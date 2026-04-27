Fræðsla fyrir foreldra um stafræna velferð barna

Heimili og skóli, í samstarfi við Akureyrarbæ, verður með fræðsluerindi um netöryggi og stafræna velferð. Foreldrar á öllum skólastigum eru velkomin.
Þessi fræðsla er sérstaklega sniðin að foreldrum sem vilja styðja börnin sín í að vaxa og dafna í stafrænum heimi. Á fundinum fá foreldrar fræðslu, hagnýt verkfæri og tækifæri til að styrkja samtal og samvinnu innan fjölskyldunnar.
Sigurjón Már Fox Gunnarsson – Stafrænt uppeldi
Hvernig getum við sem foreldrar verið leiðandi, styðjandi og skýr í stafrænu uppeldi? Fjallað verður um ábyrgð, mörk, hættur á netinu og hvernig við byggjum upp traust í kringum netnotkun barna.
Anna Laufey Stefánsdóttir – Stafræn velferð
Hvað þýðir stafræn velferð í daglegu lífi barna og fjölskyldna? Rætt verður um jafnvægi, skjátíma, andlega líðan og hvernig við styðjum við heilbrigt samband við tæknina.
Dagbjört Harðardóttir – Samvinna barnanna vegna
Hvernig getum við foreldrar unnið saman að farsæld barna okkar? Fjallað verður um mikilvægi samstöðu, skýrra skilaboða og sameiginlegrar ábyrgðar í skóla- og foreldrasamfélaginu.
Við lifum á tímum þar sem netið er stór hluti af lífi barna og ungmenna – með ótal tækifærum en líka áskorunum. Við tengjum saman netöryggi, stafræna velferð og Farsældarsáttmálann með það að markmiði að styrkja foreldra í hlutverki sínu – með þekkingu, öryggi og uppbyggilegu samtali að leiðarljósi.
Fræðslan fer fram í Nausti í Menningarhúsinu Hofi kl. 17 þann 28. apríl og er aðgangur ókeypis.
Eigum saman hlýja og uppbyggilega stund þar sem við styðjum hvert annað í mikilvægu hlutverki foreldra í stafrænum heimi.
