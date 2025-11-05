Norðurþing - Jólabærinn minn, viltu taka þátt?

05. nóvember, 2025 - 10:13 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Norðurþing - Jólabærinn minn, viltu taka þátt?

Það verður sannkölluð jólastemming í Norðurþingi alla aðventuna! Fyrirtæki, íbúar og stofnanir eru hvött til standa fyrir viðburðum eða uppákomum til að koma íbúum, sem og gestum og gangandi, í jólaskapið.

Fyrstu helgina í aðventu mun Norðurþing standa fyrir tendrun jólatrjáa á þremur stöðum í sveitarfélaginu, en þeir viðburðir verða auglýstir nánar síðar.

Sömu helgi, 28. – 29. nóvember, mun Safnahúsið á Húsavík standa fyrir árlegum jólamarkaði og öðrum viðburðum. Þau sem hafa áhuga á að selja vörur eða þjónustu geta haft samband við dagny@husmus.is

Allar helgar aðventunnar verður aðventutorg á Öskjureitnum við Garðarshólma.
Hægt er að sækja um leigu á jólakofa og selja hverskonar varning, mat eða drykk.
Hafið samband við birgittabjarney@gmail.com fyrir frekari upplýsingar.

Ef þitt fyrirtæki eða stofnun hyggst taka þátt með einhverjum hætti, má endilega láta Ólöfu Rún, fjölmenningarfulltrúa Norðurþings, vita.
Netfang: olof@nordurthing.is

Það er heimasíða Norðurþings sem fyrst segir frá

Til baka

Nýjast

  • Vinnumálastofnun með viðveru á Húsavík

    • 05.11.2025
    Vinnumálastofnun mun á næstu vikum hafa aukna viðveru á Húsavík. Starfsfólk þeirra mun hafa aðstöðu á Skrifstofu stéttarfélaganna, Garðarsbraut 26, venju samkvæmt.

  • Norðurþing - Jólabærinn minn, viltu taka þátt?

    • 05.11.2025
    Það verður sannkölluð jólastemming í Norðurþingi alla aðventuna! Fyrirtæki, íbúar og stofnanir eru hvött til standa fyrir viðburðum eða uppákomum til að koma íbúum, sem og gestum og gangandi, í jólaskapið.

  • Sæfari siglir á ný

    • 05.11.2025
    Sæfari hefur hafið siglingar á ný milli Dalvíkur og Grímseyjar eftir að hafa verið í slipp allan október vegna viðhalds. Fyrsta áætlunarferðin er í dag, með siglingu til Hríseyjar, og á morgun fer fyrsta ferðin til Grímseyjar eftir hléið.

  • Þegar veikindi mæta van­trú

    • 05.11.2025
    Það er fátt sem reynir meira á mann en að verða veikur, nema kannski að upplifa að manni sé ekki trúað. Þegar líkaminn bregst, en samfélagið virðist efast. Þegar fólk sem stendur í daglegu stríði við orkulítið líf og stöðug hjartsláttarónot finnur að kerfið sér það ekki.

  • „Sofðu rótt í alla nótt“– Um stöðu íslenskunnar, lestrarmenningu og ákall til okkar sjálfra

    • 04.11.2025
    Hvenær verður vandi að krísu? Að íslensk leikskólabörn séu æ oftar farin að spjalla sín á milli á ensku, telja á ensku, þekkja litina á ensku: Vandi eða krísa? Að nærri helmingur drengja geti ekki lesið sér til gagns: Vandi eða krísa? Að Ísland sé neðst Norðurlanda þegar kemur að lesskilningi nemenda, og að staðan sé sú að fá þátttökuríki PISA hafi lækkað jafnmikið frá síðustu aldamótum: Vandi eða krísa?

  • Bakþankar bæjarfulltrúa - Afsakið kemst ekki á fundinn

    • 03.11.2025
    Ég biðst afsökunar á því að komast ekki á fundinn núna á fimmtudaginn. Þar hefði ég sannarlega viljað vera og heyra álit ykkar á skipulagsmálum. Ekki síst þeirri þéttingarstefnu sem bæjaryfirvöld hafa sett á oddinn nú um alllangt skeið.

  • Jóhannes Geir frá Öngulsstöðum hlaut viðurkenningu fyrir störf í þágu ferðaþjónustu

    • 03.11.2025
    Jóhannes Geir Sigurgeirsson frá Öngulsstöðum í Eyjafjarðarsveit hlaut viðurkenningu fyrir störf í þágu ferðaþjónustu á uppskeruhátíð ferðaþjónustunnar á Norðurlandi sem haldin var í Skagafirði nýverið.

  • Bágt ástand malarvega

    • 03.11.2025
    Alvarlegt ástand malarvega í Þingeyjarsveit var til umræðu á fundi sveitarstjórnar á dögunum, en á þessu kjörtímabili hefur sveitarstjórn bókað þrisvar sinnum um bágt ástand þeirra.

  • Elín Hrönn Einarsdóttir iðjuþjálfi/ráðgjafi hjá Starfsendurhæfingu Norðurlands Þátttaka í Rótarý hefur víkkað sjóndeildarhringinn og veitt mér innblástur

    • 03.11.2025
    „Rótarý hefur gefið mér margt. Félagsskapurinn er ómetanlegur – það að kynnast fólki úr ólíkum geirum og með mismunandi reynslu hefur bæði víkkað sjóndeildarhring minn og veitt mér innblástur. Ég hef einnig fengið tækifæri til að taka þátt í verkefnum sem hafa raunveruleg áhrif á líf annarra, bæði hér heima og erlendis,“ segir Elín Hrönn Einarsdóttir félagi í Rótarýklúbbi Akureyrar. Hún starfar sem iðjuþjálfi/ráðgjafi hjá Starfsendurhæfingu Norðurlands.
Sjá meira