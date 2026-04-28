Flugvöllinn kláran, takk!

28. apríl, 2026 - 09:40
Sverre Jakobsson
Sverre Jakobsson, skipar 3. sæti á lista Framsóknar á Akureyri
Það er stefna ríkisstjórnarinnar að Akureyri vaxi og verði næsta borg Íslands. Til þess að svo megi þá verða, þá verður flugvöllurinn okkar að vera tilbúinn fyrir það hlutverk. Fyrir íbúa, en ekki síður fyrir atvinnulífið.
Verkefnin eru ekki mörg en við verðum að vera alveg skýr með það að þau þurfa að klárast – og þau þurfa að komast inn á verkefnalista stjórnvalda og Isavia sem allra fyrst.
Þeir sem sitja í bæjarstjórn verða og eiga að auka þrýstinginn á þessa aðila og við verðum öll að sameinast um að greiða götur slíkrar uppbyggingar.
Verkefnin eru:
-
Aðflugsljós út í Pollinn. Þetta er mjög brýnt og þarf að gerast strax. Þetta getur auðveldað aðflug úr norðri mikið.
-
GPS aðflug úr suðri. Þessi aðgerð nýtist minni vélum og mun styrkja innanlandsflugið. Þetta er í undirbúningi en við þurfum að vita hver tímaramminn er. Það þarf líka að undirbúa vélarnar og það mun taka tíma.
-
Jafna eldsneytiskostnað. Svo lengi sem eldsneyti er dýrara í Keflavík en hér þá er samkeppnisstaðan okkar mjög skökk. Annað hvort verður að styrkja flutningsjöfnun eða stuðla að því að hægt sé að skipa eldsneyti upp á Akureyri.
-
Eldsneytisbirgðir. Hér eru allt of litlar birgðir af eldsneyti. Þetta þarf að laga.
-
Stækkun á flugstöðinni. Verkefni sem við verðum að fara að undirbúa. Núverandi aðstaða býður upp á of marga flöskuhálsa.
-
Flugskýli. Það er mikil eftirspurn eftir nýjum flugskýlum og nauðsynlegt að klára lóðir fyrir frekari uppbyggingu. Þetta er skipulagsmál og því líka í verkahring sveitarfélagsins að ýta þessu áfram.
-
Millilandaflug til Bandaríkjanna. Við eigum að gera flugvöllinn kláran fyrir flug vestur um haf. Það er ekki mikið sem vantar upp á og hægt að klára þau verk meðfram öðrum aðgerðum.
-
Uppfæra tækjakost. Tækjakostur á Akureyrarflugvelli er orðinn gamall og þarf að endurnýja. Með því lækkar viðhaldskostnaður á móti.
