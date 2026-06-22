Nýr eldskáli vígður í Vaglaskógi n.k.föstudag

22. júní, 2026 - 17:58 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Nýr eldaskáli verður vígður í Vaglaskógi föstudaginn 26. júní n.k. Í tilefni þess verður efnt til …
Nýr eldaskáli verður vígður í Vaglaskógi föstudaginn 26. júní n.k. Í tilefni þess verður efnt til veislu í eldaskálanum frá kl. 14-16.

Nýr eldaskáli verður vígður í Vaglaskógi föstudaginn 26. júní. Í tilefni viðburðarins verður efnt til veislu í eldaskálanum frá kl. 14-16.

Ketilkaffi, kleinur, ástarpungar sykurpúðar og popp yfir eldi verður í boði undir ljúfum tónum.
Um leið verður hægt að fræðast um helstu trjátegundir sem notaðar eru í skógrækt og þær afurðir og afþreyingu sem Vaglaskógur veitir okkur í dag.
Eldaskálinn bætir mjög aðstöðu gesta í Vaglaskógi allan ársins hring með snyrtingum, skjóli og aðstöðu til að koma saman.
 
Vaglaskógur í Fnjóskadal er einn elsti þjóðskógur landsins. Þjóðskógar eru þeir skógar sem Land og skógur hefur umsjón með og eru þeir opnir öllum landsmönnum, allan ársins hring um allt land. Vaglaskógur var friðaður fyrir beit árið 1909 og hóf þá Skógræktin starfsemi sína á Vöglum. Í dag er þar starfstöð Lands og skógar og vinnur starfsfólk þar að ýmiss konar umhirðu og vinnslu afurða á svæðinu.
 
Skógurinn er einnig fjölsóttur af almenningi og ferðafólki þar sem árlega koma þúsundir til að njóta þar dvalar, útiveru og nytja eins og berja- og sveppatínslu.
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