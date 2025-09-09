Listasafnið á Akureyri: Allt til enda listvinnustofur um helgina og í október og nóvember

09. september, 2025 - 14:07 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Listasafnið á Akureyri: Allt til enda listvinnustofur um helgina og í október og nóvember

Framundan í september, október og nóvember eru þrjár ólíkar listvinnustofur í Listasafninu á Akureyri. Þar verður börnum á grunnskólaaldri boðið að vinna verk undir leiðsögn kraftmikils listafólks án endurgjalds, en skráning er nauðsynleg. Opið er fyrir skráningu í fyrstu listvinnustofuna sem fer fram um næstkomandi helgi, dagana 13. -14. september. Þá mun myndlistarkonan Sigga Björg bjóða börnum í 1.- 4. bekk í teiknivinnustofu þar sem búnar verða til nýjar skepnur sem ekki hafa áður sést í heiminum. Þær verða samsettar úr þekktum dýra- eða skordýrategundum og þeim gefin nöfn og sérstakir eiginleikar. Teikningar af nýju skepnunum verða unnar í raunstærð þar sem engar hömlur verða settar á stærð þeirra, svo lengi sem þær rúmast í húsakynnum safnsins.

Vinnustofunni lýkur með sýningu í Listasafninu, sem þátttakendur skipuleggja sjálfir. Þar verður áhorfendum boðið að ganga inn í skepnugarð og kynnast þessum nýju skepnum sem enginn hefur áður séð, en heiminn sárvantar. Sýningin mun standa til 5. október næstkomandi.


Nánar um Allt til enda á www.listak.is og hjá Heiðu Björk Vilhjálmsdóttur á netfangið heida@listak.is.


Skepnugarðurinn
Listvinnustofa með Siggu Björgu

Aldur: 1.-4. bekkur.
Tímasetning: 13.-14. september kl. 11-13 báða dagana.
Staðsetning: Safnfræðslurými Listasafnsins á Akureyri.
Þátttakendur: 10 börn.
Þátttökugjald: Ekkert, en skráning nauðsynleg.
Skráning: Tekið er á móti skráningum á netfangið heida@listak.is.

Sigga Björg


Gjörningur!
Listvinnustofa með Erni Alexander Ámundasyni


Önnur vinnustofa í verkefninu Allt til enda fer fram dagana 11. og 12. október 2025. Þá mun Örn Alexander Ámundason, myndlistarmaður, bjóða börnum í 7.-10. bekk að skoða sögu gjörningalistar og gera spennandi tilraunir með miðilinn. Þátttakendur munu öðlast góðan skilning á listforminu, fremja gjörning og búa til eigin gjörningadagskrá sem verður hluti af A! Gjörningarhátíð. Að lokinni vinnustofu verður sett upp sýning á ferli og afrakstri verkefnisins. Sýningin stendur til 2. nóvember.

Örn kláraði MFA gráðu í Myndlist frá Listaháskólanum í Malmö og BFA gráðu frá sama skóla. Hann hlaut hin virtu Edstandska Stiftelsen verðlaunin í Svíþjóð 2013. Verk hans hafa verið sýnd víða, bæði á Íslandi og erlendis. Örn er einn af stofnendum listamannarekna sýningarrýmisins Open í Reykjavík og rak hið skammlífa Parent í Malmö í Svíþjóð.


Aldur: 7.-10. bekkur.
Tímasetning: 11.-12. október kl. 11-14 báða dagana.
Staðsetning: Safnfræðslurými Listasafnsins á Akureyri.
Þátttakendur: 10 börn.
Þátttökugjald: Ekkert, en skráning nauðsynleg.
Skráning: Tekið er á móti skráningum frá 1. október á netfangið heida@listak.is.

Örn Alexander Ámundason

Lifandi textíll
Listvinnustofa með Ýrúrarí

Síðasta vinnustofa verkefnisins Allt til enda fer fram dagana 8. og 9. nóvember. Þá mun Ýrúrarí, listakona og hönnuður, bjóða börnum í 3.-6. bekk að skoða ólíkar leiðir til að glæða nýju lífi í textílefni og flíkur sem fólk er hætt að nota. Ýrúrarí vinnur gjarnan með notaðar peysur í textílverkum sínum, peysur sem áður hefðu endað í textílendurvinnslu fá þar nýtt líf og persónuleika. Grunnur vinnustofunnar byggir á handverksaðferðum sem skapa rými fyrir sköpun og tjáningu með textíl. Hvernig er hægt að breyta gömlum og ónýtum textíl í áhugavert og persónulegt listaverk? Vinnustofunni lýkur með sýningu í Listasafninu á Akureyri sem þátttakendur skipuleggja sjálfir. Sýningin stendur til 7. desember.

Ýr Jóhannsdóttir lærði textílhönnun í Myndlistaskólanum í Reykjavík og Glasgow School of Art og kláraði meistaranám í listkennslu við Listaháskóla Íslands haustið 2021. Ýr vinnur að mestu undir nafni Ýrúrarí þar sem hversdagurinn, endurvinnsla og húmor mætast í persónugerðum peysum. Verk Ýrar finnast í ýmsum safneignum og hafa verið sýnd víða um heim. Einnig hafa skapandi fataviðgerðar-smiðjur hennar vakið mikla lukku.


