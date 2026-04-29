Öflug uppbyggingar- og þróunarvinna hjá barnasálfræðingum í sálfélagslegri þjónustu HSN

Á fjölmennu Sálfræðiþingi sem haldið var á Hótel Reykjavík Nordica þann 27. mars sl. héldu tveir sálfræðingar frá HSN erindi, þær Anna Lilja Sigurvinsdóttir og Aðalheiður Jónsdóttir.
Anna Lilja hélt mjög áhugavert erindi um meðferð unglings með alvarlegan sjálfskaða sem birtist m.a. í því að viðkomandi lagði sér ýmiskonar óæti til munns (pica). Þrátt fyrir fyrri meðferðir af ýmsu tagi, var vandinn enn verulega hamlandi þegar Anna Lilja hóf meðferðina. Í upphafi var því farið í ítarlega greiningarvinnu og í framhaldinu HAM-meðferð (hugræn atferlismeðferð) sem skilað hefur mjög góðum árangri. Erindið vakti mikinn áhuga hjá fundargestum.
Aðalheiður kynnti gæðahandbók sem hún, ásamt fleirum, hefur verið að vinna að um geðheilbrigðisþjónustu fyrir börn í fyrstu línu í heilsugæslu. Gæðabókin verður á næstunni gerð aðgengileg á vef Þróunarmiðstöðvar íslenskrar heilsugæslu. Jafnframt kynnti hún stöðluð matsviðtöl sem barnasálfræðingar HSN eru að þróa. Markmið þeirra er að tryggja réttmætt og áreiðanlegt mat á vanda á hagkvæman hátt, m.a. með samræmdri fyrirlögn þar sem spurt er um öll helstu einkenni geðraskana barna með ítarlegum og hnitmiðuðum hætti.
Erindi þeirra Önnu Lilju og Aðalheiðar endurspegla vel það faglega og metnaðarfulla starf sem fram fer innan sálfélagslegrar þjónustu HSN. Áhersla á gagnreyndar meðferðaraðferðir, svo sem hugræna atferlismeðferð, markvissa greiningarvinnu og þróun staðlaðra verkferla stuðlar að bættri þjónustu og auknu öryggi skjólstæðinga. Með slíkri vinnu heldur HSN áfram að styrkja geðheilbrigðisþjónustu sína og stuðla að betri líðan og velferð skjólstæðinga sinna.
