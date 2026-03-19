Nýtt fagráð um líknarþjónustu á Norðurlandi

Nýtt fagráð um líknarþjónustu hefur verið skipað til þriggja ára í samstarfi Sjúkrahússins á Akureyri (SAk), Heilbrigðisstofnunar Norðurlands (HSN) og Heilsuverndar (HV). Markmið ráðsins er að efla sam
Skipun fagráðsins er liður í innleiðingu fimm ára aðgerðaáætlunar heilbrigðisráðuneytisins frá 2021 þar sem lögð er áhersla á að líknarmiðstöðvar styðji við þróun og miðlun þekkingar í líknarmeðferð, bæði í heimahjúkrun og á hjúkrunarheimilum, og að byggt verði upp öflugt tengiliðanet milli heilbrigðisstofnana. Líknarmiðstöð var formlega stofnuð á Sjúkrahúsinu á Akureyri í ársbyrjun 2023 og hefur það hlutverk að efla samvinnu fagstétta í sérhæfðri líknarmeðferð, styrkja teymisvinnu og þróa þjónustuna í samræmi við þarfir sjúklinga og aðstandenda.
„Með skipun fagráðsins er stigið mikilvægt skref í að efla samræmda og heildstæða líknarþjónustu á Norðurlandi, þar sem áhersla er lögð á samstarf, þekkingarmiðlun og bætta þjónustu við sjúklinga og aðstandendur.“ Segir Dóra Björk Jóhannsdóttir, verkefnastjóri Líknarmiðstöðvar SAk og formaður fagráðsins.
Hlutverk fagráðsins
Fagráðið mun vinna að því að:
samhæfa og efla líknarmeðferð á Norðurlandi með auknu samstarfi heilbrigðisstofnana
stuðla að þróun líknarmeðferðar og nýtingu gagnreyndrar þekkingar
efla almenna líknarþjónustu við fjölbreytta sjúklingahópa og bæta aðgengi að sérhæfðri líknarþjónustu
styrkja ráðgjafaþjónustu í sérhæfðri líknarmeðferð, meðal annars með eflingu líknarráðgjafateymis SAk
auka fræðslu og þekkingu heilbrigðisstarfsfólks á líknarmeðferð
efla þekkingu almennings á líknarþjónustu
styrkja samstarf við háskólasamfélagið
Skipan fagráðsins Í fagráðið hafa eftirfarandi fulltrúar verið skipaðir til þriggja ára:
Dóra Björk Jóhannsdóttir, verkefnastjóri Líknarmiðstöðvar SAk og formaður fagráðs
Valgerður Þorsteinsdóttir, yfirlæknir öldrunarlækninga SAk
Sólveig Pétursdóttir, yfirlæknir endurhæfingarlækninga SAk
Arna Rún Óskarsdóttir, öldrunarlæknir HSN
Hilda Hólm, gæðastjóri HSN
Bryndís Björg Þórhallsdóttir, forstöðumaður hjúkrunar hjá Heilsuvernd
Silja Jóhannsdóttir, hjúkrunarfræðingur hjá Heilsuvernd
