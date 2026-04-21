Samherji og Ice Fresh Seafood áberandi á Seafood Expo Global

Samherji og Ice Fresh Seafood eru að venju með stóran bás á sýningunni, þar sem tekið er á móti gestum frá öllum heimsálfum og afurðir kynntar. Ice Fresh Seafood er dótturfélag Samherja og sér um að selja afurðir félagsins og fleiri fyrirtækja.
Unnur Inga Kristinsdóttir sölustjóri hjá Ice Fresh Seafood er stödd í Barcelona. Hún segir að básinn sé þétt setinn og þrátt fyrir langa daga og þétt skipaða fundardagskrá, þá sé mikil stemming á básnum.
Skýr markmið – hámarka verðmætasköpun og styrkja tengsl
„Þessi sýning er afskaplega mikilvæg í okkar starfi. Hérna hittir maður samstarfsfélaga og viðskiptavini alls staðar að úr heiminum og saman myndum við einstaka stemmingu svo eftir er tekið. Við mætum hingað árlega, vel undirbúið samheldið teymi. Markmiðið er að efla okkur enn frekar, hámarka verðmætasköpun, styrkja núverandi viðskiptasambönd og jafnframt að skapa ný tækifæri. Básinn okkar er glæsilegur og vel búinn með fundaraðstöðu og veitingar á tveimur hæðum. Kokkurinn töfrar fram framúrskarandi rétti úr okkar besta hráefni, sem við bjóðum stolt gestum okkar.“
Persónuleg samskipti mikilvæg
Unnur Inga segir að það skipti miklu máli að eiga persónuleg samskipti við viðskiptavini en fulltrúar Ice Fresh Seafood heimsækja viðskiptavini félagsins reglulega, auk þess sem þeir komi líka til Íslands.
„Markaðsaðstæður á heimsvísu eru krefjandi í augnablikinu og reynslan sýnir að þær geta breyst hratt með víðtækum áhrifum á heimshagkerfið. Íslensk fyrirtæki eru lítil í alþjóðlegu samhengi og standa frammi fyrir fjölbreyttum áskorunum til að viðhalda samkeppnishæfni. Til að tryggja sterka stöðu er lykilatriði fyrir okkur að vera sýnileg og hafa burði til að framleiða og afhenda okkar eftirsóttu afurðir fyrir kröfuharðan alþjóðamarkað. Þar þurfa allir þættir að vinna saman.
Við hjá Samherja og tengdum félögum erum rík af reynslumiklu fólki á öllum sviðum sem vinnur náið saman, hefur metnað í að hugsa lausnamiðað og góða aðlögunarhæfni. Auk þess eigum við öflug og vel búin skip, afkastamiklar hátæknifiskvinnslur og sterkt sölunet. Í gegnum tíðina hefur Ice Fresh Seafood byggt upp traust og góð viðskiptasambönd. Áhersla á persónuleg samskipti er ein ástæðan fyrir því hversu áberandi og eftirsótt við erum hérna á stærstu sjávarútvegssýningu heims.“
Veitingar á heimsmælikvarða
Eins og fyrr segir er bás Samherja og Ice Fresh Seafood stór og vel búinn. Einar Geirsson matreiðslumeistari og eigandi veitingastaðarins RUB 23 á Akureyri hefur í tvo áratugi haft yfirumsjón með matreiðslu á básum Samherja og Ice Fresh Seafood um víða veröld.
„ Það breytist ekkert, Einar og hans áhöfn hafa skapað sér gott orðspor hérna. Við sækjum okkar veitingar heim í hérað ef svo má segja, en allur fiskur sem við bjóðum uppá er okkar eigin afurð, bjórinn er frá Bruggsmiðjunni Kalda á Árskógssandi, harðfiskur frá Darra á Grenivík, íslenskt vatn, súkkulaði og fleira. Ég held að óhætt sé að fullyrða að á okkar bás sé að finna bestu veitingar sem boðið er uppá á hérna á sýningunni og eru veitingastaðirnir þó margir frábærir og spennandi. Það er gaman að vera hluti af þessum einvala hópi fólks sem setur markmiðið hátt og hlakka ég mikið til næstu daga,“ segir Unnur Inga Kristinsdóttir sölustjóri hjá Ice Fresh Seafood.
