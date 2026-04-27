Skemmdarverk unnin á flötum á Jaðarsvelli

Það var ófögur sjón sem blasti við starfsmönnum GA í morgun þegar þeir fóru út á völl og sáu að miklar skemmdir höfðu verið unnar á nokkrum flötum á Jaðarsvelli.
Ljóst er að skemmdirnar eru eftir krossara, að öllum líkindum rafmangskrossara, og hefur hann tætt upp flatirnar og skilið eftir ljót sár. Völlurinn er á mjög viðkvæmum stað um þessar mundir þegar frostið er að fara úr honum og mikil bleyta og því hafa svona skemmdarverk gríðarleg áhrif.
Að öllum líkindum er um sama óprúttna aðila að ræða og tætti upp 14. flöt síðastliðið haust.
Við viljum ítreka að öll umferð vélknúinna ökutækja er með öllu óheimil á Jaðarsvelli.
Einnig viljum við biðja okkar fólk sem er á svæðinu og verður var við svona umferð að tilkynna það hið snarasta til okkar eða til lögreglu. Mikið erum að fólk gangi göngustíginn sem liggur í gegnum golfvöllinn og biðjum við það fólk að hafa augun opin og ef einhver verður var við umferð vélknúinna tækja inn á vellinum að láta vita.
,,Þetta er gífurlega svekkjandi að sjá, við vinnum sleitulaust hér við að koma vellinum í gegnum veturinn og svo fáum þetta eins og blauta tusku í andlitið. Þetta eru mestu skemmdir sem hafa verið unnar á vellinum í fjölmörg ár. Áskoranirnar eru nægar fyrir okkur að gera völlinn sem bestann og algjör synd að þurfa eiga við þetta. Við munum gera allt okkar til að komast til botns í þessu.
Við erum að vinna úr okkar myndavélakerfi og munum afhenda það efni til lögreglu en óskum jafnframt eftir því að aðilinn gefi sig fram" - Steindór Kristinn Ragnarsson framkvæmdastjóri GA.
Við höfum nú þegar gert lögreglunni viðvart um málið og óskum eftir öllum ábendingum sem geta aðstoðað okkur.
5.flöt í morgun
Frá þessu segir á heimasíðu Golfklúbbs Akureyrar