Lokaorðið Að eldast

09. nóvember, 2025 - 13:12 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Dýrleif Skjóladal átti Lokaorðið i blaðinu s.l. fimmtudag
Dýrleif Skjóladal átti Lokaorðið i blaðinu s.l. fimmtudag

Það er ekki sjálfgefið að maður nái að eldast og allra síst vera nokkuð heilsuhraustur á meðan. Sjálf var ég viss um að ég næði ekki meira en 60 árum í þessu jarðlífi. Það fór á annan veg. En það að búast við dauða sínum, sem náttúrulega allir ættu að gera, virkaði þannig á mig að ég var ekkert að spá í framtíð eftir sextugt. En svo varð ég sextug og lifði það af og enn bætast árin við. 

Áður fyrr var ég spurð að því hvað ég ætlaði að verða þegar ég yrði stór? Nú er ég spurð hvort ég sé enn að vinna, hvort það sé ekki erfitt og hvort ég ætli ekki að fara að minnka við mig vinnu? Og hvenær ég ætli að hætta?

Ég satt að segja veit það ekki! Til hvers ætti ég að gera það? Ég hef gaman af mínum störfum, ég nýt þess að vera í félagsskap við mitt samstarfsfólk, stórt sem smátt. Ég reyni mitt besta til að takast á við verkefni hvers vinnudags og oftast finnst mér ég hafa staðið mig vel en stundum er ég ekki eins ánægð með mig. Ég býst við að það sé eins með marga, en þá daga sem mér finnst ég hefði átt að gera eitthvað öðruvísi, þá laumast að sú hugsun að ég sé kannski bara orðin of gömul til að sinna þessari vinnu svo vel sé.

Það sem undrar mig er hvað þessar hugsanir sem fara á stjá eru fljótar að vinda upp á sig: er ég orðin of gömul? Ef svo er, hvernig veit ég það? Mun einhver segja það við mig beint? Ef/ þegar ég hætti, hvað geri ég þá? Hvað í ósköpunum á ég að gera af mér ef ég verð 94 ára eins og afi? Verð ég að fara að finna mér önnur áhugamál en vinnuna?

En eitt veit ég og er alveg örugg á því, ég ætla að lifa þar til ég dey og þegar það gerist þá er a.m.k. legsteinninn minn klár, hann Rúnar minn hefur séð til þess.

Dilla

Til baka

Nýjast

  • Lokaorðið Að eldast

    • 09.11.2025
    Það er ekki sjálfgefið að maður nái að eldast og allra síst vera nokkuð heilsuhraustur á meðan. Sjálf var ég viss um að ég næði ekki meira en 60 árum í þessu jarðlífi. Það fór á annan veg. En það að búast við dauða sínum, sem náttúrulega allir ættu að gera, virkaði þannig á mig að ég var ekkert að spá í framtíð eftir sextugt. En svo varð ég sextug og lifði það af og enn bætast árin við. 

  • Hugbúnaður til heilsu Örnámskeið í notkun sýndarveruleika í hermikennslu og við heilsufarsmat

    • 09.11.2025
    Nýverið lögðu þær Þórhalla Sigurðardóttir, Kolbrún Sigurlásdóttir og Anna Karen Sigurjónsdóttir land undir fót og ferðuðust til Noregs. Allar starfa þær við Hjúkrunarfræðideild Háskólans á Akureyri. Þórhalla er aðjúnkt, Kolbrún er aðjúnkt og starfar sem verkefnastjóri klínísks náms og Anna Karen sem verkefnastjóri við færni- og hermisetur. Með í för voru einnig níu stúdentar á 2. ári í hjúkrunarfræði.

  • Hrísey Íbúðalóðir lausar til úthlutunar

    • 09.11.2025
    Akureyrarbær hefur samþykkt að auglýsa fjórar íbúðalóðir við Austurveg í Hrísey lausar til úthlutunar með breyttum skilmálum. Þær eru við Austurveg 15 til 21.

  • Hrísey Íbúðalóðir lausar til úthlutunar

    • 09.11.2025
    Akureyrarbær hefur samþykkt að auglýsa fjórar íbúðalóðir við Austurveg í Hrísey lausar til úthlutunar með breyttum skilmálum. Þær eru við Austurveg 15 til 21.

  • Gamla þinghúsið verði menningarmiðstöð

    • 08.11.2025
    Anna María Richardsdóttir hefur sent erindi um að sem hún leggur fram hugmynd um að nýta gamla þinghúsið í Eyjafjarðarsveit sem menningarmiðstöð með vinnustofum og gistiaðstöðu fyrir listafólk.

  • Tónleikar með Hymnodiu & Kammerkór Norðurlands í Akureyrarkrikju

    • 08.11.2025
    Kór og orgel sameinast í hátíðlegum og ljóðrænum tónum í Akureyrarkirkju sunnudaginn 9. nóvember. Kórarnir Hymnodia og Kammerkór Norðurlands sameinast í söng undir stjórn Guðmundar Óla Gunnarssonar en Eyþór Ingi Jónsson mun spila á orgel.

  • Álögur á heimili og fyrirtæki hafa aukist verulega á kjörtímabilinu

    • 08.11.2025
    Það er hlutverk sveitarfélaga að tryggja sanngjarna skattlagningu sem endurspeglar raunverulega stöðu íbúa og atvinnulífs.

  • Íbúar Grenilundar hjóla af krafti í alþjóðlegri keppni

    • 08.11.2025
    Keppnin er árleg og tengir saman hjúkrunarheimili og þjónustumiðstöðvar víðs vegar um heiminn með því markmiði að hvetja eldri borgara til hreyfingar, samkeppni og samveru

  • Skipulagsráð tekur jákvætt í að starfs- mannabústaðir rísi á athafnalóð

    • 08.11.2025
    Erindi um hvort heimilt sé að nýta efri hæðir í húsi sem byggt verður á lóð við Baldursnes 11 fyrir rekstur starfsmannaíbúða til tímabundinnar búsetu, alls 28 íbúða hefur borist til skipulagsráðs Akureyrar. Lóðarhafi við Baldursnes er að því er fram kemur í erindinu öflugur verktaki á Akureyri „og hefur oft á tíðum mikla þörf vinnuafl sem ekki fyrirfinnst hér á Eyjafjarðarsvæðinu,“ eins og það er orðað.
Sjá meira