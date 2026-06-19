Óskýr skilaboð til þeirra sem vinna við uppbyggingu millilandaflugs

19. júní, 2026 - 17:50 Margrét Þóra Þórsdóttir
Bæjarstjórinn á Akureyri bendir á að fyrirhugað sér að lækka framlög til Flugþróunarsjóðs um 100 mil…
Bæjarstjórinn á Akureyri bendir á að fyrirhugað sér að lækka framlög til Flugþróunarsjóðs um 100 milljónir á milli ára.

„Þetta sendir óskýr skilaboð til þeirra sem vinna að uppbyggingu millilandaflugs um Akureyri og Egilsstaði. Uppbygging nýrra flugleiða krefst langtímahugsunar, stöðugleika og fyrirsjáanleika,“ skrifar Berglind Ósk Guðmundsdóttir bæjarstjóri á Akureyri í færslu á facebook síðu sinni. Tilefnið var umræða um fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar á Alþingi.

Berglind Ósk segir það vekja athygli að gert sé ráð fyrir að framlög til Flugþróunarsjóðs lækki um 100 milljónir króna milli ára Markmið Flugþróunarsjóðs hafi frá upphafi verið skýrt: að styðja við uppbyggingu nýrra millilandaflugleiða um Akureyri og Egilsstaði, stuðla að dreifingu ferðamanna um landið, bæta búsetuskilyrði og styrkja atvinnulíf á landsbyggðinni.

Því sé sérstakt að á sömu blaðsíðu í áætluninni sé lögð áhersla á að auka dreifingu ferðamanna um landið og styðja við aukið millilandaflug um aðra flugvelli en Keflavík. Á sama tíma sé fjármagnið sem eigi að styðja við þetta markmið skorið niður. Það sendi óskýr skilaboð.

Berglind Ósk Guðmundsdóttir bæjarstjóri á Akureyri

„Það er erfitt að ná árangri þegar stuðningur er veittur til eins árs í senn og síðan tekinn út úr áætlunum. Ef ríkið telur mikilvægt að dreifa ferðamönnum um landið og styrkja alþjóðatengingar landsbyggðarinnar þarf það að endurspeglast í fjárveitingum, ekki aðeins í markmiðum og stefnum.,“ segir Berglind Ósk.

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