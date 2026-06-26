Menntamálaráðherra Grænlands heimsótti HA

Menntamálaráðherra Grænlands, Nivi Olsen, heimsótti Háskólann á Akureyri um miðjan júní. Með henni í för voru Nuka Kleemann, ráðuneytisstjóri, og Kresten Lennert, aðstoðarmaður ráðherra.
Markmið heimsóknarinnar var að kynna sér starfsemi háskólans, með sérstaka áherslu á fjarnám, menntun tengda sjávarútvegi og landbúnaði, auk möguleika á endur- og símenntun faglærðs starfsfólks. Slík málefni eru sérstaklega mikilvæg í grænlensku samhengi þar sem landfræðilegar aðstæður kalla á sveigjanlegar námsleiðir.
Fyrir hönd Háskólans á Akureyri tóku á móti gestunum Hreiðar Þór Valtýsson, dósent við Auðlindadeild, Tom Barry, sviðsforseti Hug- og félagsvísindasviðs, María Jónsdóttir, forstöðumaður nemendaráðgjafar, Elín Díanna Gunnarsdóttir, aðstoðarrektor, Stefán Guðnason, forstöðumaður Símenntunar, Helena Sigurðardóttir, kennsluráðgjafi, Jóhannes Már Pétursson, alþjóðafulltrúi SHA, og Auðbjörg Björnsdóttir, forstöðumaður kennslu- og upplýsingatæknimiðstöðvar.
Á fundinum kynntu fulltrúar starfsemi háskólans starfsemi, þróun sveigjanlegs náms og áttu í málefnalegum samræðum við sendinefndina um tækifæri til frekara samstarfs milli Íslands og Grænlands. Heimsóknin var góð og gagnleg sem liður í að efla tengsl milli landanna á þegar kemur að háskólanámi.