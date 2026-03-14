Nýr skíðagönguspori var vígður í Vaglaskógi á árlegum fjölskyldudegi UMF Bjarma. Félagið fjárfesti nýverið í sporanum ásamt beltabúnaði og tönn, sem verður sett undir nýtt sexhjól Lands og Skóga.
Búnaður af þessu tagi kostar nokkrar milljónir, sem er ansi stór biti fyrir lítið ungmennafélag. Réðst Bjarmi því í fjársöfnun á nýliðnu ári, og lögðu fjölmargir einstaklingar, fyrirtæki og félagasamtök söfnuninni lið.
Tryggja að aðstæður verði til fyrirmyndar
Land og Skógur, sem hefur yfirumsjón með Vaglaskógi kemur til með að sjá um sporann, troða brautir, grisja og huga að öðru því sem tryggir að allar aðstæður verði til fyrirmyndar. Nýi búnaðurinn er afar kærkominn og mun gjörbreyta aðstöðu fyrir skíðagöngufólk og annað útivistarfólk sem sækir skóginn heim yfir vetrartímann.
Framsýn var meðal þeirra sem lögðu söfnuninni lið og vill félagið með því móti efla starfsemi Ungmennafélagsins Bjarma, sem gegnir líkt og önnur ungmennafélög mikilvægu hlutverki í sínu byggðarlagi.
Hægt er að nálgast fréttir af sporunum með því að fylgja Skíðagöngubrautir í Vaglaskógi á facebook.