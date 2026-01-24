Sæluhús vilja fjölga gistirýmum um 180

24. janúar, 2026 - 12:53 Margrét Þóra Þórsdóttir
Sæluhús á Akureyri hafa óskað eftir að fjölga gistirýmum á lóðinni við Búðartröð umtalsvert

Skipulagsráð Akureyrar hefur tekið jákvætt í erindi frá Sæluhúsum á Akureyri sem reka gistiþjónustu við Búðartröð, en þeir sækja um breytingu á deiliskipulagi á lóð númer 2 við Búðartröð.

Í breytingunni felst að á norðaustan verðri lóð verði gert ráð fyrir samfelldu húsi á þremur hæðum í stað stakstæðra frístundahúsa. Þá fjölgar gistirýmum um 180, úr 200 í allt að 380 og heildarfjöldi bílastæða fer úr 87 í 110.

Í Aðalskipulagi Akureyrar 2018 til 2030 er lóðin við Búðartröð 2 skilgreind sem frístundabyggð. Helsta breytingin er á reit C þar sem áður stóð til að hafa 5 hús á einni hæð í að reisa tvö hús á þremur hæðum ásamt þjónustubyggingu.

Skipulagsfulltrúa var falið að ræða við umsækjanda um fjölda bílastæða, útfærslu á útliti, ásýnd bygginga og jarðvegskönnun.

