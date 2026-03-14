Nýr skíðagönguspori var vígður í Vaglaskógi

14. mars, 2026 - 09:20 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Á myndinni eru þau Aðalsteinn Árni Baldursson og Ósk Helgadóttir frá Framsýn, Úlla Áradal, Sigríður Árdal og Karl Magnússon frá Umf. Bjarma. Myndir Framsýn

Nýr skíðagönguspori var vígður í Vaglaskógi á árlegum fjölskyldudegi UMF Bjarma. Félagið fjárfesti nýverið í sporanum ásamt beltabúnaði og tönn, sem verður sett undir nýtt sexhjól Lands og Skóga.

Búnaður af þessu tagi kostar nokkrar milljónir, sem er ansi stór biti fyrir lítið ungmennafélag. Réðst Bjarmi því í fjársöfnun á nýliðnu ári, og lögðu fjölmargir einstaklingar, fyrirtæki og félagasamtök söfnuninni lið.

Tryggja að aðstæður verði til fyrirmyndar

Land og Skógur, sem hefur yfirumsjón með Vaglaskógi kemur til með að sjá um sporann, troða brautir, grisja og huga að öðru því sem tryggir að allar aðstæður verði til fyrirmyndar. Nýi búnaðurinn er afar kærkominn og mun gjörbreyta aðstöðu fyrir skíðagöngufólk og annað útivistarfólk sem sækir skóginn heim yfir vetrartímann.

Framsýn var meðal þeirra sem lögðu söfnuninni lið og vill félagið með því móti efla starfsemi Ungmennafélagsins Bjarma, sem gegnir líkt og önnur ungmennafélög mikilvægu hlutverki í sínu byggðarlagi.

Hægt er að nálgast fréttir af sporunum með því að fylgja Skíðagöngubrautir í Vaglaskógi á facebook.

  Gervigreind léttir álagi á lækna hjá HSN Skríban prufukeyrð á Akureyri

    • 14.03.2026
    Heilbrigðisstofnun Norðurlands,HSN á Akureyri tekur nú þátt í tilraunaverkefni sem miðar að því að minnka pappírsvinnu lækna með hjálp gervigreindar. Um er að ræða tólið Skríban, sem umbreytir tali læknis í skipulagðar læknanótur í rauntíma. Markmiðið er að losa lækna undan tímafrekri skýrslugerð svo þeir geti varið meiri tíma með skjólstæðingum sínum.

  Tónlistarfélag Akureyrar Tvennir Stabat Mater tónleikar á föstunni

    • 14.03.2026
    Tónlistarfélag Akureyrar stendur fyrir tvennum Stabat Mater tónleikum nú á föstunni undir yfirskriftinni Mærin Mæra en það er tilvitnun í þýðingu Matthíasar Jochumssonar á ljóðinu; Stóð við krossin mærin mæra mændi á soninn hjartakæra.

  Norðurorka hlýtur viðurkenningu fyrir góðan árangur í öryggis- og umhverfismálum

    • 13.03.2026
    Árleg Forvarnaráðstefna VÍS var haldin í Hörpu fimmtudaginn 12. mars en á ráðstefnunni var fjallað um öryggismál og forvarnir fyrirtækja og stofnana frá öllum hliðum. Að þessu sinni var ráðstefnan tileinkuð umferðaröryggi og boðið uppá erindi, reynslusögur og innsýn í öflugt öryggisstarf fyrirtækja, auk umfjöllunar um þær áskoranir sem steðja að íslensku samfélagi á þessu sviði.

  Vitundarvakning eins og Mottumars skiptir miklu máli

    • 13.03.2026
    „Það er alltaf mjög mikið um að vera hjá okkur í marsmánuði og við vel sýnileg. Við finnum vel fyrir aukinni aðsókn þegar Mottumars er í fullum gangi. Það sýnir að vitundarvakning af því tagi skiptir gríðarlega miklu máli,“ segir Marta Kristín Rósudóttir verkefnastjóri dagskrár og viðburða hjá Krabbameinsfélagi Akureyrar og nágrennis.

  Framkvæmdir hafnar við göngubrú

    • 13.03.2026
    Framkvæmdir eru hafnar við nýja göngubrú yfir Glerár á móts við Glerártorg. Jafnframt því sem göngubrúin verður reist verða framkvæmdir við nýja jöfnunarstöð fyrir strætó á bökkum Glerár sunnan megin.

  Besti bitinn vinsæll á Starfamessu. Fjölbreytt störf í sjávarútvegi kynnt.

    • 13.03.2026
    Samherji kynnti starfsemi félagsins á Starfamessu sem haldin var í Háskólanum á Akureyri í gær, fimmtudaginn 12. mars.

  Besta boð i bygginarrétt á tjaldstæðisreit kom frá JSP320 ehf Hafnarfirði

    • 12.03.2026
    Þann 12. janúar sl. var auglýst eftir tilboði í byggingarrétt eftirfarandi lóða á svokölluðum tjaldsvæðisreit:

  Svartar bækur leigja Laxdalshús næstu fjögur ár

    • 12.03.2026
    Bæjarráð Akureyrar samþykkti á fundi sínum í morgun að fela forstöðumanni atvinnu og menningarmála að ganga til samninga við Svartar bækur varðandi leigu á Laxdalshúsi til næstu fjögurra ára.
