Lögreglan segir ekki rökstuddan grun í málinu á Tröllaborgum

Í ljósi umræðu um meint kynferðisbrot gagnvart leikskólabarni sem kom til rannsóknar hjá Lögreglustjóranum á Norðurlandi eystra í ágúst árið 2024 vill lögreglan koma eftirfarandi á framfæri.
Málið var tilkynnt lögreglu af hálfu barnaverndar vegna upplýsinga frá aðstandanda barns á leikskólaaldri um að ungur maður hafi viðhaft óviðeigandi háttsemi gagnvart barni, sem hann þekkti einnig vegna annarra tengsla en sem starfsmaður leikskóla. Rannsókn málsins beindist að kynferðislegri áreitni einkum vegna meintra kossa. Við rannsóknina kom ekkert fram sem studdi framburð aðstandanda. Rannsókn var hætt í málinu í október 2024. Ákvörðun embættisins var kærð til Ríkissaksóknara.
Áður en Ríkissaksóknari hafði tekið afstöðu í málinu komu frekari upplýsingar frá barnavernd um að maðurinn hafi játað kynferðislega áreitni fyrir ættingja sínum líkt og komið hefur fram í fjölmiðlum. Lögregla hóf þá rannsókn á málinu að nýju. Rannsóknin laut að sömu háttsemi og áður. Ekkert kom fram við rannsóknina sem studdi framburð aðstandanda. Rannsókn var hætt í málinu á ný í desember 2024. Ákvörðun embættisins var kærð til Ríkissaksóknara sem staðfesti niðurstöðu lögreglustjóra í apríl 2025.
Barninu var tilnefndur réttargæslumaður vegna rannsóknar málsins í tvígang og nú hefur þriðji lögmaðurinn tekið málið að sér. Lögregla hefur óskað eftir því á fundum með foreldrum að þeir komi nýjum upplýsingum um meint brot á framfæri við lögreglu hafi þeir slíkt. Engar upplýsingar hafa borist. Í málinu liggur ekki fyrir rökstuddur grunur um að maðurinn hafi gerst brotlegur gagnvart barninu.
Lögregla mun ekki tjá sig frekar um málið.