Akureyri þarf skýra stefnu

Fram undan eru mikilvægar kosningar á Akureyri og nú skiptir máli að velja skýra stefnu sem styrkir undirstöður bæjarins. Það dugar ekki að tala í almennum frösum eða vísa ábyrgðinni annað og ætla að gera allt fyrir alla í von um að fiska atkvæði. Það þarf að taka afstöðu og vinna markvisst að þeim þáttum sem skipta mestu máli fyrir framtíð samfélagsins okkar.
Öflugur bæjarsjóður byggir á einu umfram allt – öflugu atvinnulífi. Með fjölbreyttu og sterku atvinnulífi styrkjast stoðir samfélagsins, tekjugrunnur sveitarfélagsins verður traustari og svigrúm skapast til að efla þjónustu og samfélagslega uppbyggingu, þar á meðal íþrótta- og æskulýðsstarf. Þetta er einföld staðreynd sem ekki má líta fram hjá.
Atvinnulíf Akureyrar byggir enn að verulegu leyti á frumframleiðslugreinum, einkum sjávarútvegi og landbúnaði, auk fjölbreyttra tengdra greina. Þetta eru grunnstoðir sem hafa mótað samfélagið og tryggt búsetu á svæðinu til langs tíma. Það er því ábyrgðarhluti að horfa fram hjá þeim þáttum sem geta haft afgerandi áhrif á stöðu þessara greina. Í því samhengi er óhjákvæmilegt að ræða möguleg áhrif aðildar Íslands að Evrópusambandinu.
Það er mat Miðflokksins að slík aðild geti haft alvarlegar afleiðingar fyrir sjávarútveg og landbúnað, sem myndi veikja undirstöður atvinnulífs á Akureyri. Slík þróun hefði ekki aðeins áhrif á fyrirtæki og störf heldur einnig á búsetuskilyrði og rekstur sveitarfélagsins í heild. Sveitarfélag eins og Akureyri á hvorki að vera né má vera skoðanalaust um jafn mikilvægt mál. Íbúar eiga rétt á skýrri umræðu og heiðarlegum upplýsingum um mögulegar afleiðingar.
Samhliða þessu þarf að efla atvinnumál með markvissum hætti. Það felur í sér að sækja til Akureyrar opinber störf og stofnanir, nýta þau tækifæri sem felast í störfum án staðsetningar og skapa aðstæður sem laða að nýja starfsemi. Þar liggja meðal annars tækifæri í uppbyggingu orkufrekrar starfsemi, svo sem gagnavera, sem geta styrkt atvinnulíf til framtíðar ef rétt er staðið að málum.
Nýlegar skattahækkanir núverandi ríkisstjórnar Samfylkingar, Viðreisnar og Flokks fólksins koma illa við fólk og fyrirtæki á landsbyggðinni. Stjórnendur Akureyrarbæjar verða að hefja virkt samtal við forsvarsmenn atvinnulífsins um hvernig efla megi rekstrarumhverfi fyrirtækja og standa sameiginlega að öflugri hagsmunagæslu gagnvart ríkinu. Slíkt samstarf er lykill að sterkari og samkeppnishæfari atvinnuuppbyggingu.
Jafnframt þarf Akureyri að standa vörð um sína hagsmuni gagnvart ríkinu. Bærinn gegnir lykilhlutverki sem miðstöð þjónustu, menntunar og heilbrigðis á Norðurlandi og því er nauðsynlegt að beita sér markvisst fyrir uppbyggingu og eflingu opinberra stofnana og innviða á borð við sjúkrahúsið, háskólann og flugvöllinn. Slík uppbygging hefur bein áhrif á atvinnu og þróun svæðisins í bráð og lengd. Þar eru blikur á lofti.
Skipulagsmál skipta gríðarlega miklu máli. Tryggja þarf nægt framboð lóða og halda verðlagningu þeirra í hófi. Lóðagjöld eiga og verða að endurspegla raunverulegan kostnað við uppbyggingu. Með skynsamlegri nálgun í þessum málum er hægt að stuðla að heilbrigðari húsnæðismarkaði. Þá er ljóst að hátt hlutfall íbúða er án íbúa sem greiða útsvar. Við þurfum fleiri íbúðir þar sem fólk býr og tekur þátt í samfélaginu.
Ábyrgur rekstur bæjarins er grundvallarforsenda alls þess er að framan greinir. Fjármál sveitarfélagsins þurfa að vera rekin af festu og ábyrgð þannig að hægt sé að mæta sveiflum í efnahagslífi án þess að íþyngja íbúum. Sama gildir um Norðurorku. Þegar fjárfestingaþörf minnkar á ávinningurinn að skila sér til íbúa og fyrirtækja í formi lægri gjaldskráa, en ekki safnast upp í kerfinu. Bærinn og fyrirtæki hans eiga ekki að taka meira af íbúum en þarf til þess að reka grunnþjónustu sveitarfélagsins.
Fram undan eru tímar þar sem búast má við auknu efnahagslegu umróti. Við slíkar aðstæður skiptir sköpum að standa á traustum grunni. Það er ekki sjálfgefið – það er afleiðing skýrra ákvarðana og ábyrgra vinnubragða.
Valið í komandi kosningum snýst því um stefnu. Miðflokkurinn leggur fram skýra sýn: að byggja upp sterkt atvinnulíf, tryggja sanngjarna gjaldtöku, standa vörð um hagsmuni Akureyrar og reka sveitarfélagið áfram af ábyrgð.
Hannes Karlsson
Skipar 5. sæti á lista Miðflokksins á Akureyri.