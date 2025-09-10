Listasafnið á Akureyri: Leiðsögn með Margréti Jónsdóttur

10. september, 2025 - 13:43 Listasafnið Akureyri
Bo'ðið verður upp á leiðsögn með Margréti Jónsdóttur um sýningu hennar Kimarek–Keramik í Listasafnin…
Bo'ðið verður upp á leiðsögn með Margréti Jónsdóttur um sýningu hennar Kimarek–Keramik í Listasafninu á Akureyri n.k. laugardag. Myndir aðsendar

Laugardaginn 13. september kl. 15 verður boðið upp á leiðsögn með Margréti Jónsdóttur um sýningu hennar Kimarek–Keramik í Listasafninu á Akureyri. Sýningunni lýkur 28. september næstkomandi.

Í tilefni af 40 ára starfsferli Margrétar óskaði Listasafnið fyrr á árinu eftir samstarfi við almenning um lán á einstaka munum fyrir sýninguna. Viðbrögðin létu ekki á sér standa og safnaðist fjöldi muna. Á sýningunni eru munirnir settir saman í eina innsetningu og spanna tímabilið frá upphafi ferils Margrétar til dagsins í dag.

Margrét Jónsdóttir er fædd á Akureyri 1961. Hún fór ung til Danmerkur og nam leirlist í listiðnaðarskólanum í Kolding, en snéri heim að námi loknu 1985 og stofnaði sitt eigið leirverkstæði í bílskúrnum hjá ömmu sinni. Í rúm 20 ár hefur hún haft vinnustofu í Gránufélagsgötu 48 á Akureyri, þar sem hún vinnur að list sinni og selur eigin verk.

Margrét  Jónsdóttir

Viðfangsefni Margrétar hafa verið margvísleg í gegnum tíðina og hún unnið jöfnum höndum að gerð nytjalistar, stærri listmuna og listskreytinga. Hún hefur haldið einkasýningar og tekið þátt í fjölda samsýninga hér heima og erlendis.


Sýningarstjóri: Sigríður Örvarsdóttir.

