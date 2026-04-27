Vorboðarnir ljúfu mættir í flóann

Greinin birtist fyrst í prentútgáfu Vikublaðsins 23. apríl sl.
Daníel Annisius aðstoðar framkvæmdastjóri Gentle Giants hvalaferða á Húsavík segir hvalaskoðunarvertíðina fara vel af stað og horfir björtum augum á komandi sumar, enda séu hnúfubakar og steypireiðar farnar að láta sjá sig.
„Þetta er að fara nokkuð vel af stað, við byrjuðum 1. apríl og það var til dæmis alveg brjálað að gera um páskana en svo aðeins rólegra vikuna eftir páska,“ segir Daníel og bætir við að hvalurinn hafi verið tregur til að sýna sig til að byrja með.
„Byrjun apríl var erfið hvað hvali varðar. Það sást til hvala í einhverjum ferðum en alls ekki öllum,“ segir hann en þrátt fyrir að ekki alltaf sjáist til hvala þá sé alltaf eitthvað annað skemmtilegt að sjá eins og heilu þyrpingarnar af Lunda sem margir vilja kalla þjóðarfugl Íslendinga.
„Þetta er oft svona í byrjun apríl en það voru þó alveg hnúfubakar og háhyrningar á föstudaginn langa svo eitthvað sé nefnt og farþegar himinlifandi,“ segir Daníel ennfremur.
„Hnúfubakurinn birtist svo aftur 16. apríl og svo er eiginlega bara búin að vera veisla síðan. Hnúfubakar um helgina og svo langreið og steypireið. Þannig að þetta er búin að vera stanslaus veisla frá miðjum mánuði,“ segir Daníel og nýtur þess að segja frá enda augljóst á samtalinu að honum þykir gaman í vinnunni.
„Þegar veðrið er svona eins og það er búið vera síðustu daga þá er létt yfir fólki og alltaf gaman í vinnunni í þessum bransa. Það mætti alveg vera meira að gera, ég neita því ekki. Það er rólegt miðað við að það eru fjögur fyrirtæki að sigla í apríl en það er bara eins og það er.“
Aðspurður um útlit fyrir sumarið segir Daníel að það sé nokkuð gott. „Bókanir líta vel út og lofa góðu. Maður vonar bara að ástand heimsmála fari að skána. Stríð, hækkandi olíverð og aukin óvissa í heiminum getur orðið til þess að fólk ferðist síður,“ segir hann og bætir við að lífið í flóanum sýni að þetta sé á réttri leið.
„Það er kominn hvalur og það er blíða alla vega þessa vikuna og við vonum bara að þetta sé upptakturinn fyrir sumarið,“ segir Daniel að lokum.