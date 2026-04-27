Samgöngur eiga að styðja við vöxt – ekki hamla honum

27. apríl, 2026 - 11:15 Arna Rut Gunnarsdóttir & Þórhallur Harðarson
Arna Rut Gunnarsdóttir situr í 3. sæti á framboðslista Sjálfstæðisflokksins á Akureyri. Þórhallur Harðarson situr í 4. sæti á framboðslista Sjálfstæðisflokksins á Akureyri.

Það er orðið tímabært að stíga næstu skref í samgöngumálum landsins. Umræða um styttingu þjóðvegar milli Akureyrar og Reykjavíkur hefur staðið í meira en heila öld, en nú hafa gögnin sýnt okkur að þetta á ekki að vera draumsýn ein – þetta er nauðsyn.

Akureyrarbær á að vera raunverulegur valkostur fyrir fólk og fyrirtæki. Metnaður okkar dugar ekki einn og sér, grunninnviðir í samfélaginu þurfa að styðja við vöxtinn. Öruggar samgöngur eru forsenda fyrir vexti, samkeppnishæfni og búsetugæðum . Ófullnægjandi samgöngur mega ekki vera hindrun sem hægir á uppbyggingu.

Tryggjum samkeppnishæfni

Í Akureyrarbæ er öflugt atvinnulíf. Til að styrkja það enn frekar þurfum við að leita leiða til að ná niður flutningskostnaði og auka samkeppnishæfni svæðisins. Flest fyrirtæki flytja vörur og sækja þjónustu milli landshluta og þá skipta vegalengdir miklu máli. Sama á við um íbúa. Flest eigum við reglulega erindi til höfuðborgarinnar, að sækja þjónustu eða heimsækja fjölskyldur og vini. Þrátt fyrir að millilandaflug um Akureyrarflugvöll hafi aukist verulega síðustu misserin, ferðast meginþorri landsmanna enn um Keflavíkurflugvöll og verðmætar útflutningsafurðir frá landsbyggðinni fer þaðan um daglega. Tryggt og reglubundið millilandaflug um Akureyrarflugvöll myndi halda eftir fleiri störfum á Eyjafjarðarsvæðinu, styrkja búsetu og auka aðdráttarafl svæðisins fyrir almenning og fyrirtæki.

Styttri og öruggari leið yfir á suðvesturhornið skiptir einnig verulegu máli fyrir lífsgæði íbúa, gerir Akureyrarbæ að samkeppnishæfari búsetukosti og getur ráðið úrslitum þegar kemur að rekstrarhagkvæmni fyrirtækja og ákvörðunum um uppbyggingu þeirra.

Bætt umferðaröryggi er ekki samningsatriði

Öll gögn styðja við þjóðhagslega hagkvæmni og ávinning af styttingu þjóðvegar milli stærstu byggðakjarna landsins. Greiningar Vegagerðarinnar hafa meðal annars sýnt að stytting þjóðvegar milli Akureyrar og Reykjavíkur myndi bæta umferðaröryggi og skila miklum þjóðhagslegum ávinningi.

Hugmyndir um styttingu hafa verið misjafnlega metnaðarfullar og væri mest hægt að ná 80 km styttingu ef lagður yrði vegur um Stórasand. Það er alvöru langtíma markmið sem við viljum stefna að.

Það þarf hins vegar að byrja einhvers staðar og Húnavallaleið hefur verið í umræðunni í áratugi. Þar náum við allt að 14 km styttingu og hún er í reynd dæmi um mjög arðsama vegaframkvæmd. Sameinar styttingu, bætta vegastaðla og aukið umferðaröryggi. Daglega fara um 1.000 ökutæki um þessa leið og hafa umferðarsérfræðingar Vegagerðarinnar áætlað að samlegðaráhrif bættrar veglínu og fækkunar á tengingum á þessum vegkafla gæti fækkað slysum um 11 á ári. Slíkar framkvæmdir falla vel að markmiðum samgönguáætlana um greiðar, öruggar og hagkvæmar samgöngur. Þessu til viðbótar er nærtækt að horfa til enn frekari styttinga með lagningu Vindheimaleiðar og Sundabrautar, en með þessum framkvæmdum að auki, gæti heildar stytting orðið um 30 km - miðborga á milli.

Innviðir mæti þörfum samfélagsins

Í borgarstefnu stjórnvalda hefur Akureyrarbær meðal annars það hlutverk að taka við vexti og efla atvinnulíf. Slík stefna kallar á að innviðir samfélagsins, þar á meðal samgöngur, samræmist því hlutverki og mæti þörfum samfélagsins. Í nýrri samgönguáætlun Innviðaráðuneytis er áhersla lögð á kraftmiklar og arðsamar framkvæmdir um allt land sem efla umferðaröryggi, stytta tengingar milli byggða og bæta lífsgæði íbúa.

Ef samgöngur við stærsta þjónustu- og markaðssvæði landsins halda aftur af atvinnuuppbyggingu og búsetu, er augljóst misræmi milli stefnu og framkvæmdar. Stytting þjóðvegar milli Akureyrar og Reykjavíkur færir landshluta nær hverjum öðrum og aukið millilandaflug um Akureyri bætir lífsgæði íbúa og rekstrarskilyrði fyrirtækja. Samgöngur á landi og í lofti er mikilvægt öryggismál, byggðamál, efnahagsmál og ekki síst mikilvægt réttlætismál fyrir landsbyggðina.

Við í Sjálfstæðisflokknum ætlum að standa fyrir öflugri hagsmunabaráttu í þessu máli - fyrir enn betri Akureyrarbæ.

