Síminn í hóp bakhjarla Driftar EA

28. apríl, 2026 - 09:33 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Á mynd eru Kristján Þór Júlíusson, stjórnarformaður Driftar EA, Konráð Þór Þórhallsson sölustjóri fyrirtækjasölu hjá Símanum, Ragna Margrét Norðdahl mannauðsstjóri Símans,  Sæunn Björk Þorkelsdóttir framkvæmdastjóri fyrirtækjasviðs hjá Símanum  og Sesselja I Barðdal, framkvæmdastýra Driftar EA.  Mynd aðsend

Sterkt samstarf sem styður við nýsköpun og uppbyggingu atvinnulífs á Norðurlandi

Drift EA og Síminn hafa gert með sér samstarfssamning þar sem Síminn gerist bakhjarl Driftar EA. Með samstarfinu sameinast öflug fyrirtæki með skýra framtíðarsýn um að efla nýsköpun, styrkja tengsl atvinnulífs og skapa vettvang fyrir frumkvöðla og fyrirtæki til vaxtar og þróunar.

Sem bakhjarl mun Síminn styðja við starfsemi Driftar EA og taka virkan þátt í að byggja upp öflugt nýsköpunarumhverfi á Norðurlandi. Samstarfið felur meðal annars í sér stuðning við viðburði, fræðslu og tengslamyndun sem stuðlar að aukinni verðmætasköpun og samkeppnishæfni svæðisins.

„Það skiptir miklu máli fyrir okkur að hafa öfluga bakhjarla sem deila okkar sýn um að efla nýsköpun og skapa aðstæður þar sem hugmyndir geta orðið að veruleika. Stuðningur Símans styrkir starfsemi Driftar EA og gerir okkur kleift að halda áfram að þróa öflugt samfélag frumkvöðla og fyrirtækja á Norðurlandi,“ segir Sesselja Ingibjörg Barðdal, framkvæmdastýra Driftar EA.

Styðja við þróun snjallra lausna sem einfalda og auðga lífið

Hjá Símanum er lögð áhersla á að styðja við framþróun samfélagsins og efla stafræna þróun, nýsköpun og tengingar milli fólks og fyrirtækja um allt land. Með því að gerast bakhjarl Driftar EA vill fyrirtækið leggja sitt af mörkum til að efla atvinnulíf og nýsköpun á landsbyggðinni.

„Við hjá Símanum leggjum áherslu á að styðja verkefni sem skapa tækifæri til vaxtar og nýsköpunar. Okkur er mikilvægt að byggja upp og styrkja margvísleg tengsl sem stuðla að þróun snjallra lausna sem einfalda og auðga lífið. Drift EA hefur á skömmum tíma orðið mikilvægur vettvangur fyrir frumkvöðla og fyrirtæki á Norðurlandi, og við erum stolt af því að taka þátt í þeirri uppbyggingu sem þar fer fram,“ segir Sæunn Björk Þorkelsdóttir, Framkvæmdastjóri Fyrirtækjasviðs Símans.

Samstarfið er liður í áframhaldandi uppbyggingu á öflugu nýsköpunarumhverfi á Norðurlandi þar sem fyrirtæki, frumkvöðlar og samfélag vinna saman að því að skapa ný tækifæri og styrkja samkeppnishæfni svæðisins.

Þetta segir í tilkynningu í morgun

