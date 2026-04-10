Samstarfssamningur vegna krabbameinslækninga​

10. apríl, 2026 - 14:00 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Sjúkrahúsið á Akureyri og Landspítalinn hafa gert með sér samstarfssamning vegna krabbameinslækninga á SAk. Fjögurra manna teymi lækna Landspítala mun sinna krabbameinslækningum á SAk og skiptast læknarnir á þriggja daga viðveru á Akureyri. 

Teymið samanstendur af tveimur læknum sem starfað hafa á SAk um nokkurra ára skeið, þeim Signýju Völu Sveinsdóttur blóðlækni og Örvari Gunnarssyni krabbameinslækni. Þá bætast við í teymið tveir nýir krabbameinslæknar, þær Þóra Rún Úlfarsdóttir og Ólöf Kristjana Bjarnadóttir.
 
„Við erum mjög ánægð með að hafa gengið frá þessum samningi og tryggt áframhaldandi þjónustu krabbameins- og blóðlækna. Við hlökkum til samstarfsins og að sjá þjónustuna eflast og þróast enn frekar,“ segir Guðni Arnar Guðnason, starfandi forstöðulæknir lyflækninga.
Nýjast

  • Dýpkunarpramminn Pétur mikli í Húsavíkurhöfn

    • 10.04.2026
    Í gær kom dýpkunarpramminn Pétur mikli til Húsavíkur. Til stendur að endurbyggja og lengja Þvergarðinn á Húsavík. Um er að ræða um 205 m endurbyggingu á núverandi kanti ásamt um 70 m lengingu á kantinum til suðvesturs.

  • Tryggjum fæðu- og eldsneytisöryggi með uppbyggingu á Dysnesi

    • 10.04.2026
    Öryggi og sjálfbærni samfélags eru meðal mikilvægustu verkefna hvers ríkis. Fyrir eyþjóð eins og Ísland, sem byggir afkomu sína að verulegu leyti á innflutningi á eldsneyti og matvælum, er sérstaklega mikilvægt að huga að því hvernig birgðahald er skipulagt og tryggt. Á síðustu árum hafa alþjóðlegar aðstæður, hvort sem er vegna náttúruhamfara, farsótta eða geopólitískra átaka, sýnt fram á hversu viðkvæmt aðfangakerfi heimsins getur verið. Því er tímabært að endurmeta hvernig við tryggjum aðgengi að nauðsynjum hér á landi. Eyjafjörður, og sérstaklega Akureyri og Dysnes, bjóða upp á einstakt tækifæri til að styrkja innviði landsins á þessu sviði.

  • Ársþingi SSNE Ný tækifæri skapast með því að efla Akureyrarflugvöll

    • 10.04.2026
    „Með eflingu flugs um Akureyri skapast ný tækifæri fyrir ferðaþjónustu, útflutning, erlendar fjárfestingar á Íslandi og tengsl við alþjóðamarkaði sem nýtast landinu öllu,“ segir í ályktun frá Ársþingi SSNE sem haldið var nýverið.

  • Barnamenningarhátíð hefst um helgina.

    • 10.04.2026
    Barnamenningarhátíð hefst nú um helgina. Í boði verða fjöldinn allur af spennandi viðburðum fyrir börn á öllum aldri. Enginn aðgangseyrir er á viðburðina.

  • Mannúðarfélög

    • 10.04.2026
    Það er sorgleg staðreynd að í rúmlega 20 þúsund manna bæjarfélagi þurfi að vera mannúðarfélög sem aðstoða fólk sem lítið sem ekkert eiga. En þannig er staðan því miður. Frá árinu 2014 hef ég séð um Matargjafir Akureyri og nágrenni og á þessum 12 árum hef ég aðstoðað hundruði fjölskyldna og einstaklinga með mat, innlögnum á kort, skógjöfum (í samstarfi við jólasveinana), jóladagatölum, jólagjöfum og mörgu öðru sem Matargjafir hafa getað gert til að létta undir með skjólstæðingum. 

  • Prettyboitjokko á Græna hattinum á laugardagskvöld

    • 10.04.2026
    „Ég vildi gera skemmtilega plötu sem sýnir um leið aðeins meira af sjálfum mér” – Patrik Atlason eða Prettyboitjokko mætir norður með nýtt efni

  • Það er komið vor, lundinn er mættur í Grímsey

    • 10.04.2026
    Fyrstu lundarnir mættu til Grímseyjar í dag, 9 apríl. Það sást til þeirra skammt fyrir utan ströndina í gær og í dag tóku systurnar Unnur og Halla Ingólfsdætur eftir þeim í björgunum suður við vitann.

  • Nýsköpun og náttúra sameinast í nýju samstarfi Driftar EA og Skógarbaðanna

    • 10.04.2026
    Drift EA og Skógarböðin hafa gert með sér nýstárlegt samstarf sem miðar að því að styrkja nýsköpunarumhverfi á Norðurlandi og markaðssetja svæðið sem aðlaðandi áfangastað fyrir öflug fyrirtæki, rannsóknar- og þróunarteymi sem og stjórnendateymi víðsvegar af landinu.  Frá þessu segir í tilkynningu frá Drift EA og Skógarböðunum
