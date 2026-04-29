Hef mikla ástríðu fyrir starfi mínu

29. apríl, 2026 - 16:07 Margrét Þóra Þórsdóttir
Vilhjálmur B. Bragason bæjarlistamaður Akureyrar 2026
„Það er einstaklega ánægjulegt að hljóta þessa nafnbót og sjá að mín störf vekja athygli. Maður er alla daga að stöggla við að lifa á listinni og helst sem mest hér norðan heiða,“ segir Vilhjálmur B. Bragason, bæjarlistamaður Akureyrar 2026. Vilhjálmur er leikari, tónlistarmaður og höfundur.

Á hátt í 20 ára ferli hefur Vilhjálmur látið til sín taka á afar breiðu sviði listar; hvort sem um er að ræða leiklist, tónlist, handritagerð eða þýðingar og hefur hann sett áþreifanlegt mark sitt á listalíf á Akureyri sem og á landsvísu.

Vilhjálmur vill fyrir alla muni búa á Akureyri, en er engu að síður mikið á ferðinni og sinnir fjölda verkefna á höfuðborgarsvæðinu þar sem hann hefur komið sér upp aðsetri. „Það er stundum um það bil helmingur þeirra verkefna sem ég sinni staðsett syðra. Núna síðustu vikur er ég með í sjónvarpsþáttum sem sýndir eru á RÚV, Tuttuguogeitthvað heita þeir,“ segir hann.

Nóg að gera við alls konar

Einnig verður hann með í nýjum söngleik, Með allt á hreinu sem byggður er á samnefndri vinsælli bíómynd Stuðmanna Söngleikurinn verður frumsýndur í Háskólabíó í byrjun júní, „þannig að ég verð eins og jójó á milli næstu vikur,“ segir hann. „Þetta er mjög skemmtilegt verkefni og ég spá því að söngleikurinn eigi eftir að falla í kramið hjá okkur Íslendingum.“

Vilhjálmur hefur einnig sinnt tónlist af krafti og eins sér hann talsvert um veislu- og fundarstjórn og fer þá víða, en mest um norðanvert landið. „Ég reyni að lifa af listinni og tek þau hlutverk sem bjóðast,“ segir hann og bætir við að hann hafi þó ekki stigið á svið hjá Leikfélagi Akureyrar frá því hann lék Ketil skræk í rómaðri uppfærslu á Skugga Sveini veturinn 2022, en fyrir það hlutverk hlaut hann Grímuverðlaun sem besti leikari í aukahlutverki.

Leiðist aldrei í vinnunni

„Mitt starf er fjölbreytt og skemmtilegt. Mér leiðist aldrei í vinnunni, þvert á móti hef ég mjög gaman af henni, hún er mitt helsta áhugamál sem er auðvitað mjög heppilegt. Það er dýrmætt að hafa ástríðu fyrir vinnunni sinni,“ segir Vilhjálmur. „Ég væri löngu hættur ef ég hefði ekki svona gaman af þessu og hefði fundið mér eitthvað annað að gera,“ bætir hann við en tekur fram að stjórnmálin heilli ekki. „En tímarnir breytast og mennirnir með svo maður veit aldrei hvað verður síðar.“

Vilhjálmur sér fyrir sér að setja upp eins konar leiksýningu þegar tímabili hans sem bæjarlistamaður lýkur, en þó verður tónlistin örugglega ekki langt undan heldur. „Þetta verður einhver góður kokteill, sem ég á eftir að búa til á komandi vetri,“ segir hann.

  • Akureyrarleiðin virkar: Velferð barna og fagmennska í leikskólum

    • 29.04.2026
    Fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 2022 lögðum við í Sjálfstæðisflokknum áherslu á að viðurkenna leikskólann sem fyrsta skólastigið og stíga markviss skref í átt að gjaldfrjálsri menntun frá unga aldri. Í Akureyrarbæ var farin sú leið að innleiða sex tíma gjaldfrjálsa og með því stigum við raunhæft og ábyrgt skref. Samhliða því voru teknir upp svokallaðir skráningardagar þar sem foreldrum býðst að skrá börnin sín gegn hóflegu gjaldi.

  • Fisk Kompaní á Akureyri kaupir Betri vörur frá Ólafsfirði

    • 29.04.2026
    Hjónin Ragnar og Ólöf eigendur Fisk Kompaní á Akureyri, hafa gengið frá kaupum á fyrirtækinu Betri vörur ehf. á Ólafsfirði. Með kaupunum styrkir Fisk Kompaní stöðu sína á markaði fyrir gæða sjávarafurðir og eykur framboð á vörum úr laxi og silungi úr landeldi.

  • Öflug uppbyggingar- og þróunarvinna hjá barnasálfræðingum í sálfélagslegri þjónustu HSN

    • 29.04.2026
    Á fjölmennu Sálfræðiþingi sem haldið var á Hótel Reykjavík Nordica þann 27. mars sl. héldu tveir sálfræðingar frá HSN erindi, þær Anna Lilja Sigurvinsdóttir og Aðalheiður Jónsdóttir.

  • Styrkur í minningu Evu Bjargar Skúladóttur

    • 29.04.2026
    Mánudaginn 27. apríl fékk Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis styrk í minningu Evu Bjargar Skúladóttur sem hefði orðið 50 ára þann dag.

  • Öflugt atvinnulíf á Akureyri

    • 29.04.2026
    Þegar við kjósum nú á vordögum fólk til að sitja í bæjarstjórn næsta kjörtímabil hlýtur hugurinn að beinast að því hvað flokkar og framboð ætla sér í frekari uppbyggingu atvinnuvega þessa samfélags okkar. Auðvitað eru að mörgu leyti öflugar atvinnugreinar hér í bæ nú þegar en til þess að stækka hann enn meira, og gera að raunverulegri höfuðborg Norðurlands, er heldur betur ástæða til að spýta í lófana og það ekki seinna en strax.

  • Af húsnæðismálum Verkmenntaskólans á Akureyri

    • 28.04.2026
    Sá sem hér heldur á penna hefur um árabil komið að kennslu í verklegum greinum í Verkmenntaskólanum. Ungt fólk vinnur af miklum metnaði og fagmennsku að verkefnum sem marka þáttaskil í námi þeirra og framtíðarstörfum. Mikilvægi tæknináms  á Norðurlandi er veigamikið fyrir það atvinnulíf sem hér er. Þrátt fyrir það búa nemendurnir við aðstöðu sem stenst hvorki kröfur nútímakennslu né endurspeglar mikilvægi námsins.

  • Opnað fyrir umsóknir í Slipptöku Driftar EA

    • 28.04.2026
    Drift EA hefur opnað fyrir umsóknir í Slipptökuna, vettvang fyrir frumkvöðla sem vilja taka næsta skref með verkefnið sitt og þróa viðskiptahugmyndir áfram í öflugu stuðningsumhverfi.  Að sögn Sesselju I. Barðdal Reynisdóttur, framkvæmdastjóra Driftar EA, eru áhrif Slipptökunnar farin að sjást víða í frumkvöðlasamfélaginu.

  • Brunnáin í ham

    • 28.04.2026
    Á Facebooksíðu Skógræktarfélags Eyjafjarðar segir: 
