Norðlenskum ungmennum gefst kostur á að taka þátt í kvikmynda sumarbúðum í Svíþjóð

Ungmennum á Norðurlandi eystra býðst nú í sumar einstakt tækifæri til að taka þátt í alþjóðlegum sumarbúðum í kvikmyndagerð, en búðirnar verða haldnar í Hälsingland í Svíþjóð í ágúst næstkomandi. Verkefnið er unnið í samstarfi við Menningarfélag Akureyrar en Jenný Lára Arnórsdóttir, skólastjóri Leiklistaskóla Leikfélags Akureyrar, leiðir verkefnið fyrir hönd menningarfélagsins.
Um er að ræða átta daga vinnubúðir þar sem ungmenni frá Íslandi, Grænlandi og Svíþjóð koma saman til að læra undirstöðuatriði kvikmyndagerðar og vinna eigin stuttmyndir. Verkefnið er hluti af norrænu samstarfi sem nefnist Nordic Film Path og miðar að því að efla rödd ungs fólks í dreifbýli.
Skipuleggjendur verkefnisins voru staddir á Húsavík í vikunni, en kvikmyndagerðarfólk og kennarar frá löndunum þremur hafa verið á Akureyri þessa vikuna að móta verkefnið og miðla reynslu sinni. Hér á Íslandi er verkefnið unnið í samstarfi við Menningarfélag Akureyrar og Film Húsavík, sem rekur lítið kvikmyndaver á Húsavík.
„Þetta snýst ekki bara um að kenna kvikmyndagerð,“ segir sænska kvikmyndagerðarkonan Maya Lindh. „Þetta snýst um að gefa ungu fólki rödd, efla sjálfstraust og byggja upp samfélag.“
Í búðunum munu þátttakendur læra allt ferlið, frá hugmyndavinnu og handritsgerð yfir í leikstjórn, kvikmyndatöku, hljóðvinnslu og klippingu. Seinni hluti búðanna fer svo í að framleiða eigin stuttmyndir í hópum.
Jenný Lára, sem leiðir verkefnið hér á landi, segir mikilvægt að skapa slík tækifæri fyrir ungt fólk utan stærstu þéttbýliskjarna. „Við höfum ekki alltaf aðgang að sömu tækifærum og stærri staðir. Kvikmyndagerð er frábær leið til að koma röddum fólks á framfæri, sérstaklega þar sem myndirnar geta ferðast út fyrir staðinn sjálfan.“
Áhersla verkefnisins er á að styrkja ungt fólk í dreifbýli og tengja það saman yfir landamæri. Siggi Holm, kvikmyndagerðarmaður og kennari í Svíþjóð, bendir á að þó tækni sé fólki aðgengilegri í dag og flestir með 4K myndavél í símunum sínum,þá sé sagan enn það sem skiptir mestu máli. „Krakkar í dag eru með myndavél í vasanum, en það sem skiptir máli er sagan og hjartað sem fer í hana, og það sem við höfum skynjað er að þetta er mjög sterkt hjá ungu fólki í dreifbýli.“
Valið verður úr umsóknum og fá ungmenni frá hverju landi tækifæri til að taka þátt og verður sagt nánar frá verkefninu þegar umsóknarferlið opnar.
Samtökin eru jafnframt að vinna að fjármögnun þess að sumarbúðirnar fari fram á Akureyri að ári, og í Grænlandi sumarið 2028.
Frá þessu segir í tilkynningu