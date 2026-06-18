Mikilvægur áfangi fyrir Norðurland og landið allt 

18. júní, 2026 - 10:46 Heimir Örn Árnason , formaður Samtaka sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra (SSNE) 
Töluvgerð mynd af SAk eftir að hin nýja legudeild hefur verið byggð.
Töluvgerð mynd af SAk eftir að hin nýja legudeild hefur verið byggð.

Í dag verður tekin fyrsta skóflustungan að nýrri legudeild Sjúkrahússins á Akureyri.

Það er stór stund fyrir sjúkrahúsið, starfsfólkið og samfélagið allt. Um leið er þetta áfangi sem minnir okkur á hversu mikilvægt það er að byggja upp sterka heilbrigðisþjónustu víðar en á höfuðborgarsvæðinu. 

Öflug heilbrigðisþjónusta skiptir máli

Sjúkrahúsið á Akureyri er ein af grunnstoðum heilbrigðisþjónustu á Íslandi. Fyrir íbúa Norðurlands er það ekki aðeins stofnun eða vinnustaður, heldur öryggisnet sem skiptir máli þegar mest á reynir. Það skiptir máli fyrir fjölskyldur, atvinnulíf og byggðaþróun að fólk geti treyst því að öflug heilbrigðisþjónusta sé til staðar um land allt. 

En hlutverk SAk nær einmitt langt út fyrir Norðurland. Sjúkrahúsið gegnir mikilvægu hlutverki sem varaspítali Landspítalans og er þannig hluti af öryggiskerfi þjóðarinnar allrar. Sterkt heilbrigðiskerfi þarf traustar stoðir á fleiri en einum stað. Þar hefur SAk lykilhlutverki að gegna. 

Samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra (SSNE) og sveitarfélögin innan þeirra hafa lengi talað fyrir því að SAk fái þann stuðning sem þarf til að standa undir þessu hlutverki. Ársþing samtakanna hefur ítrekað undirstrikað mikilvægi þess að tryggja örugga mönnun, traustan rekstrargrundvöll og fullnægjandi húsnæði og búnað til framtíðar. Þar hefur einnig verið minnt á að efling SAk er ekki aðeins heilbrigðismál heldur líka byggðamál, atvinnumál og þjóðaröryggismál. 

Heimir Örn Árnason formaður SSNE

 

Betri aðstæður fyrir sjúklinga og starfsfólk

Ný legudeild mun bæta aðstæður sjúklinga og starfsfólks til muna. Hún skapar betri ramma um þjónustu, umönnun og faglegt starf sem fer fram alla daga ársins. Slík uppbygging snýst ekki aðeins um húsnæði heldur líka um gæði, öryggi og mannúð. 

Það má heldur ekki gleyma því að Sjúkrahúsið á Akureyri er kennslusjúkrahús. Þar mótast framtíð heilbrigðisþjónustunnar í gegnum menntun, þjálfun og faglega þróun. Góð aðstaða eykur möguleika á að laða að og halda í ungt og vel menntað fólk sem sér framtíð sína á Norðurlandi. Mikil sóknarfæri felast einnig í að byggja upp og efla það hlutverk SAk og verða þau enn skýrari með uppbyggingu nýja húsnæðisins. 

Höldum áfram að byggja upp

Fyrsta skóflustungan er táknræn, en hún markar jafnframt raunverulegt upphaf nýs kafla. Það er óhætt að segja að við fögnum öll þessum áfanga af heilum hug. Þetta er mikilvægt skref fyrir Akureyri, fyrir Norðurland og fyrir heilbrigðisþjónustu í landinu öllu. 

Nú skiptir máli að halda áfram af festu. Uppbygging SAk er fjárfesting í framtíðinni og þá sérstaklega í öryggi íbúa, sterkari byggðum og heilbrigðiskerfi sem þjónar landinu öllu. 

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