Skemmdarverk unnin á flötum á Jaðarsvelli

27. apríl, 2026 - 13:17 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Ófögur sjón Mynd gagolf.is
Það var ófögur sjón sem blasti við starfsmönnum GA í morgun þegar þeir fóru út á völl og sáu að miklar skemmdir höfðu verið unnar á nokkrum flötum á Jaðarsvelli.

Ljóst er að skemmdirnar eru eftir krossara, að öllum líkindum rafmangskrossara, og hefur hann tætt upp flatirnar og skilið eftir ljót sár. Völlurinn er á mjög viðkvæmum stað um þessar mundir þegar frostið er að fara úr honum og mikil bleyta og því hafa svona skemmdarverk gríðarleg áhrif.

Að öllum líkindum er um sama óprúttna aðila að ræða og tætti upp 14. flöt síðastliðið haust.

Við viljum ítreka að öll umferð vélknúinna ökutækja er með öllu óheimil á Jaðarsvelli.

Einnig viljum við biðja okkar fólk sem er á svæðinu og verður var við svona umferð að tilkynna það hið snarasta til okkar eða til lögreglu. Mikið erum að fólk gangi göngustíginn sem liggur í gegnum golfvöllinn og biðjum við það fólk að hafa augun opin og ef einhver verður var við umferð vélknúinna tækja inn á vellinum að láta vita.

,,Þetta er gífurlega svekkjandi að sjá, við vinnum sleitulaust hér við að koma vellinum í gegnum veturinn og svo fáum þetta eins og blauta tusku í andlitið. Þetta eru mestu skemmdir sem hafa verið unnar á vellinum í fjölmörg ár. Áskoranirnar eru nægar fyrir okkur að gera völlinn sem bestann og algjör synd að þurfa eiga við þetta. Við munum gera allt okkar til að komast til botns í þessu.

Við erum að vinna úr okkar myndavélakerfi og munum afhenda það efni til lögreglu en óskum jafnframt eftir því að aðilinn gefi sig fram" - Steindór Kristinn Ragnarsson framkvæmdastjóri GA.

Við höfum nú þegar gert lögreglunni viðvart um málið og óskum eftir öllum ábendingum sem geta aðstoðað okkur.


5.flöt í morgun

Frá þessu segir á heimasíðu Golfklúbbs Akureyrar

  • Göngugata lokuð fyrir bílaumferð 1. maí – 30. september

    • 27.04.2026
    Göngugatan verður lokuð fyrir umferð vélknúinna ökutækja frá og með 1. maí. Opið verður fyrir ökutæki með aðföng frá kl. 7-10 alla daga. Aðgengi fyrir P-merkta bíla og ökutæki viðbragðsaðila verður ávallt tryggt. Opnað verður aftur fyrir umferð þann 30. september.

  • Fræðsla fyrir foreldra um stafræna velferð barna

    • 27.04.2026
    Heimili og skóli, í samstarfi við Akureyrarbæ, verður með fræðsluerindi um netöryggi og stafræna velferð. Foreldrar á öllum skólastigum eru velkomin. Þessi fræðsla er sérstaklega sniðin að foreldrum sem vilja styðja börnin sín í að vaxa og dafna í stafrænum heimi. Á fundinum fá foreldrar fræðslu, hagnýt verkfæri og tækifæri til að styrkja samtal og samvinnu innan fjölskyldunnar.

  • Samgöngur eiga að styðja við vöxt – ekki hamla honum

    • 27.04.2026
    Það er orðið tímabært að stíga næstu skref í samgöngumálum landsins. Umræða um styttingu þjóðvegar milli Akureyrar og Reykjavíkur hefur staðið í meira en heila öld, en nú hafa gögnin sýnt okkur að þetta á ekki að vera draumsýn ein – þetta er nauðsyn.

  • Gerum það sem virkar gegn ofbeldi

    • 27.04.2026
    Tölfræðin segir okkur að fimmtungur kvenna hafi lent í ofbeldi í nánu sambandi. Á bak við þá tölu eru raunveruleg líf, fjölskyldur og börn. Ef við ætlum að takast á við þennan veruleika duga ekki falleg orð ein og sér.

  • Í skólanum er skemmtilegt að vera - eða hvað?

    • 27.04.2026
    Þegar börn koma heim úr skólanum spyrja gjarnan foreldrar/forráðamenn og jafnvel ömmur og afar hvort ekki hafi verið gaman í skólanum. Mörg börn svara af hjartans einlægni að það hafi verið mjög gaman en hluti nemenda getur alls ekki svarað þeirri spurningu játandi.

  • Hlíðarfjall verði hjarta vetraríþrótta á Íslandi

    • 26.04.2026
    Nýafstaðnir Andrésar Andarleikar í Hlíðarfjalli minna okkur á það sem raunverulega skiptir máli og það sem er mögulegt þegar metnaður, samstaða og gleði fara saman.

  • Lokaorðið-Dómari ertu blindur

    • 26.04.2026
    Útlit mitt í dag ber því kannski ekki vitni að ég hafi fyrir nokkrum áratugum verið svo til ofvirkur á íþróttasviðinu. Brjóstvöðvarnir eru að síga niður að belti, antilópuhraðinn sem var mitt aðalsmerki er svo til horfinn. Ég var æði oft réttur maður á réttum stað, er það nú ekki alltaf lengur að mati fjölskyldumeðlima. Leikgleðin farin en ég get enn talað hratt og þar með er það upptalið sem áður prýddi minn stælta íþróttalíkama.

  • Sólarhringssund Óðins

    • 26.04.2026
    Í sólarhringssundi Óðins syntu iðkendur félagsins samtals 122,5 km. Sundið hófst miðvikudaginn 22.apríl klukkan 15:00 og lauk fimmtudaginn 23.apríl kl 15:00. Sólarhringssundið er fastur liður í starfi félagsins og mikilvægur fjáröflunarviðburður þar sem iðkendur safna áheitum og styrkjum og rennur allur ágóðinn í sameiginlegan ferðasjóð. Ferðasjóðurinn er nýttur í æfingaferð erlendis sem eldri keppnishópar fara í annað hvert ár. Þá er stefnt að æfingarferð innanlands með alla keppnishópa á hverju ári. Ferðakostnaður á Vit-Hit leikana sem fara fram á Akranesi er einnig greiddur úr ferðasjóðnum en langflestir keppnishóparnir fara á það mót.
