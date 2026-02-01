Lokaorðið -Sarah og sundið

01. febrúar, 2026 - 12:51 Dilla
Dilla Skjóldal átti Lokaorðið i blaðinu s.l. fimmtudag
Dilla Skjóldal átti Lokaorðið i blaðinu s.l. fimmtudag

Ì gærkvöldi horfði ég á þátt í sænska sjónvarpinu þar sem Sarah Sjöström fór yfir feril sinn í sundi. Eins og allir vita sem hafa áhuga á, er Sarah margfaldur verðlaunahafi, heimsmeistari, ólympìumeistari og heimsmethafi í sundi. Sarah var líka undrabarn, hún byrjaði 9 ára að æfa sund og var komin í unglingalandslið 12 ára. Hùn varð evrópumeistari ì 100 metra flugsundi aðeins 14 ára á sìnu 1. EM-móti, öllum að óvörum ekki síst henni sjálfri. 

Hùn sagði frá að hún hefði farið að æfa sund af því að hún hefði átt vinkonu sem var að æfa, en að hún hefði verið léleg í fyrstu og verið við það að gefast upp. Á sìnu fyrsta innanfélagsmóti hefði hún fengið stóran maga skell ì stungunni, gleraugun dottið af og hún svo stressuð að hún hefði hætt grenjandi. En pabbi hennar taldi hana á að klára veturinn og þegar vinkonan hætti um vorið var hún búin að ná tökum á þessu og ákvað að halda áfram.

Það verður enginn óbarinn biskup í íþróttum, allavegana ekki í sundi eins ég þekki vel. Ég hef haft óteljandi börn í sundi í sömu aðstæðum. Börn sem þurfa að læra að gefast ekki upp þótt á móti blási. Mistök eru til þess að læra af þeim og það tekur stundum tíma. Þrautseigja er eiginleiki sem við þurfum að rækta með börnum. Þau þurfa að læra að takast á við sjálf sig í hinum ýmsu aðstæðum og þau þurfa að hafa leyfi til mistaka og hvatningu til áræðni til að takast á við þau.

Munum að styðja þau, hrósa og hvetja ì erfiðleikunum. Munum að ,,erfitt þýðir ekki ómögulegt” það þýðir bara að við þurfum að æfa okkur meira. Þrautseigja er eiginleiki sem kemur fólki að góðum notum þegar á móti blæs, það sést berlega hjá íslenska handboltaliðinu þessa dagana!

 

    1975   Kvennaverkfallið árið 1975 var sögulegur viðburður og vakti heimsathygli. Þá var staða kvenna á Íslandi, með allt öðrum hætti en er í dag.   Samfélagsbreytingar   Það hafa orðið gífurlegar breytingar á íslensku samfélagi undanfarna áratugi, ekki síst er snýr að stöðu kvenna. Á pólitíska sviðinu fóru konur að gera sig meira gildandi en áður og kvennaframboð fór örugglega fyrir brjóstið á einhverjum. Þeir hinir sömu höfðu engan skilning á því hvað frú Vigdís Finnbogadóttir vildi upp á dekk í forsetaframboði sínu. Í viðtölum hafa þessir frumkvöðlar lýst því hvernig mönnum fannst þær frekar og dónalegar.   Staða kvenna í dag á Íslandi   Nú er staðan þannig að konur eru í meirihluta þeirra sem útskrifast úr háskólum. Konur gegna embætti forseta, forseta Alþingis, biskups, forsætisráðherra, utanríkisráðherra, borgarstjóra, bæjarstjóra, forstjóra, rektora háskólanna, lögreglustjóra og svo mætti lengi telja. Heimsþing kvenleiðtoga Nú í vikunni var haldið hér á Íslandi, Heimsþing kvenleiðtoga. Á þeim fundi var kynnt niðurstaða úr nýrri könnun sem kortleggur viðhorf til kvenna og karla í leiðtogastöðum. Ísland er áfram efst á þeim lista og kemur ekki mjög á óvart. Þó eru ákveðin vonbrigði að viðhorf til kvenleiðtoga virðist hafa versnað í mörgum stærstu ríkjum heims á síðustu árum, sérstaklega meðal yngra fólks, t.d. í Bandaríkjunum og Þýskalandi.   Verjum góðan árangur   Það ætti að hvetja okkur til að verja þann góða árangur sem við höfum náð en einnig að vera þakklát. Þessi árangur er sannarlega ekki sjálfsagður og honum var náð vegna baráttu þeirra kvenna sem á undan okkur fóru.   Fjöllum um góðan árangur   Fjalla mætti meira um hversu góðum árangri við höfum náð, önnur ríki horfa til Íslands í jafnréttismálum. Í opinberri umræðu mætti stundum halda að hér væri allt í kalda koli og fremur er tínt til sitthvað sem sannarlega mætti fara betur í stað þess að horfa á heildarmyndina.   Seigla, baráttur, kjarkur og framsýni   Ótrúleg barátta, kjarkur, seigla og framsýni hjá þeim konum sem ruddu brautina fyrir okkur hinar sem eftir koma. Það skiptir máli að viðhalda frábærum árangri og sofna ekki á verðinum. Ísland er það land sem er komið einna lengst i jafnrétti. Konur í mörgum löndum gæfu mikið fyrir það sem við þó höfum. Staða stúlkna og kvenna hefur versnað í öðrum heimshlutum og fara sífellt versnandi.   Stuðningur okkar bestu manna   En ég vil gerast svo djörf að fullyrða að þetta sé ekki eingöngu málefni okkar kvenna og árangur kvenna. Að jafnaði eigum við frábæra feður, bræður, eiginmenn, syni, frændur og vini. Við hefðum ekki náð þessum árangri án þeirra. Vissulega hefur þessi barátta tekið tíma og margir þeirra hafa verið erfiðir. Þá má enn tína til atriði sem enn þarf að berjast fyrir. En við hefðum ekki náð þessum einstaka árangri án þeirra.   Ég er þakklát   Við konur búum við miklu betri aðstæður en fyrir 50 árum. Ísland er leiðandi þegar kemur að frelsi og réttindum kvenna.                          

    Nú er langt liðið á október mánuð, sem oft er nefndur bleikur október og tileinkaður baráttunni við krabbamein. Flest okkar eigum við ættingja eða vini sem hafa þurft að berjast við þennan skæða óvin, fyrir utan þá sem hafa þurft að berjast gegn honum óumbeðið. Margir falla í valinn eftir erfiða baráttu en sem betur fer eru einnig margir sem knýja fram sigur. Þessa dagana hugsa ég mikið til Brynju systur minna sem lést eftir afar erfiða og snarpa baráttu við hið illvíga mein, en hún lést um fjórum mánuðum frá því að hún var greind. Það er mikið áfall að greinast með krabbamein, einnig fyrir aðstandendur. Við tekur mikil óvissa og mikilvægt að þétta hópinn í kringum þann sem hefur greinst með krabbamein. Baráttan er oft löng og ströng, en stundum er hún snörp og sjúkdómurinn illvægur og gefur engin grið.

