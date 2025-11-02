Lokahóf Jökulsárhlaups

02. nóvember, 2025 - 13:32 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Vel var mætt á lokahófið Myndir aðsendar
Vel var mætt á lokahófið Myndir aðsendar

Vel heppnað lokahóf Jökulsárhlaups var haldið í Skúlagarði í gær 1. nóvember.   Þar voru flutt ávörp, veittar viðurkenningar og gestir nutu glæsilegra kaffiveitinga í boði kvenfélags Keldhverfinga.

Í ávarpi sínu fór Guðmundur Baldvin, formaður stjórnar Jökulsárhlaups, í stórum dráttum yfir upphaf og sögu hlaupsins og ræddi þá ákvörðun stjórnar og aðstandanda félagsins að segja þetta og gott og láta 20. hlaupið sem fram fór í sumar verða síðasta Jökulsárhlaup á vegum félagsins.
 
Í lok ávarpsins þakkaði hann öllum þeim sem komið hafa að framkvæmd Jökulsárhlaupsins frá upphafi kærlega fyrir þeirra þátt í að gera Jökulsárhlaupið að þeim glæsilega viðburði sem það var alla tíð.
Guððmundur Baldvin Guðmundsson 
 
Þá voru veittar viðurkenningar til helstu aðstandenda hlaupsins og sjálboðaliða sem mörg komu með skemmtilegar reynslusögur úr sögu félagsins.
Gestir nutu svo, eins og áður sagði, glæsilegra kaffiveitinga og það var ekki laust við að þessi stund væri smá tilfinningaþrungin og líkti einn gesta þessu við þá tilfinningu þegar einkabarnið flytur að heiman 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til baka

Nýjast

  • Samhljómur kennslu, rannsókna og félagsstarfs

    • 02.11.2025
    „Líffræðin er órjúfanlegur þáttur okkar daglega lífs,“ segir Eva María Ingvadóttir, aðjúnkt við Auðlindadeild, aðspurð um mikilvægi líffræðinnar, kennslu og rannsóknir henni tengdar. „Fólk getur alveg reynt að leiða líffræðina hjá sér en fyrr eða síðar finnur hún okkur.“

  • Lokahóf Jökulsárhlaups

    • 02.11.2025
    Vel heppnað lokahóf Jökulsárhlaups var haldið í Skúlagarði í gær 1. nóvember.  Þar voru flutt ávörp, veittar viðurkenningar og gestir nutu glæsilegra kaffiveitinga í boði kvenfélags Keldhverfinga.

  • Hér byrja jólin í október

    • 02.11.2025
    Þessa dagana er starfsfólk Skógræktarfélags Eyfirðinga í óða önn að höggva fyrstu jólatrén og segir Ingólfur Jóhannsson framkvæmdastjóri SE að mikill hugur sé meðal verslunareigenda og fyrirtækja að vera klár með trén áður en aðventa gengur í garð.

  • Ný verslun Rauða krossins opnar á Húsavík

    • 02.11.2025
    Það er óhætt að fullyrða að mikil eftirvænting ríki meðal félagsmanna Rauðakrossins fyrir opnun búðarinnar

  • Halda til Færeyja fyrir eiginlega smá slysni!

    • 02.11.2025
    Þeir gera það ekki endasleppt togarajaxlar á öllum aldri frá Akureyri þegar kemur að rækta og viðhalda gömlum kynnum á milli landa.

  • Lóan skapar samstöðu og samtakamátt

    • 02.11.2025
    Perlað af krafti, með Krafti

  • Söfnun fyrir Hjaltastaði

    • 01.11.2025
    HREYFUM OKKUR TIL GÓÐS! Hjaltastaðir efnir til viðburðar þar sem nokkrir velunnarar Hjaltastaða mun koma fram og sameina okkur í skemmtilegri hreyfingu.Einnig mun móðir Hjalta segja nokkur orð og leiða okkur í hugleiðslu og slökun.

  • Ekki láta hrappa nappa af þér

    • 01.11.2025
    Það er of oft við mannfólkið sem erum veikasti hlekkurinn í svikatilraunum. Við föllum fyrir fagurgala eða vel útfærðum netsvindlum. Þá er það oft heilbrigð tortryggni og gagnrýnin hugsun sem getur komið í veg fyrir það að við sitjum uppi með sárt ennið. Þetta getur verið svikasíður sem eru vandlega útbúnar sem síður þekkta fyrirtækja eða einstaklingar í vanda leita eftir fjárstuðningi, annað hvort fyrir sig, veika ættingja eða segjast vera frá stríðshrjáðum svæðum.

  • Akureyri er svæðisborg

    • 01.11.2025
    Bæjarráð Akureyrar fagnar því að þingsályktunartillaga um borgarstefnu hafi verið samþykkt og leggur áherslu á að sveitarfélagið sé reiðubúið að taka virkan þátt í vinnu við gerð aðgerðaáætlunar. Akureyri er nú skilgreind sem svæðisborg eftir samþykkt á Alþingi. Með borgarstefnu er stuðlað að þróun og eflingu tveggja borgarsvæða á Íslandi.
Sjá meira