Norðurorka varar við svikapósti

14. nóvember, 2025 - 16:42 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Norðurorka vekur athygli á svikapósti með fyrirsögninni Val á raforkusala, þar sem tilkynnt er um ógreiddan rafmagnsreikning. Í framhaldinu er viðtakanda boðið að smella á greiðslusíðu og slá inn kóða sem fylgir póstinum til að ganga frá greiðslu.

Svikapóstinn má m.a. þekkja á því að hann ber ekki merki neins raforkusala. Auk þess sem söluaðilaskipti snúast einungis um að velja raforkusala, þau tengjast ekki greiðslu reikninga eða skuldastöðu.

Ef þú fékkst grunsamlegan tölvupóst:

  • Ekki smella á hlekki eða opna viðhengi
  • Ekki slá inn kóða
  • Ekki gefa upp persónuupplýsingar eða greiðslukortaupplýsingar
  • Eyddu póstinum strax

Viðskiptavinir geta séð stöðu reikninga sinna á mínum síðum og hvort þeir séu ógreiddir. Norðurorka lokar einungis fyrir rafmagnið þegar margar viðvaranir hafa verið sendar um ógreidda reikninga.

Hvað átt þú að gera ef þú lendir í svikum?

Ef þú smelltir á hlekk og slóst inn kóða, gafst upp kortanúmer, aðrar bankaupplýsingar eða leyfðir innskráningu með rafrænum skilríkjum þá skaltu gera þetta strax:

  • Frysta öll greiðslukort í bankaappinu þínu
  • Skrá út öll innskráð tæki í bankaappinu
  • Hringja strax í neyðarþjónustu bankans þíns

 

Svikapósturinn gæti litið svona út:

