Hef mikla ástríðu fyrir starfi mínu

„Það er einstaklega ánægjulegt að hljóta þessa nafnbót og sjá að mín störf vekja athygli. Maður er alla daga að stöggla við að lifa á listinni og helst sem mest hér norðan heiða,“ segir Vilhjálmur B. Bragason, bæjarlistamaður Akureyrar 2026. Vilhjálmur er leikari, tónlistarmaður og höfundur.
Á hátt í 20 ára ferli hefur Vilhjálmur látið til sín taka á afar breiðu sviði listar; hvort sem um er að ræða leiklist, tónlist, handritagerð eða þýðingar og hefur hann sett áþreifanlegt mark sitt á listalíf á Akureyri sem og á landsvísu.
Vilhjálmur vill fyrir alla muni búa á Akureyri, en er engu að síður mikið á ferðinni og sinnir fjölda verkefna á höfuðborgarsvæðinu þar sem hann hefur komið sér upp aðsetri. „Það er stundum um það bil helmingur þeirra verkefna sem ég sinni staðsett syðra. Núna síðustu vikur er ég með í sjónvarpsþáttum sem sýndir eru á RÚV, Tuttuguogeitthvað heita þeir,“ segir hann.
Nóg að gera við alls konar
Einnig verður hann með í nýjum söngleik, Með allt á hreinu sem byggður er á samnefndri vinsælli bíómynd Stuðmanna Söngleikurinn verður frumsýndur í Háskólabíó í byrjun júní, „þannig að ég verð eins og jójó á milli næstu vikur,“ segir hann. „Þetta er mjög skemmtilegt verkefni og ég spá því að söngleikurinn eigi eftir að falla í kramið hjá okkur Íslendingum.“
Vilhjálmur hefur einnig sinnt tónlist af krafti og eins sér hann talsvert um veislu- og fundarstjórn og fer þá víða, en mest um norðanvert landið. „Ég reyni að lifa af listinni og tek þau hlutverk sem bjóðast,“ segir hann og bætir við að hann hafi þó ekki stigið á svið hjá Leikfélagi Akureyrar frá því hann lék Ketil skræk í rómaðri uppfærslu á Skugga Sveini veturinn 2022, en fyrir það hlutverk hlaut hann Grímuverðlaun sem besti leikari í aukahlutverki.
Leiðist aldrei í vinnunni
„Mitt starf er fjölbreytt og skemmtilegt. Mér leiðist aldrei í vinnunni, þvert á móti hef ég mjög gaman af henni, hún er mitt helsta áhugamál sem er auðvitað mjög heppilegt. Það er dýrmætt að hafa ástríðu fyrir vinnunni sinni,“ segir Vilhjálmur. „Ég væri löngu hættur ef ég hefði ekki svona gaman af þessu og hefði fundið mér eitthvað annað að gera,“ bætir hann við en tekur fram að stjórnmálin heilli ekki. „En tímarnir breytast og mennirnir með svo maður veit aldrei hvað verður síðar.“
Vilhjálmur sér fyrir sér að setja upp eins konar leiksýningu þegar tímabili hans sem bæjarlistamaður lýkur, en þó verður tónlistin örugglega ekki langt undan heldur. „Þetta verður einhver góður kokteill, sem ég á eftir að búa til á komandi vetri,“ segir hann.