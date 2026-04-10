Samstarfssamningur vegna krabbameinslækninga​

Sjúkrahúsið á Akureyri og Landspítalinn hafa gert með sér samstarfssamning vegna krabbameinslækninga á SAk. Fjögurra manna teymi lækna Landspítala mun sinna krabbameinslækningum á SAk og skiptast læknarnir á þriggja daga viðveru á Akureyri.
Teymið samanstendur af tveimur læknum sem starfað hafa á SAk um nokkurra ára skeið, þeim Signýju Völu Sveinsdóttur blóðlækni og Örvari Gunnarssyni krabbameinslækni. Þá bætast við í teymið tveir nýir krabbameinslæknar, þær Þóra Rún Úlfarsdóttir og Ólöf Kristjana Bjarnadóttir.
„Við erum mjög ánægð með að hafa gengið frá þessum samningi og tryggt áframhaldandi þjónustu krabbameins- og blóðlækna. Við hlökkum til samstarfsins og að sjá þjónustuna eflast og þróast enn frekar,“ segir Guðni Arnar Guðnason, starfandi forstöðulæknir lyflækninga.