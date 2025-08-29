Minningarathöfn í tilefni 150 ára afmælis íslenskra landflutninga til Kanada

29. ágúst, 2025 - 12:05 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Haldin verður hátíðleg minningarathöfn í tilefni 150 ára afmælis íslenskra landflutninga til Kanada …
Haldin verður hátíðleg minningarathöfn í tilefni 150 ára afmælis íslenskra landflutninga til Kanada á Minjasafninu á Akureyri á laugardag, 30. ágúst frá kl. 13:00 til 14:30.

Meðal ræðumanna eru Jenny Hill, sendiherra Kanada á Íslandi, Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri Akureyrar, og Kevin E. Chudd, bæjarstjóri Gimli í Manitoba. Þau munu varpa ljósi á langvarandi menningartengsl og sameiginlega arfleifð Íslands og Kanada.

Frú Eliza Reid, fyrrverandi forsetafrú Íslands og verðlaunaður rithöfundur, mun ræða hugleiðingar um fólksflutninga, sjálfsmynd og gildi sagnamennsku.

Fundarstjóri verður safnstjóri Minjasafnsins á Akureyri, Haraldur Þór Egilsson sem mun setja og slíta athöfninni með ávörpum þar sem hann rammar inn sögulegt og menningarlegt mikilvægi þessara tímamóta.

Að loknum formlegum hluta dagskrár mun tónlistarmaðurinn Svavar Knútur flytja tónlist sem heiðrar íslenska menningu og samfélagsanda.

Sendiráð Kanada á Íslandi býður upp á léttar veitingar þar sem gestum gefst tækifæri til að tengjast og tala saman.

Dagskránni lýkur með stuttri sögugöngu í Innbænum þar sem safnstjórinn veitir gestum einstaka innsýn í sögu og persónur tengdar þessum mikilvæga menningararfi með áherslu á Nonna og fjölskyldu hans.

 

