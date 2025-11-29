Með kveðjum frá Norðurorku

29. nóvember, 2025 - 14:54 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Með kveðjum frá Norðurorku

Ekki þarf að efa að margir ætla að skreyta híbyli sín um helgina og eitthvað er eflaust um það að fólk dæsi þegar ekki kemur ljós á gömlu góðu seríuna sem alltaf hefur verið í lagi.

Þá ríður hinsvegar á að vera róleg/rólegur. 

Norðurorka sendir  okkur skilaboð sem gott er að hafa  bak við eyrað á þessum tímamótum: 

,,Nú eru jólaseríur, stjörnur og hringir komin í glugga víða um bæ og eflaust munu fleiri hengja upp jólaljós um helgina.
 
Gott er að hafa eftirfarandi atriði í huga:
 
🎄Vörumst óvönduð jólaljós
🎄Hendum gömlum jólaljósum sem eru úr sér gengin
🎄Skiptum um rafhlöður í reykskynjurum fyrir jólin
🎄Látum logandi kerti aldrei standa ofan á raftæki
🎄Notum aldrei inniljós utandyra
Njótum jólaundirbúningsins með öruggum hætti 🫶."

 

Til baka

Nýjast

  • Með kveðjum frá Norðurorku

    • 29.11.2025
    Ekki þarf að efa að margir ætla að skreyta híbyli sín um helgina og eitthvað er eflaust um það að fólk dæsi þegar ekki kemur ljós á gömlu góðu seríuna sem alltaf hefur verið í lagi.

  • Dagatal með fuglamyndum

    • 29.11.2025
    Sigurður H. Ringsted sjálfboðaliði Rauða krossins við Eyjafjörð fór nú annað árið í röð í það dásamlega verkefni að hanna og láta prenta dagatal sem er prýtt fallegum myndum sem hann tók sjálfur af fuglum. Allur ágóði af sölu dagatalsins rennur til mannúðarstarfs deildarinnar. Dagatalið kostar 3.000 krónur. Hægt er að kaupa dagatal með því að hafa samband við Sigurð eða koma við á skrifstofu Rauða krossins á Akureyri.

  • Bókin Silfurberg eftir Sesselíu Ólafs komin út

    • 29.11.2025
    „Ég er óskaplega spennt fyrir allt kyns teiknum og hef því gaman af þessum tengingum,“ segir Sesselía Ólafs sem hefur sent frá sér bókina Silfurberg. Tengingar, eða þrenningar öllu heldur eru m.a. á milli þriggja kvenna á Norðurlandi sem allar eru að gefa út sína fyrstu skáldsögu um þessar mundir. Saga hennar er ein þriggja „silfursagna,“ þ.e. bóka sem hafa silfur í heiti sínu og koma út í ár og þá eru einnig gefnar úr þrjár sögur sem tengjast álfum og huldufólki, bók Sesselíu er ein þeirra.

  • Jólatorgið á Akureyri

    • 29.11.2025
    Jólatorgið verður opnað í annað sinn á Ráðhústorgi í dag laugardag  og verður það opið frá kl. 15-18 allar helgar fram að jólum.

  • Jarðböðin lokuð frá áramótum fram á vor vegna framkvæmda

    • 29.11.2025
    Jarðböðin í Mývatnssveit eru hraðvaxandi um þessar mundir, en auk þess að vera að stækka húsakostinn úr 1100 fermetrum í u.þ.b. 4000, er nýlega búið að opinbera nýtt nafn og merki baðanna, enska nafninu var breytt úr Mývatn Nature Baths í Earth Lagoon Mývatn.

  • Dekurdagar 2025 – 7,7 milljónir!

    • 28.11.2025
    Frumkvöðlarnir á bakvið Dekurdaga eru þær Vilborg Jóhannesdóttir og Inga Vestmann. Dekurdagar hafa verið einn stærsti bakhjarl Krabbameinsfélags Akureyrar og nágrennis undanfarin ár.

  • 5 GA kylfingar í 27 manna landsliðshóp GSÍ

    • 28.11.2025
    Ólafur Björn Loftsson, afreksstjóri GSÍ, valdi á dögunum 27 leikmenn í landsliðshóp GSÍ og var fyrsta æfingahelgi þessa hóps haldin fyrir sunnan dagana 21.-23. nóvember.

  • Steinar Waage, Ellingsen og Air opna verslanir á Glerártorgi

    • 28.11.2025
    Skóverslunin Steinar Waage opnaði um liðna helgi nýja verslun á Glerártorgi á Akureyri. Útivistarverslunin Ellingsen og skóbúðin AIR opnuðu á sama tíma verslanir á Glerártorgi eftir flutning frá Hvannavöllum. Verslanirnar eru hluti af S4S.

  • Vel mætt á fund um framtíð fiskþurrkunar á Laugum

    • 28.11.2025
    Þingeyjarsveit bauð til upplýsingafundar um stöðu fiskþurrkunar ÚA, þriðjudaginn 25. nóvember klukkan 17:00. Fundurinn var haldinn í Þinghúsinu á Breiðumýri. 
Sjá meira