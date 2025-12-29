Jólalög og jólamyndir -Þröstur Ernir Viðarsson rýnir í úrvalið

29. desember, 2025 - 15:51 Eyþór Bjarnason
Þröstur Ernir ásamt yngsta syni sínum, Hrafni.
Þröstur Ernir ásamt yngsta syni sínum, Hrafni.

Þröstur Ernir Viðarsson fjölmiðlafræðingur ólst upp í Bolungarvík en hefur verið búsettur á Akureyri síðan 2007. Hann er giftur Hrafnhildi Jónsdóttir hjúkrunarfræðingi og eiga þau þrjá syni og eitt barnabarn. Þröstur hefur mikinn áhuga á tónlist og kvikmyndum. Við ákváðum því að slá á þráðinn til hans og spyrja út í jólalög og jólamyndir. Hver eru fimm uppáhalds jólalögin hans og hvaða kvikmyndir finnst honum ómissandi í desember?

-Hvenær byrjar þú að hlusta á jólalög?

„Ég byrja yfirleitt í kringum miðjan nóvember, stilli þá gjarnan á jólastöðina í útvarpinu og set eitt og eitt lag á fóninn sjálfur.“

-Ferðu á jólatónleika?

„Nei, mjög sjaldan.“

-Hvað finnst þér að jólalag þurfi að hafa?

„Fallegan texta og góða melódíu. Smá bjöllur hér og þar skemma ekki fyrir.“

-Hver eru fimm bestu jólalögin að þínu mati?

Jólin alls staðar með Ellý og Vilhjálmi er eitt af mínum uppáhaldsjólalögum og kemur fyrst upp í hugann. Dansaðu vindur með Eivöru er einnig í miklu uppáhaldi. Last Christmas með Wham finnst mér ómissandi að heyra í aðdraganda jóla og þá er Holy Night eða Helga nótt líklega fallegasta og hátíðlegasta jólalagið og ég held sérstaklega upp á útgáfu af laginu með Il Divo. Einnig vil ég nefna lagið Best Christmas Ever af jólaplötu Robbie Williams sem er orðinn fastur punkturinn í jólahlustuninni.“

Matsatriði hvort Die hard telst jólamynd

-Margir eru með hefðir að horfa á ákveðnar kvikmyndir í kringum jólin. Margir horfa á jólamyndir eða þá kvikmyndabálka í desember eins og Harry Potter eða Lord of the Rings. Horfir þú alltaf á ákveðnar jólamyndir?

„Ég horfi alltaf á einhverjar jólamyndir en það hefur ekki verið fastur punktur að horfa á ákveðnar jólamyndir. Það hefur hins vegar aðeins verið að koma inn síðustu ár að horfa á ákveðnar myndir og þá sérstaklega Home Alone 1 og 2.“

-Hvenær byrjar þú að horfa á jólamyndir?

 „Yfirleitt snemma í desember.“

-Er hefð fyrir því á þínu heimili að horfa á aðrar myndir yfir jólin sem eru kannski ekki jólamyndir?

 „Nei, en ég reyni samt helst að horfa á Die Hard yfir jólin en það er matsatriði hvort hún telst sem jólamynd eða ekki.“

-Hverjar eru 5 bestu jólamyndirnar að þínu mati?

 „Home Alone 1 og 2, Holiday, Die Hard (á gráu svæði en tel hana með), Love Actually og The Grinch.“

Eyþór Bjarnason/EB

Greinarhöfundur er nemi á 2. ári í fjölmiðlafræði við Háskólann á Akureyri (HA). Þessi grein er hluti af lokaverkefni í áfanganum, samkvæmt samningi milli Vikublaðsins og HA.

Til baka

Nýjast

  • Stefnir í metár í jólavertíðinni – taka á móti allt að 4.000 manns í jólahlaðborð

    • 29.12.2025
    Jólahlaðborð eru gríðarlega vinsæl meðal landsmanna í aðdraganda jóla. Múlaberg á langa hefð að baki og er sennilega stærsti aðilinn á Norðurlandi á því sviði.  -segir Ingibjörg Bergmann Bragadóttir, einn af eigendum og veitingastjóri á Múlabergi

  • Jólalög og jólamyndir -Þröstur Ernir Viðarsson rýnir í úrvalið

    • 29.12.2025
    Þröstur Ernir Viðarsson fjölmiðlafræðingur ólst upp í Bolungarvík en hefur verið búsettur á Akureyri síðan 2007. Hann er giftur Hrafnhildi Jónsdóttir hjúkrunarfræðingi og eiga þau þrjá syni og eitt barnabarn. Þröstur hefur mikinn áhuga á tónlist og kvikmyndum. Við ákváðum því að slá á þráðinn til hans og spyrja út í jólalög og jólamyndir. Hver eru fimm uppáhalds jólalögin hans og hvaða kvikmyndir finnst honum ómissandi í desember?

