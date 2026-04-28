Opnað fyrir umsóknir í Slipptöku Driftar EA

28. apríl, 2026 - 18:54 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Þátttakendur í Slipptökunni 2025 Myndir aðsendar
Drift EA hefur opnað fyrir umsóknir í Slipptökuna, vettvang fyrir frumkvöðla sem vilja taka næsta skref með verkefnið sitt og þróa viðskiptahugmyndir áfram í öflugu stuðningsumhverfi. Að sögn Sesselju I. Barðdal Reynisdóttur, framkvæmdastjóra Driftar EA, eru áhrif Slipptökunnar farin að sjást víða í frumkvöðlasamfélaginu.

„Við erum farin að sjá verkefni sem hafa farið í gegnum Slipptökuna sækja sér fjárfestingu, fá styrki og taka stór skref í sinni þróun. Það er sérstaklega ánægjulegt að fylgjast með því hvernig hugmyndir sem voru á frumstigi verða að raunverulegum fyrirtækjum,“ segir Sesselja.

Í Slipptökunni taka þátttakendur þátt í vinnustofum þar sem unnið er markvisst að þróun viðskiptahugmynda og áætlana með stuðningi sérfræðinga og jafningja. Að loknu ferlinu geta teymi átt möguleika á áframhaldandi stuðningi í Hlunninum hjá Drift EA, þar sem boðið er upp á vinnuaðstöðu, ráðgjöf og möguleika á fjárfestingu.

Sesselja I Barðdal Reynisdóttir  framkvæmdastjóri Driftar EA

Slipptakan var fyrst haldin árið 2024 og frá upphafi hafa alls 25 teymi tekið þátt. Verkefnin hafa verið fjölbreytt og endurspegla vaxandi grósku í nýsköpun á Norðurlandi.

„Við höfum í raun fengið alla flóruna af verkefnum, allt frá hugbúnaðarlausnum og öppum yfir í matvælaframleiðslu, orkuskipti og skapandi greinar. Það sýnir vel hversu mikil nýsköpunarorka er til staðar,“ segir Sesselja. Slipptakan sé kjörinn vettvangur fyrir þau sem vilja prófa hugmyndir sínar og þróa þær áfram. Slipptakan fer fram 13. maí - 4. júní og er umsóknarfrestur til og með 8. maí. Frumkvöðlar eru hvattir til að sækja um á vefsíðu Driftar EA - www.driftea.is/slipptakan

 

Nánari upplýsingar veitir Kolfinna María Níelsdóttir, leiðtogi markaðs- og viðburðamála á netfangið kolfinna@driftea.is

 

Frá þessu segir í tilkynningu.

