Af húsnæðismálum Verkmenntaskólans á Akureyri

28. apríl, 2026 - 22:59 Vilhjálmur G. Kristjánsson
Vilhjálmur G. Kristjánsson skipar 8. sæti fyrir Viðreisn á Akureyri
Sá sem hér heldur á penna hefur um árabil komið að kennslu í verklegum greinum í Verkmenntaskólanum. Ungt fólk vinnur af miklum metnaði og fagmennsku að verkefnum sem marka þáttaskil í námi þeirra og framtíðarstörfum. Mikilvægi tæknináms á Norðurlandi er veigamikið fyrir það atvinnulíf sem hér er. Þrátt fyrir það búa nemendurnir við aðstöðu sem stenst hvorki kröfur nútímakennslu né endurspeglar mikilvægi námsins.

Nýverið heimsótti fyrrverandi mennta og barnamálaráðherra Verkmenntaskólann á Akureyri. Sú heimsókn var ánægjuleg í sjálfu sér, en jafnframt afhjúpandi. Ráðherrann átti í vandræðum með að komast leiðar sinnar um það húsnæði sem nemendum og starfsfólki er ætlað. Heimsóknin talaði sínu máli: Aðstaðan dugar ekki.

Í dag fer hluti kennslu fram í kjallararýmum. Slík aðstaða hefur neikvæð áhrif á líðan og upplifun nemenda og dregur jafnframt úr möguleikum skólans til að taka við fleiri nemendum, þrátt fyrir mikla eftirspurn eftir iðn- og tækninámi. Þegar kennsla er færð til hliðar, bókstaflega undir yfirborð jarðar, skapast sú tilfinning að ákveðnar námsgreinar og nemendahópar séu settir skör lægra innan eigin skóla.

Slíkt ástand er ekki tilviljun heldur afleiðing þess að húsnæðismál hafa ekki notið nauðsynlegrar forgangsröðunar. Það grefur undan jafnræði, dregur úr námsáhuga og sendir nemendum skilaboð um að nám þeirra sé ekki metið að verðleikum. Í menntakerfi, sem á að tryggja jöfn tækifæri, er þetta einfaldlega ekki boðlegt.

Með viðbyggingu við Verkmenntaskólann á Akureyri mætti skapa bjartara, aðgengilegra og nútímalegra námsumhverfi. Nemendur ættu ekki að þurfa að sækja menntun sína í kjallararýmum, heldur eiga kost á aðstöðu sem styður bæði við faglegan og félagslegan þroska. Slík uppbygging myndi styrkja stöðu skólans, auka sveigjanleika í kennslu og gera skólanum betur kleift að sinna hlutverki sínu í menntakerfinu.

Málið snýst ekki einungis um fermetra, heldur um forgangsröðun og hvort við viljum fjárfesta í iðnmenntun og framtíð ungs fólks, á Norðurlandi og landinu öllu.

Spurningin er einföld: Ætlum við raunverulega að setja verkmenntun í forgang, í stað þess að tala bara um mikilvægi hennar?

  Af húsnæðismálum Verkmenntaskólans á Akureyri

