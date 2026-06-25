Nýr tækjabúnaður styrkir þjónustu HSN á Akureyri

25. júní, 2026 - 22:20 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Frá formlegri afhendingu sem fram fór i dag fimmtudag.
Frá formlegri afhendingu sem fram fór i dag fimmtudag.

Heilsugæslan á Akureyri (HSN) hefur fengið afhentar rausnarlegar gjafir frá Lionsklúbb Akureyrar, Lionsklúbbnum Ösp og LCIF Lions Clubs International Foundation sem munu efla greiningu, meðferð og eftirfylgd sjúklinga til muna. Gjafirnar voru afhentar við formlega athöfn 25. júní 2026 og fela í sér þrjú sérhæfð tæki sem styrkja klíníska þjónustu stofnunarinnar verulega.

Með þessum nýja búnaði eykur HSN á Akureyri enn frekar getu sína til að veita nútímalega, örugga og einstaklingsmiðaða þjónustu með þarfir skjólstæðinga að leiðarljósi.

Auknir möguleikar í greiningu og meðferð

Meðal gjafanna er Seca ALPHA líkamsgreiningartæki sem gerir heilbrigðisstarfsfólki kleift að mæla líkamssamsetningu, þar á meðal fitu-, vöðva- og vökvahlutföll, af mikilli nákvæmni. Tækið nýtist meðal annars í næringar- og lífsstílsmeðferð og í endurhæfingu og styður við faglegar ákvarðanir í meðferð sjúklinga.

Jafnframt hefur heilsugæslan fengið Vitascan cVue blöðruskanna sem gerir kleift að meta þvagretention, tæmingu og önnur þvagvandamál án íhlutunar. Með því eykst bæði öryggi sjúklinga og þægindi þeirra við greiningu.

Þriðja tækið er æðasjá (DMXR) sem nýtist sérstaklega vel í eftirliti einstaklinga með sykursýki. Með tækinu er hægt að meta blóðflæði í slagæðum í fótum og greina snemma merki um útlæga slagæðasjúkdóma, sem getur haft afgerandi áhrif á snemmtæka íhlutun og bætt heilsufarslega útkomu.

Mikilvægt framlag til betri þjónustu

Gjafirnar eru mikilvæg viðbót við starfsemi heilsugæslunnar og skýrt dæmi um öflugt samstarf við samfélagið. Stuðningur Lionsklúbbanna gerir stofnuninni kleift að halda áfram að þróa þjónustu sína og bæta aðgengi að hágæða heilbrigðisþjónustu á svæðinu.

„Við erum afar þakklát fyrir þann stuðning og traust sem felst í þessari rausnarlegu gjöf. Búnaðurinn mun án efa bæta þjónustu okkar og styrkja möguleika til greiningar, meðferðar og eftirfylgdar – með skýrum ávinningi fyrir þá sem til okkar leita,“ segir Valur Helgi Kristinsson, yfirlæknir við HSN á Akureyri.

Það var hsn.is sem fyrst greindi frá

Til baka

Nýjast

  • Nýr tækjabúnaður styrkir þjónustu HSN á Akureyri

    • 25.06.2026
    Heilsugæslan á Akureyri (HSN) hefur fengið afhentar rausnarlegar gjafir frá Lionsklúbb Akureyrar, Lionsklúbbnum Ösp og LCIF Lions Clubs International Foundation sem munu efla greiningu, meðferð og eftirfylgd sjúklinga til muna. Gjafirnar voru afhentar við formlega athöfn 25. júní 2026 og fela í sér þrjú sérhæfð tæki sem styrkja klíníska þjónustu stofnunarinnar verulega.

  • Kristjana Stefáns og Svavar Knútur blása í gamlar glæður

    • 25.06.2026
    Hið margrómaða músíkalska par, Kristjana Stefáns tónskáld og söngkona og Svavar Knútur söngvaskáld, blása til tvennra tónleika í júní til að fagna fimmtán ára afmæli þeirra fyrstu dúettaplötu, sem bar nafnið „Glæður“ og kom út 2011.

  • Við ætlum að leggja okkar af mörkum

    • 25.06.2026
    Nýr framsækinn meirihluti tók við hér á Akureyri í vor. Meirihluti sem ætlar að sinna samfélagslegri ábyrgð. Í samræmi við málefnasamning meirihlutans er lögð áhersla á ábyrga fjármálastjórn og virka þátttöku í því verkefni að vinna gegn verðbólgu og vöxtum hefur verið lagður fram aðgerðapakki í nokkrum liðum sem samþykktur var af öllum fulltrúum í bæjarráði. 

  • DANSIBALL Í GÖNGUGÖTUNNI!!!

    • 25.06.2026
    Listasumar 2026 byrjar með alvöru stuði í dag, fimmtudag kl. 20, þegar Magni og Erna Hrönn stíga á svið ásamt hljómsveit og breyta Göngugötunni á Akureyri í dansgólf.

  • Helgi Már Hafþórsson vann 6 titla í berboga og langboga á Íslandsmeistaramótinu og á nú öll Íslandsmetin

    • 25.06.2026
    Keppendur frá ÍF Akri  komu sáu og sigruðu á Íslandsmeistaramótinu í bogfimi utandyra en mótið fór fram í Fagralundi Kópavogi  um s.l. helgi.

  • Sálin tekin úr skólunum

    • 25.06.2026
    Ræða Karls Frímannssonar, skólameistara Menntaskólans á Akureyri, við útskrift skólans 17. júní sl. hefur vakið mikla athygli. Þar lýsti Karl stöðu framhaldsskólanna af mikilli hreinskilni um leið og hann fullyrti að málefni framhaldsskóla hafi verið vanrækt um langt skeið, framtíðarsýn stjórnvalda sé óskýr og aðgerðaleysi hafi lengi einkennt málaflokkinn. Þegar skólameistari eins af elstu og virtustu framhaldsskólum landsins talar svo skýrt, þá eigum við að hlusta vel.

  • Gilið lokað vegna malbikunarvinnu

    • 25.06.2026
    Kaupvangsstræti (Listagilið) verður lokað bæði á fimmtudag og föstudag vegna fræsingar á götu og malbikunarvinnu á kaflanum milli Glerárgötu og Oddeyrargötu. Kaupvangsstræti lokað að Oddeyrargötu ( Gilið): Dags: 25.06. kl. 9-19 - Heilrfræsing Dags: 26.06. kl. 9-19 – Malbikun Meðfylgjandi er lokunarkort af framkvæmdasvæðinu.

  • Mikilvægur áfangi fyrir eldri ökumenn

    • 25.06.2026
    Við þinglok 2026 náðist mikilvægur áfangi í réttindabaráttu eldra fólks þegar Alþingi samþykkti einróma frumvarp Nönnu M. Gunnlaugsdóttur og meðflutningsmanna hennar um breytingar á gildistíma ökuskírteina eldri ökumanna. Með lagabreytingunni er komið til móts við kröfur sem eldri borgarar hafa lengi sett fram um sanngjarnari og nútímalegri reglur um endurnýjun ökuskírteina.

  • Hvalaráðstefnan í 11. sinn á Húsavík

    • 25.06.2026
    Hvalaráðstefnan 2026 verður haldinn í dag, fimmtudaginn 25. júní
Sjá meira