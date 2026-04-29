Öflug uppbyggingar- og þróunarvinna hjá barnasálfræðingum í sálfélagslegri þjónustu HSN

29. apríl, 2026 - 10:34 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Mynd hsn.is
Á fjölmennu Sálfræðiþingi sem haldið var á Hótel Reykjavík Nordica þann 27. mars sl. héldu tveir sálfræðingar frá HSN erindi, þær Anna Lilja Sigurvinsdóttir og Aðalheiður Jónsdóttir.

Anna Lilja hélt mjög áhugavert erindi um meðferð unglings með alvarlegan sjálfskaða sem birtist m.a. í því að viðkomandi lagði sér ýmiskonar óæti til munns (pica). Þrátt fyrir fyrri meðferðir af ýmsu tagi, var vandinn enn verulega hamlandi þegar Anna Lilja hóf meðferðina. Í upphafi var því farið í ítarlega greiningarvinnu og í framhaldinu HAM-meðferð (hugræn atferlismeðferð) sem skilað hefur mjög góðum árangri. Erindið vakti mikinn áhuga hjá fundargestum.

Aðalheiður kynnti gæðahandbók sem hún, ásamt fleirum, hefur verið að vinna að um geðheilbrigðisþjónustu fyrir börn í fyrstu línu í heilsugæslu. Gæðabókin verður á næstunni gerð aðgengileg á vef Þróunarmiðstöðvar íslenskrar heilsugæslu. Jafnframt kynnti hún stöðluð matsviðtöl sem barnasálfræðingar HSN eru að þróa. Markmið þeirra er að tryggja réttmætt og áreiðanlegt mat á vanda á hagkvæman hátt, m.a. með samræmdri fyrirlögn þar sem spurt er um öll helstu einkenni geðraskana barna með ítarlegum og hnitmiðuðum hætti.

Erindi þeirra Önnu Lilju og Aðalheiðar endurspegla vel það faglega og metnaðarfulla starf sem fram fer innan sálfélagslegrar þjónustu HSN. Áhersla á gagnreyndar meðferðaraðferðir, svo sem hugræna atferlismeðferð, markvissa greiningarvinnu og þróun staðlaðra verkferla stuðlar að bættri þjónustu og auknu öryggi skjólstæðinga. Með slíkri vinnu heldur HSN áfram að styrkja geðheilbrigðisþjónustu sína og stuðla að betri líðan og velferð skjólstæðinga sinna.

Frá þessu segir á heimasíðu  HSN

Til baka

Nýjast

  • Styrkur í minningu Evu Bjargar Skúladóttur

    • 29.04.2026
    Mánudaginn 27. apríl fékk Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis styrk í minningu Evu Bjargar Skúladóttur sem hefði orðið 50 ára þann dag.

  • Öflugt atvinnulíf á Akureyri

    • 29.04.2026
    Þegar við kjósum nú á vordögum fólk til að sitja í bæjarstjórn næsta kjörtímabil hlýtur hugurinn að beinast að því hvað flokkar og framboð ætla sér í frekari uppbyggingu atvinnuvega þessa samfélags okkar. Auðvitað eru að mörgu leyti öflugar atvinnugreinar hér í bæ nú þegar en til þess að stækka hann enn meira, og gera að raunverulegri höfuðborg Norðurlands, er heldur betur ástæða til að spýta í lófana og það ekki seinna en strax.

  • Af húsnæðismálum Verkmenntaskólans á Akureyri

    • 28.04.2026
    Sá sem hér heldur á penna hefur um árabil komið að kennslu í verklegum greinum í Verkmenntaskólanum. Ungt fólk vinnur af miklum metnaði og fagmennsku að verkefnum sem marka þáttaskil í námi þeirra og framtíðarstörfum. Mikilvægi tæknináms  á Norðurlandi er veigamikið fyrir það atvinnulíf sem hér er. Þrátt fyrir það búa nemendurnir við aðstöðu sem stenst hvorki kröfur nútímakennslu né endurspeglar mikilvægi námsins.

  • Opnað fyrir umsóknir í Slipptöku Driftar EA

    • 28.04.2026
    Drift EA hefur opnað fyrir umsóknir í Slipptökuna, vettvang fyrir frumkvöðla sem vilja taka næsta skref með verkefnið sitt og þróa viðskiptahugmyndir áfram í öflugu stuðningsumhverfi.  Að sögn Sesselju I. Barðdal Reynisdóttur, framkvæmdastjóra Driftar EA, eru áhrif Slipptökunnar farin að sjást víða í frumkvöðlasamfélaginu.

  • Brunnáin í ham

    • 28.04.2026
    Á Facebooksíðu Skógræktarfélags Eyjafjarðar segir: 

  • Akureyri þarf skýra stefnu

    • 28.04.2026
    Fram undan eru mikilvægar kosningar á Akureyri og nú skiptir máli að velja skýra stefnu sem styrkir undirstöður bæjarins. Það dugar ekki að tala í almennum frösum eða vísa ábyrgðinni annað og ætla að gera allt fyrir alla í von um að fiska atkvæði. Það þarf að taka afstöðu og vinna markvisst að þeim þáttum sem skipta mestu máli fyrir framtíð samfélagsins okkar.

  • Fyrir okkur öll!

    • 28.04.2026
    Það er stundum talað um „aldursvæn samfélög“ eins og um sé að ræða eitthvað sérstakt verkefni, næstum eins og bæir þurfi að ákveða einn góðan veðurdag að verða vinalegir eldri borgurum. En er það það sem átt er við? Hvað ef gott samfélag er einfaldlega þannig að það hentar öllum, frá fæðingu til grafar?

  • Akureyrarlistinn ætlar að taka skýra stefnu í tæknimenntun grunnskólanna

    • 28.04.2026
    Akureyrarlistinn ætlar að taka skýra stefnu í tæknimenntun grunnskólanna – og fara úr því að vera eftirbátur yfir í að vera í forystu. Í dag er einfaldlega of lítið gert. Nemendur fá ekki næg tækifæri til að þróa færni í þeim tæknigreinum sem skipta máli í nútímasamfélagi. því ætlum við að breyta.
Sjá meira