Námskeið í olíum og lífdíesel

Háskólinn á Akureyri býður þér á námskeið þar er samþætt fræðileg og verkleg þjálfun í olíum og lífdísil
Markmið námskeiðs:
- Gæðagreiningar á olíu og lífdísil í rannsóknarstofu
- Útdráttur og forvinnsla fituefna með vélrænum, varma- og leysitækni aðferðum
- Afleiðsluviðbrögð með áherslu á áskoranir tengdar hráefni og hagræðingu hvata
- Sjálfbærni og félags- og umhverfismat á olíuhráefnum og lífdísil
Námskeiðið hefst 12. september og lýkur 4. október. Námskeiðið er kennt á föstudögum og laugardögum. Kennt er að Borgum í rannsóknarstofu á 1. hæð.
Öll sem hafa áhuga á viðfangsefninu er boðið að taka þátt gjaldfrjálst. Vinsamlegast skráðu þátttöku hér. Skráningarfrestur er til 16:00, 10. september.
Kennarar eru:
- Mariana Lara Menegazzo - Prófessor við Federal University í GrandeDourados og umhverfisverkfræðingur með meistaragráðu og doktorsgráðu í umhverfistækni
- Carmen Cenos - Prófessor við Federal University í Espirito Santo. Sérhæfð í efnaiðnaði með doktorsgráðu í umhverfistækni
Þeim til aðstoðar verða:
- Gustavo Graciano Fonseca - Prófessor við Auðlindadeild HA
- Sean Michael Scully - Aðjúnt við Auðlindadeild HA
Dagskrá námskeiðs:
- Kynning á olíu og lífdíesl
- Afleiðsluviðbrögð
- Sjálfbærni
- Greining á olíu og fitu - sjónrænt og með skynjun
- Útdráttur og forvinnsla olíu og fitu
- Framleiðsla lífdísils
- Gæðaviðmið
Fyrir hverja hentar námskeiðið?
Ef þú ert nemandi, prófessor, náttúrufræðikennari, fagmanneskja eða til staðar er forvitni um sjálfbæra orku, þá er þetta námskeið fyrir þig. Við bjóðum sérstaklega velkomin:
- Nemendur í fiskifræði, líftækni og skyldum greinum, á framhaldsstigi, sem vilja öðlast hagnýta reynslu á rannsóknarstofu og dýpka skilning sinn á lífeldsneyti.
- Prófessora og rannsakendur við Háskólann á Akureyri sem vilja tengja rannsóknir sínar við raunveruleg verkefni á sviði sjálfbærni.
- Náttúrufræðikennara í grunn- og framhaldsskólum sem hafa áhuga á að innleiða aðferðir úr rannsóknarstofum, um sjálfbærni í kennsluna sína.
- Fagfólk úr atvinnulífi, svo sem verkfræðinga, tæknifólk, verkefnastjóra og vísindamenn sem starfa á sviði sjálfbærni, orkumála eða úrgangs- og landbúnaðariðnaðar.
- Fólk úr samfélaginu sem hefur áhuga á endurnýjanlegri orku, umhverfisábyrgð eða vilja einfaldlega læra eitthvað nýtt.
Ef þú þekkir einstakling sem fellur að einu af þessum lýsingum, þá hvetjum við þig til að deila þessari boðskvæði með viðkomandi.
Dagsetningar og tími námskeiðs:
- Föstudagur 12. september – 8:00-11:00 og 13-17
- Laugardagur 13. september – 8:00- 12:00
- Föstudagur 19. september -8:00-11:00 og 13-17
- Laugardagur 20. september - 8:00- 12:00
- Föstudagur 26. september - 8:00-11:00 og 13-17
- Laugardagur 27. september - 8:00- 12:00
- Föstudagur 4. október -8:00-11:00 og 13-17
- Laugardagur 5. október - 8:00- 12:00
Fyrir frekari upplýsingar er hægt að senda fyrirspurnir á netfangið: marianamenegazzo@ufgd.edu.br