Nýtt fagráð um líknarþjónustu á Norðurlandi

19. mars, 2026 - 15:43 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Nýtt fagráð um líknarþjónustu hefur verið skipað til þriggja ára í samstarfi Sjúkrahússins á Akureyri (SAk), Heilbrigðisstofnunar Norðurlands (HSN) og Heilsuverndar (HV).

Skipun fagráðsins er liður í innleiðingu fimm ára aðgerðaáætlunar heilbrigðisráðuneytisins frá 2021 þar sem lögð er áhersla á að líknarmiðstöðvar styðji við þróun og miðlun þekkingar í líknarmeðferð, bæði í heimahjúkrun og á hjúkrunarheimilum, og að byggt verði upp öflugt tengiliðanet milli heilbrigðisstofnana. Líknarmiðstöð var formlega stofnuð á Sjúkrahúsinu á Akureyri í ársbyrjun 2023 og hefur það hlutverk að efla samvinnu fagstétta í sérhæfðri líknarmeðferð, styrkja teymisvinnu og þróa þjónustuna í samræmi við þarfir sjúklinga og aðstandenda.

„Með skipun fagráðsins er stigið mikilvægt skref í að efla samræmda og heildstæða líknarþjónustu á Norðurlandi, þar sem áhersla er lögð á samstarf, þekkingarmiðlun og bætta þjónustu við sjúklinga og aðstandendur.“ Segir Dóra Björk Jóhannsdóttir, verkefnastjóri Líknarmiðstöðvar SAk og formaður fagráðsins.

Hlutverk fagráðsins

Fagráðið mun vinna að því að:

  • samhæfa og efla líknarmeðferð á Norðurlandi með auknu samstarfi heilbrigðisstofnana

  • stuðla að þróun líknarmeðferðar og nýtingu gagnreyndrar þekkingar

  • efla almenna líknarþjónustu við fjölbreytta sjúklingahópa og bæta aðgengi að sérhæfðri líknarþjónustu

  • styrkja ráðgjafaþjónustu í sérhæfðri líknarmeðferð, meðal annars með eflingu líknarráðgjafateymis SAk

  • auka fræðslu og þekkingu heilbrigðisstarfsfólks á líknarmeðferð

  • efla þekkingu almennings á líknarþjónustu

  • styrkja samstarf við háskólasamfélagið


Skipan fagráðsins Í fagráðið hafa eftirfarandi fulltrúar verið skipaðir til þriggja ára:

  • Dóra Björk Jóhannsdóttir, verkefnastjóri Líknarmiðstöðvar SAk og formaður fagráðs

  • Valgerður Þorsteinsdóttir, yfirlæknir öldrunarlækninga SAk

  • Sólveig Pétursdóttir, yfirlæknir endurhæfingarlækninga SAk

  • Arna Rún Óskarsdóttir, öldrunarlæknir HSN

  • Hilda Hólm, gæðastjóri HSN

  • Bryndís Björg Þórhallsdóttir, forstöðumaður hjúkrunar hjá Heilsuvernd

  • Silja Jóhannsdóttir, hjúkrunarfræðingur hjá Heilsuvernd

sak.is sagði frá

