Nýr tækjabúnaður styrkir þjónustu HSN á Akureyri

Heilsugæslan á Akureyri (HSN) hefur fengið afhentar rausnarlegar gjafir frá Lionsklúbb Akureyrar, Lionsklúbbnum Ösp og LCIF Lions Clubs International Foundation sem munu efla greiningu, meðferð og eftirfylgd sjúklinga til muna. Gjafirnar voru afhentar við formlega athöfn 25. júní 2026 og fela í sér þrjú sérhæfð tæki sem styrkja klíníska þjónustu stofnunarinnar verulega.
Með þessum nýja búnaði eykur HSN á Akureyri enn frekar getu sína til að veita nútímalega, örugga og einstaklingsmiðaða þjónustu með þarfir skjólstæðinga að leiðarljósi.
Auknir möguleikar í greiningu og meðferð
Meðal gjafanna er Seca ALPHA líkamsgreiningartæki sem gerir heilbrigðisstarfsfólki kleift að mæla líkamssamsetningu, þar á meðal fitu-, vöðva- og vökvahlutföll, af mikilli nákvæmni. Tækið nýtist meðal annars í næringar- og lífsstílsmeðferð og í endurhæfingu og styður við faglegar ákvarðanir í meðferð sjúklinga.
Jafnframt hefur heilsugæslan fengið Vitascan cVue blöðruskanna sem gerir kleift að meta þvagretention, tæmingu og önnur þvagvandamál án íhlutunar. Með því eykst bæði öryggi sjúklinga og þægindi þeirra við greiningu.
Þriðja tækið er æðasjá (DMXR) sem nýtist sérstaklega vel í eftirliti einstaklinga með sykursýki. Með tækinu er hægt að meta blóðflæði í slagæðum í fótum og greina snemma merki um útlæga slagæðasjúkdóma, sem getur haft afgerandi áhrif á snemmtæka íhlutun og bætt heilsufarslega útkomu.
Mikilvægt framlag til betri þjónustu
Gjafirnar eru mikilvæg viðbót við starfsemi heilsugæslunnar og skýrt dæmi um öflugt samstarf við samfélagið. Stuðningur Lionsklúbbanna gerir stofnuninni kleift að halda áfram að þróa þjónustu sína og bæta aðgengi að hágæða heilbrigðisþjónustu á svæðinu.
„Við erum afar þakklát fyrir þann stuðning og traust sem felst í þessari rausnarlegu gjöf. Búnaðurinn mun án efa bæta þjónustu okkar og styrkja möguleika til greiningar, meðferðar og eftirfylgdar – með skýrum ávinningi fyrir þá sem til okkar leita,“ segir Valur Helgi Kristinsson, yfirlæknir við HSN á Akureyri.
Það var hsn.is sem fyrst greindi frá