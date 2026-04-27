Fræðsla fyrir foreldra um stafræna velferð barna

27. apríl, 2026 - 11:38 Margrét Þóra Þórsdóttir
Heimili og skóli, í samstarfi við Akureyrarbæ, verður með fræðsluerindi um netöryggi og stafræna velferð. Foreldrar á öllum skólastigum eru velkomin.

Þessi fræðsla er sérstaklega sniðin að foreldrum sem vilja styðja börnin sín í að vaxa og dafna í stafrænum heimi. Á fundinum fá foreldrar fræðslu, hagnýt verkfæri og tækifæri til að styrkja samtal og samvinnu innan fjölskyldunnar.

Sigurjón Már Fox Gunnarsson – Stafrænt uppeldi
Hvernig getum við sem foreldrar verið leiðandi, styðjandi og skýr í stafrænu uppeldi? Fjallað verður um ábyrgð, mörk, hættur á netinu og hvernig við byggjum upp traust í kringum netnotkun barna.

Anna Laufey Stefánsdóttir – Stafræn velferð
Hvað þýðir stafræn velferð í daglegu lífi barna og fjölskyldna? Rætt verður um jafnvægi, skjátíma, andlega líðan og hvernig við styðjum við heilbrigt samband við tæknina.

Dagbjört Harðardóttir – Samvinna barnanna vegna
Hvernig getum við foreldrar unnið saman að farsæld barna okkar? Fjallað verður um mikilvægi samstöðu, skýrra skilaboða og sameiginlegrar ábyrgðar í skóla- og foreldrasamfélaginu.

Við lifum á tímum þar sem netið er stór hluti af lífi barna og ungmenna – með ótal tækifærum en líka áskorunum. Við tengjum saman netöryggi, stafræna velferð og Farsældarsáttmálann með það að markmiði að styrkja foreldra í hlutverki sínu – með þekkingu, öryggi og uppbyggilegu samtali að leiðarljósi.

Fræðslan fer fram í Nausti í Menningarhúsinu Hofi kl. 17 þann 28. apríl og er aðgangur ókeypis.

Eigum saman hlýja og uppbyggilega stund þar sem við styðjum hvert annað í mikilvægu hlutverki foreldra í stafrænum heimi.

  • Göngugata lokuð fyrir bílaumferð 1. maí – 30. september

    • 27.04.2026
    Göngugatan verður lokuð fyrir umferð vélknúinna ökutækja frá og með 1. maí. Opið verður fyrir ökutæki með aðföng frá kl. 7-10 alla daga. Aðgengi fyrir P-merkta bíla og ökutæki viðbragðsaðila verður ávallt tryggt. Opnað verður aftur fyrir umferð þann 30. september.

  • Samgöngur eiga að styðja við vöxt – ekki hamla honum

    • 27.04.2026
    Það er orðið tímabært að stíga næstu skref í samgöngumálum landsins. Umræða um styttingu þjóðvegar milli Akureyrar og Reykjavíkur hefur staðið í meira en heila öld, en nú hafa gögnin sýnt okkur að þetta á ekki að vera draumsýn ein – þetta er nauðsyn.

  • Gerum það sem virkar gegn ofbeldi

    • 27.04.2026
    Tölfræðin segir okkur að fimmtungur kvenna hafi lent í ofbeldi í nánu sambandi. Á bak við þá tölu eru raunveruleg líf, fjölskyldur og börn. Ef við ætlum að takast á við þennan veruleika duga ekki falleg orð ein og sér.

  • Í skólanum er skemmtilegt að vera - eða hvað?

    • 27.04.2026
    Þegar börn koma heim úr skólanum spyrja gjarnan foreldrar/forráðamenn og jafnvel ömmur og afar hvort ekki hafi verið gaman í skólanum. Mörg börn svara af hjartans einlægni að það hafi verið mjög gaman en hluti nemenda getur alls ekki svarað þeirri spurningu játandi.

  • Hlíðarfjall verði hjarta vetraríþrótta á Íslandi

    • 26.04.2026
    Nýafstaðnir Andrésar Andarleikar í Hlíðarfjalli minna okkur á það sem raunverulega skiptir máli og það sem er mögulegt þegar metnaður, samstaða og gleði fara saman.

  • Lokaorðið-Dómari ertu blindur

    • 26.04.2026
    Útlit mitt í dag ber því kannski ekki vitni að ég hafi fyrir nokkrum áratugum verið svo til ofvirkur á íþróttasviðinu. Brjóstvöðvarnir eru að síga niður að belti, antilópuhraðinn sem var mitt aðalsmerki er svo til horfinn. Ég var æði oft réttur maður á réttum stað, er það nú ekki alltaf lengur að mati fjölskyldumeðlima. Leikgleðin farin en ég get enn talað hratt og þar með er það upptalið sem áður prýddi minn stælta íþróttalíkama.

  • Sólarhringssund Óðins

    • 26.04.2026
    Í sólarhringssundi Óðins syntu iðkendur félagsins samtals 122,5 km. Sundið hófst miðvikudaginn 22.apríl klukkan 15:00 og lauk fimmtudaginn 23.apríl kl 15:00. Sólarhringssundið er fastur liður í starfi félagsins og mikilvægur fjáröflunarviðburður þar sem iðkendur safna áheitum og styrkjum og rennur allur ágóðinn í sameiginlegan ferðasjóð. Ferðasjóðurinn er nýttur í æfingaferð erlendis sem eldri keppnishópar fara í annað hvert ár. Þá er stefnt að æfingarferð innanlands með alla keppnishópa á hverju ári. Ferðakostnaður á Vit-Hit leikana sem fara fram á Akranesi er einnig greiddur úr ferðasjóðnum en langflestir keppnishóparnir fara á það mót.

  • Fræðaflakkarinn sem hlustar bara á tónlistarfólk sem byrjar á B

    • 26.04.2026
    Vísindafólkið okkar – Sunna Símonardóttir Vísindafólkið okkar er mánaðarleg kynning á rannsakendum Háskólans á Akureyri. Sunna Símonardóttir, lektor í félagsfræði við Félagsvísindadeild, er vísindamanneskja aprílmánaðar.
