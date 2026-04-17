Lóa mætir í Kelduhverfi

17. apríl, 2026 - 09:23 Egill Páll Egilsson - egillpall@vikubladid.is
Einstakt tækifæri í Skúlagarði þegar Lóa mætir á svæðið.
Einstakt tækifæri í Skúlagarði þegar Lóa mætir á svæðið.

Lóa er komin í Kelduhverfi, – Lóa Hjálmtýsdóttir, teiknari og barnabókahöfundur – með litina með sér.

Sumardaginn fyrsta byrjar hún með bókagerðarvinnustofu í Skúlagarði þar sem fólki á öllum aldri býðst að vinna myndasögur undir handleiðslu eins skemmtilegasta höfundar landsins.

Vinnustofa Lóaboratoríum er einstakt tækifæri og öllum opin, alla fjóra dagana, þökk sé verkefninu ÓLD SKÚL sem rekið er af Lókal listir.
Samhliða fyrstu vinnustofunni, sumardaginn fyrsta, verður Hótel Skúlagarður með íslenskt vöffluhlaðborð fyrir 2500 krónur á mann (frítt fyrir leikskólabörn).
Þannig gefst tækifæri til að slá tvær flugur í einu höggi, kaupa sér kaffi og vöfflu og spreyta sig á bókagerð!

Tímasetningar á vinnustofum Lóu:
Fimmtudagur 23. apríl, kl. 13:00-16:00, vöffluhlaðborð
Föstudagur 24. apríl, kl. 13:00-16:00
Laugardagur 25. apríl, kl. 13:00-16:00
Sunnudagur 26. apríl, kl. 10:00-12:00

  • Sterkur skólabær – vinnum þetta saman

    • 17.04.2026
    Akureyri er sterkur skólabær og það er ekki tilviljun. Hér hefur byggst upp öflugt menntasamfélag sem samanstendur af leikskólum, grunnskólum, framhaldsskólum og háskóla. Það að bærinn okkar sé „sterkur skólabær“ er ekki endanleg staða og engan veginn tryggt til framtíðar! Þetta er lifandi verkefni sem krefst stöðugrar árvekni, skýrrar framtíðarsýnar og samstarfs ríkis og sveitarfélags sem setur menntun í forgang.

  • Lóa mætir í Kelduhverfi

    • 17.04.2026
    Sumardagurinn fyrsti í Skúlagarði: Lóaboratoríum og vöffluhlaðbo

  • Landhelgisgæslan 100 ára - Varðskip og þyrla í heimsókn

    • 16.04.2026
    Landhelgisgæslan hefur verið áberandi á Akureyri í dag og verður næstu daga, bæði vegna leitar og björgunarráðstefnu Varðbergs sem haldin var í Háskólanum á Akureyri og vegna 100 ára afmælis Gæslunnar sem fagnað er með fjölbreyttum hætti í ár

  • Kjarnafæði Norðlenska óskar eftir lóð fyrir starfsstöðvar fyrirtækisins

    • 16.04.2026
    Skipulagsráð Akureyrar tók fyrir á  fundi sínum í gær erindi frá Kjarnafæði Norðlenska en í þvi óskar Ágúst Torfi Hauksson f.h fyrirtækisins eftir viðræðum við Akureyrarbæ um 2,5 ha lóð undir 7-8.000 fm byggingu fyrir starfsstöðvar fyrirtækisins á svæði austan við Týsnes. Eru jafnframt lögð fram fyrstu drög að afmörkun lóðar á svæðinu.

  • Símafrí sem virkar í Akureyrarbæ

    • 16.04.2026
    Í upphafi kjörtímabilsins byrjaði ég strax að beita mér fyrir því að allir grunnskólar Akureyrarbæjar tækju upp samræmdar símareglur. Ég taldi mikilvægt að skapa skýran ramma um notkun snjallsíma í skólum til að stuðla að betra skólaumhverfi, meiri einbeitingu í kennslu og auknum samskiptum milli nemenda. Ég viðraði þessar hugmyndir á fyrstu mánuðum skólaársins 2022 við sviðstjóra fræðslu- og lýðheilsusviðs og skólastjórnendur grunnskóla Akureyrarbæjar. Við tók afar góð vinna hjá starfshópi árið 2023 en hann var samsettur af kjörnum fulltrúum, fulltrúum foreldra og ungmenna, starfsfólki skóla og starfsfólki af fræðslu- og lýðheilsusviði. Hópurinn vann að því að skoða kosti og galla samræmdra símareglna og símafrís í grunnskólum. Hópurinn átti samráð við foreldra, starfsfólk skóla og nemendur með fjölbreyttum hætti. Í kjölfarið tók símafrí í grunnskólum Akureyrarbæjar gildi í ágúst 2024.

  • Ábyrgð, eftirlit og öryggi á norðurslóðum: Tengsl borgaralegra og hernaðarlegra þátta

    • 16.04.2026
    Varðberg, Norðurslóðanetið, Landhelgisgæsla Íslands, dómsmálaráðuneytið og Háskólinn á Akureyri standa fyrir opinu málþingi í dag milli kl 13 til  17  þar sem sjónum verður beint að leit og björgun á norðurslóðum.

  • Fyrirlestur Benedikts Sigurðarsonar um Laxárdeiluna

    • 16.04.2026
    Benedikt Sigurðarson flytur fyrirlestur í salnum á hjúkrunarheimilinu Lögmannashlíð, Vesturhlíð 9 á Akureyri á morgun, föstudaginn 17. apríl, kl. 13:30. Hann er hluti af viðburðaröð AkureyrarAkademíunnar á þessu ári fyrir íbúa hjúkrunarheimilanna og aðra bæjarbúa. Menningarsjóður Akureyrarbæjar styrkir viðburðinn.

  • Er Loftbrúin næst?

    • 15.04.2026
    Akureyri gegnir lykilhlutverki í atvinnu og þjónustu hér á Norðurlandi. Til þess að Akureyri geti haldið áfram að vaxa og dafna þarf markvissa hagsmunagæslu gagnvart ákvörðunum stjórnvalda sem hafa bein áhrif á samkeppnishæfni bæjarins, hvort sem það tengist samgöngumálum, atvinnumálum, heilbrigðismálum o.s.frv. Það er ljóst að bæjarfulltrúar á Akureyri verða að standa vörð um hag bæjarins. Öflug hagsmunagæsla er brýn þegar viðkemur stórum ákvörðunum stjórnvalda sem hafa áhrif á bæjarfélagið.

  • Landhelgisgæslan býður í heimsókn um borð í varðskipið Þór

    • 15.04.2026
    Landhelgisgæsla Íslands býður almenningi að heimsækja varðskipið Þór sem verður við bryggju á Akureyri fram á laugardag. Heimsóknin er liður í hátíðarhöldum vegna 100 ára afmælis stofnunarinnar, en af því tilefni hefur Landhelgisgæslan ferðast um landið og boðið landsmönnum að kynna sér starfsemina.
