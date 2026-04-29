Akureyrarleiðin virkar: Velferð barna og fagmennska í leikskólum

29. apríl, 2026 - 15:56 Heimir Örn Árnason
Heimir Örn Árnason formaður bæjarráðs og fræðslu- og lýðheilsuráðs Akureyrar og situr í 2. sæti á framboðslista Sjálfstæðisflokksins á Akureyri

Fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 2022 lögðum við í Sjálfstæðisflokknum áherslu á að viðurkenna leikskólann sem fyrsta skólastigið og stíga markviss skref í átt að gjaldfrjálsri menntun frá unga aldri. Í Akureyrarbæ var farin sú leið að innleiða sex tíma gjaldfrjálsa og með því stigum við raunhæft og ábyrgt skref. Samhliða því voru teknir upp svokallaðir skráningardagar þar sem foreldrum býðst að skrá börnin sín gegn hóflegu gjaldi.

Markmiðið var að bæta starfsaðstæður í leikskólum, efla fagmennsku og skapa aukinn sveigjanleika. Þessi nálgun hefur gert leikskólum kleift að dreifa álagi betur yfir daginn og árið sem hefur bein áhrif á gæði starfsins og aðstæður barna.Sem formaður fræðslu- og lýðheilsuráðs tók ég virkan þátt í því að þróa og móta þær breytingar sem tóku í gildi í janúar 2024. Starfsfólk leikskólanna sýndi breytingunum eðlilega varfærni í upphafi en með opnu og góðu samstarfi náðist að byggja upp traust og sameiginlega sýn. Það er sérstaklega ánægjulegt að sjá hversu vel hefur tekist til og hve jákvæð stemning ríkir nú hjá meirihluta starfsmanna.

Árangurinn staðfestur
Þá er ánægjulegt að nýleg rannsókn Önnu Elísu Hreiðarsdóttur og Svövu Bjargar Markar á breytingum á rekstrarumhverfi leikskóla á Akureyri og í Kópavogi staðfestir að sú leið sem við fórum hefur skilað raunverulegum árangri. Niðurstöður sýna að jafnvel lítil fækkun barna hluta dags sem skapast vegna breytinga á vistunartíma leiði til minna áreitis, betri mönnunar og minni streitu hjá starfsfólk, fleiri gæðastundum með börnunum og bættrar líðan barna.

Höldum áfram að þróa og bæta

Akureyrarleiðin er ekki fullmótuð og á ekki að vera það. Á komandi kjörtímabili er mikilvægt að efla hana enn frekar og er nauðsynlegt að hlusta á raddir starfsfólk og foreldra og þróa útfærsluna áfram. Þar er tækifæri til úrbóta. Skráningardagar hafa sannað gildi sitt og því teljum við nauðsynlegt að halda þeim til streitu með hóflegu gjaldi. Hins vegar þarf að horfa gagnrýnið á framkvæmd skráningardaga, fjölda dagana og þá sérstaklega hvað varðar skráningarfresti og notendaupplifun.
Eitthvað hefur verið eftir kallað eftir auknum sveigjanleika í vistunartíma barna, til dæmis fyrir foreldra í vaktavinnu. Afar mikilvægt er að hlusta vel á sjónarmið starfsfólks og vinna náið með því að mótun lausna, þannig að hægt sé að þróa kerfið áfram á farsælan hátt og skapa sveigjanlegri nýtingu á gjaldfrjálsum tímum sem gagnast börnum, foreldrum og starfsfólki.

Akureyrarleiðin virkar

Kjarni málsins er þó einfaldur. Breytingarnar á Akureyri voru gerðar til að bæta aðstæður barna og starfsfólk leikskóla bæjarins. Það er ánægjulegt að rannsóknir séu farnar að sýna að þær breytingar séu að skila raunverulegum árangri.
Verkefnið fram undan er að halda áfram á þeirri braut sem við erum á, þróa kerfið áfram og hlusta á þær raddir sem þekkja best til. Með því tryggjum við að leikskólinn verði áfram öflugur grunnur í lífi barna og að fagmennska og velferð verði áfram leiðarljós í allri þróun fyrir enn betri Akureyrarbæ.

    Fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 2022 lögðum við í Sjálfstæðisflokknum áherslu á að viðurkenna leikskólann sem fyrsta skólastigið og stíga markviss skref í átt að gjaldfrjálsri menntun frá unga aldri. Í Akureyrarbæ var farin sú leið að innleiða sex tíma gjaldfrjálsa og með því stigum við raunhæft og ábyrgt skref. Samhliða því voru teknir upp svokallaðir skráningardagar þar sem foreldrum býðst að skrá börnin sín gegn hóflegu gjaldi.

