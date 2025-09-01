Óvæntur gestur í siglingu með nemendum í Naustaskóla á Húna ll í dag

01. september, 2025 - 15:36 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Góður gestur fór í veiðiferð með krökkunum úr Naustaskóla í dag, þegar Ásthildur Sturludóttir bæjars…
Góður gestur fór í veiðiferð með krökkunum úr Naustaskóla í dag, þegar Ásthildur Sturludóttir bæjarstjóri á Akureyri vippaði sér um borð Myndir Húni ll
Eins og fram hefur komið þá eru nú um þessar mundir liðin 20 ár síðan Hollvinir Húna byrjuðu að bjóða nemendur sjöttu bekkjar grunnskóla Akureyrar í siglingu og fræðslu á haustinn, og síðan komu grunnskólarnir í Eyjafirði með og sannarlega má segja að þeir nemendur sem hafa farið í siglingu með Húna á haustin s.l 20. ár skipta orðið þúsundum.
 
Í dag fengum við svo góðan gest með í veiðiferð með krökkunum úr Naustaskóla, en Ásthildur Sturludóttir bæjarstjóri á Akureyri var með í för.
Ásthildur er alin upp við sjávarsíðuna í Stykkishólmi svo hún þekkir starf sjómannsins mæta vel.
 
Það var ágæt veiði í dag hjá krökkunum svo ekki verður hægt að kenna bæjarstjóranum um að vera fiskifæla og sýndist okkur hún njóta vel ferðarinnar með okkur.
 
Við Hollvinir Húna viljum þakka Ásthildi bæjarstjóra kærlega fyrir komuna sem og krökkunum úr Naustaskóla.
 
 
 
Frá þessu segir á Fb síðu Húna ll
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Til baka

Nýjast

  • Óvæntur gestur í siglingu með nemendum í Naustaskóla á Húna ll í dag

    • 01.09.2025
    Eins og fram hefur komið þá eru nú um þessar mundir liðin 20 ár síðan Hollvinir Húna byrjuðu að bjóða nemendur sjöttu bekkjar grunnskóla Akureyrar í siglingu og fræðslu á haustinn, og síðan komu grunnskólarnir í Eyjafirði með og sannarlega má segja að þeir nemendur sem hafa farið í siglingu með Húna á haustin s.l 20. ár skipta orðið þúsundum.  

  • Verk lausn byggir smáíbúðir fyrir heimilislausa

    • 01.09.2025
    Samþykkt hefur verið að ganga til samninga við Verk lausn ehf um byggingu smáíbúða fyrir Akureyrarbæ. Dómnefnd sem fór yfir málið í kjölfar útboðs lagði til að tilboði fyrirtækisins yrði fyrir valinu og samþykkti umhverfis- og mannvirkjaráð þá niðurstöðu dómnefndar.

  • Fiskandi formúluaðdáandinn sem elskar Færeyjar Vísindafólkið okkar - Magnús Víðisson

    • 31.08.2025
    Vísindafólkið okkar er mánaðarleg kynning á vísindafólkinu okkar. Magnús Víðisson, aðjúnkt og brautarstjóri við Auðlindadeild, er vísindamanneskja júlímánaðar.

  • Akureyrarvaka með augum Hilmars Friðjónssonar myndasmiðs

    • 31.08.2025
    Hilmar  Friðjónsson var á ferð og flugi í gær á Akureyrarvöku  og hann býður okkur aftur til myndaveislu.

  • „Væri ekki hægt án öflugs innra starfs“

    • 31.08.2025
    Golfklúbbur Húsavíkur - Lítill klúbbur í örum vexti

  • Bílastæði við Hof verður stækkað

    • 30.08.2025
    Samþykkt hefur verið í umhverfis- og mannvirkjaráði Akureyrar að taka tilboði frá Finni ehf í stækkun á bílaplani við Hof. Bílastæðið verður stækkað á svæði sunnan við líkamsræktarstöð World Class og bætast þá við um 30 bílastæði.

  • Akureyrarvaka með augum Hilmars Friðjónssonar myndasmiðs

    • 30.08.2025
    Akureyrarvaka var sett i gær eins og fólk er kunnugt, óhætt er að fullyrða að út um allan bæ má sjá þess merki að það sé hátíð í bæ.  Hilmar Friðjónsson er okkur haukur í horni sem fyrr hann lætur sig ekki vanta þegar eitthvað stendur til, hann tekur skemmtilegar myndir og býður afnot af þeim.

  • Hagnaður samstæðu Kaldbaks nam rúmum 2,3 milljörðum króna

    • 29.08.2025
    Aðalfundur Kaldbaks ehf. fór fram fimmtudaginn 21. ágúst. Þar var ársreikningur félagsins fyrir árið 2024 samþykktur. Í tölunum má sjá að rekstur félagsins gekk vel á árinu og afkomu- sem og eignaþróun endurspeglar sterka fjárhagsstöðu Kaldbaks. Hagnaður samstæðu Kaldbaks nam rúmum 2,3 milljörðum króna og eigið fé stóð í 36 milljörðum við árslok. Árið áður nam hagnaður samstæðunnar um 9,5 milljarði en á því ári innleysti félagið um 7 milljarða söluhagnað af eignum sínum.

  • Er kominn tími til að láta endur­meta brunabótamatið á þínu hús­næði?

    • 29.08.2025
    Samkvæmt lögum ber að brunatryggja öll hús á Íslandi og er tryggingaupphæðin byggð á brunabótamati hússins, en mikilvægt er að fylgjast með brunabótamatinu.
Sjá meira