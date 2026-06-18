Samningsundirskrift og skóflustunga nýrrar legudeildar við Sjúkrahúsið á Akureyri

Í dag undirrituðu heilbrigðisráðherra, Alma Möller og Guðmundur Viðar Gunnarsson og Hjalti Steinþórsson frá GV- Gröfum verksamning við Nýjan Landspítala ohf. um jarðvinnu vegna byggingar nýrrar legudeildar við Sjúkrahúsið á Akureyri. Samninginn vottuðu Guðjón Hauksson, forstjóri SAk og Sigríður Inga Rúnarsdóttir, hjúkrunarfræðingur hjá SAk.
Að undirritun lokinni tók Alma Möller skóflustungu ásamt Jóhannesi G. Bjarnasyni, formanni Hollvinasamtaka SAk, Guðmundu Birnu Kristjánsdóttur, sjúkraliða SAk, Gunnari Svavarssyni, framkvæmdastjóra NLSH, Guðjóni Haukssyni, forstjóra SAk, Valdísi Eyju Pálsdóttur, formanni Geðverndarfélags Akureyrar og Árna Jóhannessyni, lækni SAk.
Legudeildarbyggingin mun verða 13.600 m² en í nýbyggingunni, sem tengist núverandi húsnæði, verður komið upp aðstöðu fyrir skurðlækningadeild (36 stofur), lyflækningadeild (36 stofur) og geðdeild (12 sjúkrastofur og tveimur öryggiseiningum fyrir geðgjörgæslu) ásamt stoðrýmum og þá verður til staðar glæsileg nútíma dag- og göngudeild geðdeildar. Gert er ráð fyrir að nýbyggingin verði staðsett sunnan við núverandi byggingar á lóð SAk og tengd núverandi húsnæði. Minniháttar breytingar verða gerðar á núverandi húsnæði vegna tengingar við nýbyggingu og breytinga á vörumóttöku.
Nýbyggingin mun taka yfir núverandi bílastæði á lóðinni og þarf að færa þau bílastæði til ásamt því að fjölga bílastæðum miðað við aukið byggingarmagn á lóðinni.
Þetta segir í tilkynningu.