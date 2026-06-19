Óskýr skilaboð til þeirra sem vinna við uppbyggingu millilandaflugs

„Þetta sendir óskýr skilaboð til þeirra sem vinna að uppbyggingu millilandaflugs um Akureyri og Egilsstaði. Uppbygging nýrra flugleiða krefst langtímahugsunar, stöðugleika og fyrirsjáanleika,“ skrifar Berglind Ósk Guðmundsdóttir bæjarstjóri á Akureyri í færslu á facebook síðu sinni. Tilefnið var umræða um fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar á Alþingi.
Berglind Ósk segir það vekja athygli að gert sé ráð fyrir að framlög til Flugþróunarsjóðs lækki um 100 milljónir króna milli ára Markmið Flugþróunarsjóðs hafi frá upphafi verið skýrt: að styðja við uppbyggingu nýrra millilandaflugleiða um Akureyri og Egilsstaði, stuðla að dreifingu ferðamanna um landið, bæta búsetuskilyrði og styrkja atvinnulíf á landsbyggðinni.
Því sé sérstakt að á sömu blaðsíðu í áætluninni sé lögð áhersla á að auka dreifingu ferðamanna um landið og styðja við aukið millilandaflug um aðra flugvelli en Keflavík. Á sama tíma sé fjármagnið sem eigi að styðja við þetta markmið skorið niður. Það sendi óskýr skilaboð.
Berglind Ósk Guðmundsdóttir bæjarstjóri á Akureyri
„Það er erfitt að ná árangri þegar stuðningur er veittur til eins árs í senn og síðan tekinn út úr áætlunum. Ef ríkið telur mikilvægt að dreifa ferðamönnum um landið og styrkja alþjóðatengingar landsbyggðarinnar þarf það að endurspeglast í fjárveitingum, ekki aðeins í markmiðum og stefnum.,“ segir Berglind Ósk.