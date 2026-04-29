Fisk Kompaní á Akureyri kaupir Betri vörur frá Ólafsfirði

Hjónin Ragnar og Ólöf eigendur Fisk Kompaní á Akureyri, hafa gengið frá kaupum á fyrirtækinu Betri vörur ehf. á Ólafsfirði. ,,Með kaupunum styrkir Fisk Kompaní stöðu sína á markaði fyrir gæða sjávarafurðir og eykur framboð á vörum úr laxi og silungi úr landeldi" segir í tilkynningu frá þeim hjónum Ragnari og Ólöfu.
Betri vörur ehf. hefur starfað á Ólafsfirði frá upphafi og sérhæfir sig í áframvinnslu á ferskum laxi og silungi fyrir innlendan markað eins og verslanir, hótel og veitingastaði.
Vörur fyrirtækisins eru meðal annars birkireyktur lax, birkireyktur silungur, birkireykt ýsa og grafinn lax, hafa á undanförnum árum fest sig í sessi sem vönduð munaðarvara á íslenskum matarmarkaði.
Betri vörur bjóða eingöngu upp á reyktan og grafinn lax úr landeldi og hafa því markvisst valið að vinna með lax utan sjókvíaeldis, sem er umdeild aðferð við matvælaframleiðslu vegna neikvæðra áhrifa á umhverfi, lífríki og velferð eldislaxa.
„Okkur finnst mikilvægt að standa vörð um gæði og ábyrgð í framleiðslu matvæla. Með kaupunum á Betri vörum getum við sameinað krafta, tryggt enn fjölbreyttara vöruúrval og haldið áfram á þeirri braut að bjóða viðskiptavinum okkar lax og silung úr landeldi,“ segir Ragnar
Vörur Betri vara fást nú þegar í verslunum Samkaupa, Fjarðarkaupum, Fiskikónginum, Kaupfélagi Skagfirðinga og Hlíðarkaupum á Sauðárkróki. Stefnt er að því að efla enn dreifingu og sýnileika vörulínunnar í kjölfar kaupanna.
,,Næstu mánuði verður lögð áhersla á að samþætta starfsemi fyrirtækjanna, nýta sameiginlega sérþekkingu og tryggja hnökralaust flæði í framleiðslu og dreifingu" segir að endingu í áðurnefndri tilkynningu.