Margt jákvætt í íslensku æskulýðsrannsókninni

Áfengisdrykkja meðal ungmenna var almennt minni í fyrra en var árið á undan sem og hlutfall þeirra sem orðið höfðu drukkin um ævina. Hlutfall þeirra sem orðið hafa fyrir ofbeldi er á niðurleið og einnig þeirra sem takið hafa þátt í slagsmálum. Þá er hlutfall þeirra ungmenn sem skoða klám á mikilli niðurleið.
Þetta er meðal þess sem kemur fram í íslensku æskulýðsrannsókninni fyrir árið 2025, en niðurstöður voru kynntar á fundi fræðslu- og lýðheilsunefndar nýverið. Könnunin var lögð fyrir grunnskólanema á Akureyri í fyrravor.
Færri segjast einmana
Fram kemur að líðan í skóla mælist almennt góð, fleiri segjast eiga að minnsta kosti einn góðan vin og færri en segjast vera einmana miðað við fyrri ár. Hátt hlutfall barna og unglinga á Akureyri er á samfélagsmiðlum en það á einnig við um önnur landsvæði. Einhver fækkun var hjá börnum í fjórða og fimmta bekk sem voru á samfélagsmiðlum.
Niðurstöðu rannsóknarinnar gefa jákvæðar vísbendingar um stöðu mála en teymið sem fjallað um stöðuna á Akureyri er sammála um að þær endurspegli ekki að fullu upplifun ungmenna af stöðunni í daglegu starfi.
Ofbeldi enn verulegt vandamál
Almennt var lýst yfir áhyggjum yfir viðvarandi ofbeldishegðun barna og ungmenna. Þó svo vísbendingar séu um fækkun alvarlegra tilvika er ofbeldi enn talið verulegt vandamál. Markvisst er unnið að forvörnum og þær hafa skilað jákvæðum árangri.
Fram kom að veruleg aukning hefði orðið á málum sem tengjast barnavernd og var sérstaklega rætt um ofbeldis- og hegðunarvanda barna á yngsta stigi, frá fyrsta og upp í fjórða bekk. Þar var vísað í langa biðlista og vaxandi vandamál sem tengjast erfiðri hegðun barna þar sem aukin eftirspurn er eftir ráðgjöf, stuðningi og íhlutun.
Mikil skjánotkun hefur neikvæð áhrif
Þá kom félagsleg einangrun til umræðu, einkum hjá drengjum utan skólatíma og skólaforðun sem er sífellt meira áhyggjuefni innan skólanna. Skjánotkun og samfélagsmiðlar voru þar nefndir sem veigamiklir áhrifaþættir, en of mikil notkun hefur neikvæð áhrif á hegðun, líðan og námsumhverfi.