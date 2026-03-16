Öflugar og kraftmiklar stelpur á sjálfsstyrkingarnámskeiði

Dagana 24. til 25. janúar sl. stóð Soroptimistaklúbbur Húsavíkur og nágrennis fyrir sjálfsstyrkingarnámskeiði fyrir stelpur í 7.bekk úr skólum frá Grenivík til Þórshafnar. Alls sóttu 24 stúlkur námskeiðið en þetta er í níunda sinn sem námskeiðið er haldið. Markmið námskeiðsins er að efla sjálfsstraust og sjálfsvirðingu stúlknanna ásamt því að efla samskiptafærni þeirra á jákvæðan hátt.
Sérstaklega var unnið með styrkleika og það að standa með sjálfri sér. Leyfa sér að vera sú sem hún er og um leið að virða aðra. Einnig var farið yfir hættur sem steðja að unglingum og mikilvægi þess að leita sér aðstoðar fullorðinna eða sérfræðinga ef eitthvað bjátar á.
Námskeiðið var haldið í Þingeyjarskóla og var stúlkunum að kostnaðarlausu. Soroptimtasystur halda utan um hópinn, sjá um gæslu og fæði og standa straum af öllum kostnaði. Verkefnið er m.a. fjármagnað með sölu á SÁÁ álfinum auk þess sem klúbburinn fékk styrki vegna verkefnisins bæði frá Lýðheilsusjóði og Orkuveitu Húsavíkur. „Einnig höfum við notið velvildar Norðlenska, Nettó, Þingeyjarskóla og kvenfélaga héraðsins. Færum við þessum aðilum innilegar þakkir fyrir stuðninginn. Námskeiðið sóttu mjög öflugar og kraftmiklar stelpur og gekk það í alla staði vel að mati kennara og nemenda,“ segir Harpa Þ. Hólmgrímsdóttir úr Soroptimistaklúbbi Húsavíkur og nágrennis.
Kennarar á námskeiðinu voru Dögg Stefánsdóttir lífsþjálfi og Valdís Rut Jósavinsdóttir umsjónarmaður félagsmiðstöðva fólksins á Akureyri og lífsþjálfi. Dögg sagði í samtali við Vikublaðið að það hafi verið einstök upplifun að vera með stelpunum þessa daga í Þingeyjarskóla.
„Þetta er frábært framtak Soroptimista kvenna sem þær standa að á hverju einasta ári og hafa gert í mörg ár,“ segir Dögg og bætir við að mikilvægt sé að ná til stelpna á þessum aldri þegar sjálfsmyndin er í mótun.
„Þetta er sett upp þannig að megin hugmyndin er að styrkja þessar stelpur, bæði persónulega og í hóp,“ útskýrir Dögg en þetta er í annað sinn sem hún kemur að fræðslu á námskeiði sem þessu.
„Ég er í raun og veru að kenna þeim það sama og ég er að kenna öllum mínum skjólstæðingum. Í mínu tilfelli er ég að kenna það sem heitir hugsanastjórnun,- að styrkja stelpurnar í að taka valdið af hugsunum sínum. En svo var þetta að sjálfsögðu mikill leikur og lagt upp með að hafa gaman saman í hóp, efla sjálfsöryggi og styrkja sjálfsmynd,“ segir Dögg minnug sinna eigin unglingsára.
„Þetta er þessi aldur stelpna sem að er kannski svolítið viðkvæmur. Ég er kvenmaður sjálf og það var á þessum aldri sem maður fór að vera óþægilega meðvitaður um sjálfa sig og þá fara að fæðast allskonar ranghugmyndir í kollinum, sem gott er að grípa snemma og ná valdi yfir,“ segir Dögg og ítrekar að námskeiðið byggi á verkefnavinnu og leikjum en stelpurnar skemmtu sér mjög vel.
Þá segir Dögg að hugmyndin ein og sér að standa að námskeiði sem þessu sem Soroptimistar hafa gert í öll þessi ár sé til fyrirmyndar og hún hafi í sínum störfum ekki leiðst að hrósa framtakinu.
„Í kringum mína lífsþjálfun er ég hluti af netsamfélagi kvenna, bæði hér heima og erlendis sem brenna fyrir sjálfsvinnu. Ég var að segja þeim frá þessu og það fannst öllum þetta svo frábært, að þetta væri í boði. Til dæmis ein sem býr í Svíþjóð, hún átti hreinlega ekki til orð, henni fannst þetta svo gott framtak,“ útskýrir Dögg og fer betur í hvað hún meinar með hugsanastjórnun.
Hún sé á blaði kannski eins einföld og hún hljómar, að bera kennsl á neikvæðar hugsanir og beina þeim í jákvæðari jarðveg en það sé jafn auðvelt og það hljómar að missa tökin á þessum neikvæðu hugsunum og missa þar með vald yfir þeim.
„Við vorum að taka fyrir alls konar aðstæður þar sem tvær stelpur geta verið með mjög ólíkar upplifanir af sömu aðstæðum og hvað það er sem veldur því. Þá erum við að kenna þeim að röddin í kollinum er ekki alltaf að segja satt. Við vorum að fara í alls konar leiki og leiðbeina þeim þar sem settar voru upp allskonar aðstæður og leyfðum þeim að prófa. T.d. einfaldur hlutur eins og ef einhver heilsar manni ekki. Þá fer hugurinn stundum að velta fyrri sér hvað það gæti þýtt, hugsanir fara á flug en svo kannski þýðir það eitthvað allt annað í raun og veru. Þetta eru líka hlutir sem við fullorðna fólkið strögglum stundum svolítið við,“ segir Dögg að lokum.