Minnisvarði við Skjaldarvík

03. október, 2025 - 11:09 Margrét Þóra Þórsdóttir
Minnisvarðinn Mynd akureyri.is
Minnisvarðinn Mynd akureyri.is

Minnisvarði hefur verið reistur við Skjaldarvík til heiðurs Stefáni Jónssyni, klæðskerameistara og bónda, sem átti og rak stórbú í Ytri- og Syðri-Skjaldarvík.   Stefán stofnaði þar elliheimili sem var tekið í notkun 29. október 1943, á afmælisdegi móður hans, Sólrúnar Oddsdóttur, sem varð jafnframt fyrsti íbúi heimilisins.

Árið 1965 gaf Stefán Akureyrarbæ jörðina, búið í fullum rekstri og elliheimilið með öllum búnaði. Minnisvarðinn er reistur honum til minningar fyrir ómetanlegt framlag til samfélagsins segir á vef Akureyrarbæjar.

