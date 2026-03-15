Rúnar Traustason leiðir lista Samfélagsins í Norðurþingi – X-M

Rúnar Traustason, rekstrarstjóri Íslandspósts á Húsavík og slökkviliðs- og sjúkraflutningamaður og kjötiðnaðarmeistari leiðir M-Lista Samfélagsins í Norðurþingi fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar í maí.
Rúnar er fæddur og uppalinn á Húsavík, starfar sem Rekstrarstjóri Íslandspósts á Norð-austurlandi og auk þess er hann sjúkraflutningamaður hjá HSN og hlutastarfandi slökkviliðsmaður hjá Slökkviliði Norðurþings. Hann hefur verið virkur í ýmsu félagslífi og tómstundum í Norðurþingi. Áki Hauksson, núverandi bæjarfulltrúi M-Listans, tilkynnti fyrr í mánuðinum að hannhyggðist ekki sækjast eftir áframhaldandi setu í sveitarstjórn Norðurþings, en mun áfram starfa með Lista Samfélagsins og þannig tryggja að reynsla og þekking á málum og málefnum Norðurþins haldist innan listans.
„Ég brenn fyrir því að sveitarfélagið okkar sé ákjósanlegur staður fyrir fjölskyldufólk að búa í og flytjast til. Þessi misserin eru óveðursský á lofti og þarf þess vegna að hugsa um hverja krónu og ráðstafa þeim eins og best er kostur. Grunnurinn að góður samfélagi eru skóla, íþrótta, félags og æskulýðsstarf. Það þarf að standa vörð um þessi atriði meðan þetta tímabil gengur yfir. Nóg er af tækifærum í sveitarfélaginu, unnið er af fullum þunga að fá iðnaðarsvæðið á Bakka í frekari rekstur. Sú vinna þarf að halda áfram.“
Rúnar er giftur Hörpu Stefánsdóttur viðskiptafræðingi og grafískum hönnuði, bókara hjá endurskoðunarfyrirtækinu ENOR. Þau eiga 3 börn á aldrinum 8-16 ára.
M – Listi Samfélagsins í Norðurþingi er breiðfylking íbúa í Norðurþingi, óháðra, félagshyggjufólks og Miðflokksfólks.
