær gæti orðið sómi og stolt okkar um ókomin ár. Til að svo megi verða þarf að vinna skipulega og markvisst með skýra framtíðarsýn en rugla ekki fram og aftur eftir sérvisku einstakra bæjarfulltrúa.
Ragnar Sverrisson, skipar 22. sæti S-listans á Akureyri