  • Áramótapistill sveitarstjóra Hörgársveitar 2025

    • 29.12.2025
    Áramót eru tími uppgjörs og nýrra væntinga. Þegar við kveðjum árið sem er að líða og horfum fram á árið 2026 gefst okkur tækifæri til að staldra við, líta yfir farinn veg og velta fyrir okkur framtíðinni í Hörgársveit.

  • Heilbrigðisstofnun Norðurlands á árinu 2025: Ár umbreytinga, styrkingar og samheldni í krefjandi umhverfi

    • 29.12.2025
    Jón Helgi Björnsson, forstjóri HSN tók saman það helsta sem einkenndi starfsemi HSN á árinu sem er að líða. Það er engum blöðum um það að fletta að rekstur heilbrigðisþjónustu er afar krefjandi og er rekstur HSN á liðnu ári þar engin undantekning. Rekstrarlega stóðum við frammi fyrir áskorunum, þar á meðal verulegan halla bæði á síðasta ári og líðandi ári, sem stafaði að stórum hluta af ófjármögnuðum kjara- og stofnanasamningum. Þrátt fyrir það tókst okkur að viðhalda og styðja við áframhaldandi uppbyggingu á þjónustu. Við höfum unnið markvisst að því að tryggja stöðugleika í rekstri með breytingum á skipulagi og öflugri teymisvinnu, með aukinni áherslu á stafræna ferla með það að markmiði að bæði lækka kostnað en samtímis efla þjónustu.

  • Eyjafjarðarsveit - Jóla og áramótakveðja sveitarstjóra

    • 29.12.2025
    Ég vaknaði snemma í morgun, á Þorláksmessu, það var í raun ennþá nótt og Eyfirska lognið á duglegri hreyfingu. Það var samt ákveðin kyrrð í vindinum og enginn annar farinn á ról þegar ég rölti mér í vinnuna. Það voru allir sofandi heima, komnir í frí svo það var gott að taka daginn snemma. Eyjafjarðará liðaðist á móti mér niður dalinn eins og hún hefur gert frá örófi alda; hún nærir jörðina, gefur landbúnaðarhéraðinu líf og flytur með sér efnivið sem skapað hefur grunn að traustu samfélagi við Eyjafjörð.

  • Gleði á jólatrésskemmtunum starfsmannafélaga Samherja

    • 29.12.2025
    Starfsmannafélög Samherja á Dalvík og Akureyri, Fjörfiskur og STÚA, stóðu fyrir jólatrésskemmtunum um helgina í matsölum vinnsluhúsa félagsins.

  • Staða eldri borgara á Íslandi í árslok 2025

    • 29.12.2025
    Staða eldri borgara er mikilvægt samfélagsmál sem snertir ekki aðeins þá sem eru komnir á eftirlaunaaldur, heldur samfélagið allt. Með hækkandi meðalaldri þjóðarinnar fjölgar eldra fólki og sífellt meiri þörf er á að tryggja þeim mannsæmandi lífskjör, virðingu og tækifæri til virkrar þátttöku í samfélaginu.

  • Kirkjusókn á Akureyri mjög góð

    • 28.12.2025
    Mjög góð kirkjusókn hefur verið á Akureyri um jólin  og er greinlegt að það færist í vöxt að  fólk sæki messu í sina kirkju.

  • Jólahefðir Sundfélagsins Óðins

    • 28.12.2025
    Ár hvert heldur Sundfélagið Óðinn í sínar rótgrónu og litríku jólahefðir sem hafa í gegnum árin skapað ógleymanlegar minningar fyrir bæði iðkendur og samfélagið í kringum félagið. Þrjár hefðir standa þar upp úr, hressilegt og óútreiknanlegt desembermót, töfrandi jólaæfing sundskólans og Þorláksmessuáskorunin.
Sjá meira