Aldur: 3.-6. bekkur.
Tímasetning: 8.- 9. nóvember kl. 11-14 báða dagana.
Staðsetning: Safnfræðslurými Listasafnsins á Akureyri.
Þátttakendur: 10 börn.
Þátttökugjald: Ekkert en skráning nauðsynleg.
Skráning: Tekið er á móti skráningum frá 29. október á netfangið heida@listak.is.

Ýrúrar

Til baka

Nýjast

  • Listasafnið á Akureyri: Allt til enda listvinnustofur um helgina og í október og nóvember

    • 09.09.2025
    Framundan í september, október og nóvember eru þrjár ólíkar listvinnustofur í Listasafninu á Akureyri. Þar verður börnum á grunnskólaaldri boðið að vinna verk undir leiðsögn kraftmikils listafólks án endurgjalds, en skráning er nauðsynleg. Opið er fyrir skráningu í fyrstu listvinnustofuna sem fer fram um næstkomandi helgi, dagana 13. -14. september. Þá mun myndlistarkonan Sigga Björg bjóða börnum í 1.- 4. bekk í teiknivinnustofu þar sem búnar verða til nýjar skepnur sem ekki hafa áður sést í heiminum. Þær verða samsettar úr þekktum dýra- eða skordýrategundum og þeim gefin nöfn og sérstakir eiginleikar. Teikningar af nýju skepnunum verða unnar í raunstærð þar sem engar hömlur verða settar á stærð þeirra, svo lengi sem þær rúmast í húsakynnum safnsins.

  • Námskeið í olíum og lífdíesel

    • 09.09.2025
    Háskólinn á Akureyri býður þér á námskeið þar er samþætt fræðileg og verkleg þjálfun í olíum og lífdísil

  • Opið hús í Stórutjarnarskóla á morgun miðvikudag

    • 09.09.2025
    Nemendur og starfsfólk Stórutjarnaskóla fengu styrk síðastliðið vor úr Erasmus+ áætlun Evrópusambandsins til að vinna að alþjóðlegu ungmennaverkefni sem ber nafnið „We – Við – Meie“. Verkefnið var leitt af Sigríði Árdal og Mariku Alavere í samstarfi við nemendur í 8.–10. bekk, og í september mun hópurinn taka á móti tíu ungmennum og kennurum þeirra frá Eistlandi.

  • VMA á fulltrúa á Euroskills í Herning - sem hefst í dag

    • 09.09.2025
    Spennan magnast óneitanlega, því í dag hefst Euroskills - Evrópumót iðn- og verkgreina í Herning í Danmörku og stendur það fram á laugardag. Frá Íslandi fara þrettán keppendur, þar af eru tveir fyrrverandi nemendur í VMA; annars vegar Daniel Francisco Ferreira í rafvirkjun (húsarafmagni) og hins vegar Einar Örn Ásgeirsson í rafeindavirkjun.

  • Stækkun Silfurstjörnunnar stórt framfaraskref í atvinnumálum Öxarfjarðar

    • 08.09.2025
    Fjölmenni kynnti sér starfsemi Silfurstjörnunnar, laxeldisstöðvar Samherja fiskeldis í Öxarfirði sl. föstudag. Miklar endurbætur hafa verið gerðar á stöðinni á undanförnum þremur árum og er framkvæmdum í meginatriðum lokið.

  • Fjölmenni mótmælti þjóðarmorði á Ráðhústorgi

    • 08.09.2025
    Um 450 manns tóku þátt í útifundi með yfirskriftinni Þjóð gegn þjóðarmorði sem haldinn var á Ráðhústorgi á Akureyri um liðna helgi. Slíkir fundir voru haldnir samtímis á 6 stöðum á landinu.

  • Áhrif rekstrarstöðvunar PCC á Bakka; atvinnumál í Norðurþingi.

    • 08.09.2025
    Rekstrarstöðvun PCC á Bakka hefur víðtæk áhrif í samfélaginu á Húsavík og nágrenni. Starfsfólk hefur misst vinnu og eru margir að meta sína stöðu. Ætla má að a.m.k. 20-30 verktakar, iðnaðarmenn og þjónustufyrirtæki verði fyrir beinum áhrifum vegna minni umsvifa. Sveitasjóður og Hafnasjóður Norðurþings verða fyrir miklum fjárhagslegum áhrifum og þarf að horfa til þess við fjáhagsáætlanagerð nú í haust.

  • Atvinnumál og innviðauppbygging á Norðurlandi til umræðu á opnum fundi í Hofi

    • 08.09.2025
    Samtök iðnaðarins og Samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra boða til opins hádegisverðarfundar í Hofi á Akureyri þriðjudaginn 9. september kl. 12-13 þar sem kastljósinu verður beint að atvinnumálum og innviðauppbyggingu.

  • Hreyfing getur skipt sköpum í bataferli sjúklinga

    • 08.09.2025
    Í dag 8. september, á alþjóðlegum degi sjúkraþjálfunar, hefst nýtt verkefni á Sjúkrahúsinu á Akureyri undir yfirskriftinni "HREYFUM OKKUR".
Sjá meira