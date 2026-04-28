Akureyrarlistinn ætlar að taka skýra stefnu í tæknimenntun grunnskólanna – og fara úr því að vera eftirbátur yfir í að vera í forystu. Í dag er einfaldlega of lítið gert. Nemendur fá ekki næg tækifæri til að þróa færni í þeim tæknigreinum sem skipta máli í nútímasamfélagi. því ætlum við að breyta.
Við viljum innleiða markvissa grunnkennslu í kvikmyndagerð, hlaðvarpsgerð, ljósauppsetningu og hljóðvinnslu í öllum grunnskólum bæjarins. Þetta eru ekki jaðargreinar heldur raunhæf verkfæri sem nýtast bæði í frekara námi og atvinnulífi. Nemendur eiga að læra að segja sögur, vinna með mynd og hljóð, stilla upp lýsingu og stjórna hljóði m.a. á viðburðum – þar á meðal að kunna á mixer og skilja hvernig góð hljóðvinnsla mótar upplifun.
Kjarninn í kennslunni verður tæki sem allir þekkja: síminn. Hann er öflugur og aðgengilegur og gerir öllum kleift að taka þátt. En við ætlum líka að tryggja að nemendur fái að vinna með hefðbundinn búnað – myndavélar, hljóðnema, ljós og klippiforrit og nýmóðins tækni eins og gervigreind í þessum verkfærum – svo þeir byggi upp færni sem hægt er að byggja á þegar komið er í framhaldsskóla.
Þetta er ekki síst mikilvægt í ljósi þess að hluti nemenda, sérstaklega drengir, eru að missa tengsl við námið. Þeir finna sig ekki í hefðbundnum bóklegum áherslum og detta í einhverjum tilfellum út. Með því að bjóða upp á nám sem tengist raunverulegum áhugasviðum þeirra – tækni, sköpun og verklegri vinnu – getum við náð betur til þeirra. Á sama tíma er ljóst að þessar greinar höfða ekki síður til stúlkna. Hér er tækifæri til að byggja upp fjölbreytt, jafnt og spennandi námsumhverfi fyrir áhugasamt ungt fólk.
Tæknigreinar eins og kvikmyndagerð tengjast líka fjölmörgum öðrum skapandi sviðum. Skapandi skrif skipta máli í handritagerð, búningahönnun og hárgreiðsla móta persónur og útlit, og matreiðsla kemur við sögu í framleiðslu og sviðsmyndagerð. Með því að styrkja þessa þætti innan skólakerfisins erum við ekki bara að kenna tæknifærni heldur að byggja upp heildstæða skapandi hugsun.
Við viljum að Akureyri taki virkan þátt í að gera kvikmyndagerð að stórri og mikilvægri iðngrein á Íslandi. Með sterku námsframboði í grunnskólum og góðu framhaldi í framhaldsskólum skapast raunverulegur grundvöllur fyrir ungt fólk til að búa hér fyrir norðan en starfa í kvikmyndaiðnaði, hvort sem er innanlands eða á alþjóðlegum vettvangi. Þannig styrkjum við bæði menntun og atvinnulíf.
Skapandi miðlun fyrir samfélagsmiðla opnar líka ný tækifæri fyrir ferðaþjónustu. Ungt fólk sem kann að framleiða vandað og grípandi efni getur sýnt frá Akureyri og Norðurlandi á lifandi hátt, aukið sýnileika svæðisins og laðað að fleiri gesti. Þetta er raunveruleg verðmætasköpun.
Framhaldsskólarnir þurfa svo að geta tekið við nemendum sem kunna grunnatriðin. Nemendur sem vita hvernig á að þróa hugmynd, vinna hana og miðla henni. Nemendur sem skilja tæknina og eru tilbúnir að fara dýpra.
Akureyrarlistinn lofar aðgerðum: bættum búnaði, þjálfun kennara og skýrri innleiðingu þessara greina í stundaskrá. Við ætlum að byggja upp sterkt, nútímalegt og sanngjarnt skólakerfi þar sem ungt fólk fær tækifæri til að finna sína leið.
Undirritaður hefur undanfarin ár unnið að því að svona nám hefjist á Akureyri, m.a. í samstarfi SAMNOR sem er samstarfsvettvangur framhaldsskólanna á Norðurlandi. Vel hefur verið tekið í þessar hugmyndir innan framhaldsskólanna og er mikil gerjun í gangi, en það er mikilvægt að grunnskólar Akureyrar sitji ekki eftir vanbúnir.
Hilmar Friðjónsson
Framhaldsskólakennari og áhugamaður um tæknimál á Akureyri.