Með kveðjum frá Norðurorku

Ekki þarf að efa að margir ætla að skreyta híbyli sín um helgina og eitthvað er eflaust um það að fólk dæsi þegar ekki kemur ljós á gömlu góðu seríuna sem alltaf hefur verið í lagi.
Þá ríður hinsvegar á að vera róleg/rólegur.
Norðurorka sendir okkur skilaboð sem gott er að hafa bak við eyrað á þessum tímamótum:
,,Nú eru jólaseríur, stjörnur og hringir komin í glugga víða um bæ og eflaust munu fleiri hengja upp jólaljós um helgina.
Gott er að hafa eftirfarandi atriði í huga:
Vörumst óvönduð jólaljós
Hendum gömlum jólaljósum sem eru úr sér gengin
Skiptum um rafhlöður í reykskynjurum fyrir jólin
Látum logandi kerti aldrei standa ofan á raftæki
Notum aldrei inniljós utandyra
Njótum jólaundirbúningsins með öruggum hætti ."