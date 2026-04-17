Margt jákvætt í íslensku æskulýðsrannsókninni

17. apríl, 2026 - 13:45 Margrét Þóra Þórsdóttir
Áfengisdrykkja meðal ungmenna var almennt minni í fyrra en var árið á undan sem og hlutfall þeirra sem orðið höfðu drukkin um ævina. Hlutfall þeirra sem orðið hafa fyrir ofbeldi er á niðurleið og einnig þeirra sem takið hafa þátt í slagsmálum. Þá er hlutfall þeirra ungmenn sem skoða klám á mikilli niðurleið.

Þetta er meðal þess sem kemur fram í íslensku æskulýðsrannsókninni fyrir árið 2025, en niðurstöður voru kynntar á fundi fræðslu- og lýðheilsunefndar nýverið. Könnunin var lögð fyrir grunnskólanema á Akureyri í fyrravor.

Færri segjast einmana

Fram kemur að líðan í skóla mælist almennt góð, fleiri segjast eiga að minnsta kosti einn góðan vin og færri en segjast vera einmana miðað við fyrri ár. Hátt hlutfall barna og unglinga á Akureyri er á samfélagsmiðlum en það á einnig við um önnur landsvæði. Einhver fækkun var hjá börnum í fjórða og fimmta bekk sem voru á samfélagsmiðlum.

Niðurstöðu rannsóknarinnar gefa jákvæðar vísbendingar um stöðu mála en teymið sem fjallað um stöðuna á Akureyri er sammála um að þær endurspegli ekki að fullu upplifun ungmenna af stöðunni í daglegu starfi.

Ofbeldi enn verulegt vandamál

Almennt var lýst yfir áhyggjum yfir viðvarandi ofbeldishegðun barna og ungmenna. Þó svo vísbendingar séu um fækkun alvarlegra tilvika er ofbeldi enn talið verulegt vandamál. Markvisst er unnið að forvörnum og þær hafa skilað jákvæðum árangri.

Fram kom að veruleg aukning hefði orðið á málum sem tengjast barnavernd og var sérstaklega rætt um ofbeldis- og hegðunarvanda barna á yngsta stigi, frá fyrsta og upp í fjórða bekk. Þar var vísað í langa biðlista og vaxandi vandamál sem tengjast erfiðri hegðun barna þar sem aukin eftirspurn er eftir ráðgjöf, stuðningi og íhlutun.

Mikil skjánotkun hefur neikvæð áhrif

Þá kom félagsleg einangrun til umræðu, einkum hjá drengjum utan skólatíma og skólaforðun sem er sífellt meira áhyggjuefni innan skólanna. Skjánotkun og samfélagsmiðlar voru þar nefndir sem veigamiklir áhrifaþættir, en of mikil notkun hefur neikvæð áhrif á hegðun, líðan og námsumhverfi.

    Aida sol, fyrsta skemmtiferðaskip sumarsins leggur að bryggju á Akureyri á sunnudag, 19. apríl og markar þar með upphafið að sumrinu fyrir bæjarbúa. Sannkallaður vorboði í það minnsta sem á vel um þessar mundir þegar ögn hefur hlýnað í veðri frá því sem verið hefur um skeið. Aida sol er eina skipið sem kemur til hafnar í apríl, en fjör færist í leikinn þegar líður á maí mánuði. Á tímabilinu frá 10. til 31. maí eru væntanleg til hafna Hafnasamlags Norðurlands alls 13 skemmtiferðaskip.

    Áfengisdrykkja meðal ungmenna var almennt minni í fyrra en var árið á undan sem og hlutfall þeirra sem orðið höfðu drukkin um ævina. Hlutfall þeirra sem orðið hafa fyrir ofbeldi er á niðurleið og einnig þeirra sem takið hafa þátt í slagsmálum. Þá er hlutfall þeirra ungmenn sem skoða klám á mikilli niðurleið.

    „Almennt kemur vegakerfið illa undan þessum vetri og heilt á litið verr en oft áður,“ segir Stefán Þór Baldursson hjá Vegagerðinni, Norðursvæði.

    Drift EA og Golfklúbbur Akureyrar hafa hafið samstarf sem byggir á þeirri einföldu hugmynd að bestu samtölin og hugmyndirnar verða oft til utan fundarherbergisins. Með samstarfinu verður fyrirtækjum og teymum sem sækja Drift EA heim boðið að upplifa norðlenska golfmenningu sem hluta af heildstæðri upplifun þar sem vinna, tengslamyndun og afþreying fara saman.

    Akureyri er sterkur skólabær og það er ekki tilviljun. Hér hefur byggst upp öflugt menntasamfélag sem samanstendur af leikskólum, grunnskólum, framhaldsskólum og háskóla. Það að bærinn okkar sé „sterkur skólabær“ er ekki endanleg staða og engan veginn tryggt til framtíðar! Þetta er lifandi verkefni sem krefst stöðugrar árvekni, skýrrar framtíðarsýnar og samstarfs ríkis og sveitarfélags sem setur menntun í forgang.

    Landhelgisgæslan hefur verið áberandi á Akureyri í dag og verður næstu daga, bæði vegna leitar og björgunarráðstefnu Varðbergs sem haldin var í Háskólanum á Akureyri og vegna 100 ára afmælis Gæslunnar sem fagnað er með fjölbreyttum hætti í ár

    Skipulagsráð Akureyrar tók fyrir á  fundi sínum í gær erindi frá Kjarnafæði Norðlenska en í þvi óskar Ágúst Torfi Hauksson f.h fyrirtækisins eftir viðræðum við Akureyrarbæ um 2,5 ha lóð undir 7-8.000 fm byggingu fyrir starfsstöðvar fyrirtækisins á svæði austan við Týsnes. Eru jafnframt lögð fram fyrstu drög að afmörkun lóðar á svæðinu.

    Í upphafi kjörtímabilsins byrjaði ég strax að beita mér fyrir því að allir grunnskólar Akureyrarbæjar tækju upp samræmdar símareglur. Ég taldi mikilvægt að skapa skýran ramma um notkun snjallsíma í skólum til að stuðla að betra skólaumhverfi, meiri einbeitingu í kennslu og auknum samskiptum milli nemenda. Ég viðraði þessar hugmyndir á fyrstu mánuðum skólaársins 2022 við sviðstjóra fræðslu- og lýðheilsusviðs og skólastjórnendur grunnskóla Akureyrarbæjar. Við tók afar góð vinna hjá starfshópi árið 2023 en hann var samsettur af kjörnum fulltrúum, fulltrúum foreldra og ungmenna, starfsfólki skóla og starfsfólki af fræðslu- og lýðheilsusviði. Hópurinn vann að því að skoða kosti og galla samræmdra símareglna og símafrís í grunnskólum. Hópurinn átti samráð við foreldra, starfsfólk skóla og nemendur með fjölbreyttum hætti. Í kjölfarið tók símafrí í grunnskólum Akureyrarbæjar gildi í ágúst 2024.
