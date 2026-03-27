Sæfari siglir á ný

Grímseyjarferjan Sæfari hefur loksins áætlunarsiglingar á ný mánudaginn 30. mars eftir umtalsverðar viðgerðir og umbætur.
Þau sem stefna á að heimsækja Grímsey um páskana geta því hvort heldur sem er tekið ferju eða flug. Áætlunarferðir með ferjunni eru á mánudögum, miðvikudögum og föstudögum og með flugi á þriðjudögum, föstudögum og sunnudögum. Yfir páskana fækkar áætlunarferðum eitthvað, sjá nánar á vef Vegagerðarinnar og Norlandair.
Í Grímsey eru þrír gististaðir, veitingastaður, búð og sundlaug. Skemmtilegasti tími ársins er fram undan með ríkulegu fuglalífi og björtum sumarnóttum. Sjófuglarnir eru farnir að setjast upp í björgin og það styttist óðum í að fyrstu lundarnir láti sjá sig en þeir fara yfirleitt að láta á sér kræla í kringum 10. apríl.
