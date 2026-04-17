Lóa mætir í Kelduhverfi

Lóa er komin í Kelduhverfi, – Lóa Hjálmtýsdóttir, teiknari og barnabókahöfundur – með litina með sér.
Sumardaginn fyrsta byrjar hún með bókagerðarvinnustofu í Skúlagarði þar sem fólki á öllum aldri býðst að vinna myndasögur undir handleiðslu eins skemmtilegasta höfundar landsins.
Vinnustofa Lóaboratoríum er einstakt tækifæri og öllum opin, alla fjóra dagana, þökk sé verkefninu ÓLD SKÚL sem rekið er af Lókal listir.
Samhliða fyrstu vinnustofunni, sumardaginn fyrsta, verður Hótel Skúlagarður með íslenskt vöffluhlaðborð fyrir 2500 krónur á mann (frítt fyrir leikskólabörn).
Þannig gefst tækifæri til að slá tvær flugur í einu höggi, kaupa sér kaffi og vöfflu og spreyta sig á bókagerð!
Tímasetningar á vinnustofum Lóu:
Fimmtudagur 23. apríl, kl. 13:00-16:00, vöffluhlaðborð
Föstudagur 24. apríl, kl. 13:00-16:00
Laugardagur 25. apríl, kl. 13:00-16:00
Sunnudagur 26. apríl, kl. 10:00-12:00