Nýr formaður hjá Kili - Arna Jakobína fráfarandi formaður var það í 34 ár

Aðalfundur Kjalar fór fram 26.mars í Hofi á Akureyri, og í streymi. Farið var yfir starfsemi félagsins á liðnu ári og helstu verkefni fram undan.
Á fundinum fór fram stjórnarskipti og Arna Jakobinaformaður gaf ekki kost á sér til áframhaldandi formennsku en hún var formaður i 34 ár og geri aðrir betur!
Arna Jakobína fór yfir skýrslu sjórnar og kom fram í ræðu hennar að starf félagsins einkenndist af öflugri réttindabaráttu, markvissri þjónustu og áframhaldandi eflingu félagsins. Í lokaorðum sínum lagði hún áherslu á mikilvægi samstöðu og að félagið væri fyrir félagsfólkið.
„Stéttarfélag er fólkið sjálft – samstaða þess og vilji til að standa saman þegar á reynir. Ég er ánægð með það sem hefur áunnist og óska félaginu og þeim sem taka við alls hins besta í framtíðinni.“
Þá samþykkti aðalfundur tvær ályktanir þar sem gagnrýnd eru áform stjórnvalda um afnám áminningarskyldu annars vegar og ályktun vegna komandi sveitarstjórnarkosninga hins vegar. Sjá má ályktanir aðalfundar hér fyrir neðan.
Ný kjörinn formaður Hulda Guðmundsdóttir sleit fundi og sagði ,,ég hlakka mikið til að taka þetta hlutverk að mér, vinna með ykkur og halda áfram að byggja upp sterkt og öflugt stéttarfélag fyrir Kjalar fólk".
Ályktun um afnám réttinda
Aðalfundur Kjalar stéttarfélags krefst þess að fjármálaráðherra, Daði Már Kristófersson, dragi til baka frumvarp um afnám áminningarskyldu ríkisstarfsmanna og hugi frekar að því að draga úr álagi og óviðunandi starfsaðstæðum og tryggi frekar starfsfólki gott starfsumhverfi.
Það að afnema áminningarskyldu væri sú allra stærsta réttindaskerðing á íslenskum vinnumarkaði í áratugi. Það er einkennilegt að ríkið sjái ekki sóma sinn í að tryggja að uppsagnir séu málefnalegar og að starfsfólk fái tækifæri til að bæta ráð sitt.
Í þeim löndum sem við kjósum að bera okkur saman við er sambærileg áminningarskylda viðtekin á bæði almennum og opinberum vinnumarkaði. Ríkið ræðst með þessu að réttindum starfsfólks sem heldur uppi opinberri þjónustu við krefjandi og víða erfiðar aðstæður.
Aðalfundinn mótmælir harðlega aðför að launafólki.
Réttindi á að bæta – ekki skerða!
Ályktun um sveitarstjórnarkosningu
Aðalfundur Kjalar leggur áherslu á mikilvægi vandaðra og ábyrgra vinnubragða í aðdraganda og kjölfar sveitarstjórnarkosninga.
Skorað er á alla frambjóðendur til sveitarstjórna að kynna sér ítarlega hlutverk, skyldur og ábyrgð kjörinna fulltrúa, með sérstakri áherslu á almannaþjónustu og skyldur þeirra gagnvart íbúum.
Jafnframt er lögð áhersla á að ákvarðanataka innan sveitarfélaga sé ávallt fagleg, gagnsæ og málefnaleg, og byggi á bestu fáanlegu upplýsingum og heildarhagsmunum samfélagsins.
Brýnt er að efla símenntun starfsfólks sveitarfélaga til að tryggja fagmennsku, gæði þjónustu og getu til að takast á við síbreytilegar áskoranir.
Einnig er mikilvægt að styrkja stjórnendur innan sveitarfélaga með markvissri fræðslu, stuðningi og því að tryggja hóflegt vinnuálag, þannig að þeir geti sinnt hlutverki sínu af ábyrgð og fagmennsku.