Laugaskóli 100 ára

15. nóvember, 2025 - 13:00 Kristján Guðmundsson
Una María Óskarsdóttir og Kristján Guðmundsson afhjúpuðu bronsstyttuna Laugaparið, eftir Höllu Gunna…
Una María Óskarsdóttir og Kristján Guðmundsson afhjúpuðu bronsstyttuna Laugaparið, eftir Höllu Gunnarsdóttur listamann. Styttan er gjöf frá Vinum Laugaskóla og velunnurum skólans

Eitt hundrað ára sögu Laugaskóla var minnst með hátíðarhöldum þann 25.október síðastliðinn. Dagskráin hófst kl. 10.00 með því að um 100 boðsgestum var boðið í Þróttó að sjá heimildarmyndina Voru allir hér? - Laugar í 100 ár eftir Ottó Gunnarsson. Stefán Jakobsson samdi lag í tilefni afmælisins sem heitir Voru allir hér og ber því myndin sama heiti, enda voru þeir báðir nemendur við Laugaskóla. Að sýningu lokinni var boðsgestum boðið í hádegismat í mötuneyti skólans. Almenn hátíðadagskrá hófst kl. 14.00 í íþróttahúsinu.

Guðmundur Ingi Kristinsson mennta og barnamálaráðherra ávarpaði samkomuna

Formaður afmælisnefndar Kristján Guðmundsson bauð gesti velkomna og setti dagskrána. Höskuldur Þráinsson tók við veislustjórn og kynnti Sigurbjörn Árna Arngrímsson skólameistara fyrstan á svið með yfirlit um sögu skólans og mikilvægi stofnunarinnar í menntamálum. Aðrir sem fluttu ræður voru Guðmundur Ingi Kristinsson menntamálaráðherra, Logi Einarsson menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra, Valgerður Gunnarsdóttir fyrrum skólameistari, Helga María Halldórsdóttir formaður nemendafélagsins. Ávarp eldri nemenda flutti Margrét Ívarsdóttir og að lokum var ávarp Unu Maríu Óskarsdóttur, formanns hollvinafélags Laugaskóla. Á milli ræðuatriða voru mörg tónlistaratriði. Að lokum söng Stefán Jakobsson frumsamið lag sitt Voru allir hér. Una María Óskarsdóttir og Kristján Guðmundsson afhjúpuðu svo bronsstyttuna Laugaparið, eftir Höllu Gunnarsdóttur listamann. Styttan er gjöf frá Vinum Laugaskóla og velunnurum skólans.

Þráinn Árni Baldvinsson, Mugison, Edda Björg Sverrisdóttir.

Að lokinni dagskrá var öllum viðstöddum boðið í kaffi og afmælistertu í íþróttahúsinu. Á sama tíma gafst gestum kostur á að skoða húsnæði skólans og þá aðstæður sem nemendur búa við í dag, kennslurými og heimavistarhúsnæði. Einnig var sýning í Dvergasteini á munum skólans og verkefnum nemenda sem þau hafa unnið að í áfanganum um sögu Laugaskóla í umsjón Rögnu Heiðbjartar Ingunnardóttur. Húsmæðraskólinn á Laugum var einnig opinn fyrir gesti þennan dag ásamt því að bíómyndin Voru allir hér, var sýnd nokkrum sinnum í Þróttó eftir dagskrá í íþróttahúsinu. Um kl. 18.00 var öllum boðið í hamborgara í matsal skólans og kl. 20.00 hófust tónleikar í íþróttahúsinu. Tónlistarveislan hófst á því að tíu sigurvegar Tónkvíslar, liðinna ára, sungu sitt sigurlag undir stjórn skólahljómsveitarinnar sem skipa þeir Jón Aðalsteinn Snæbjörnsson, Ellert Knútsson, Hafþór Höskuldsson og Snorri Freyr Sigurðsson.

Að því loknu skemmtu Stefán Jakobsson, Mugison, Þráinn Árni Baldvinsson, Edda Björg Sverrisdóttir, Knútur Emil Jónasson og Oddur Bjarni Þorkelsson áhorfendum með söng sínum sem jafnframt eru allir fyrrum Lauganemendur. Hátíðin endaði svo á því að viðstöddum var boðið í matsal skólans í Sæmund; mjólkurkex, kremkex og mjólk. Þá hafði dagskráin staðið yfir í um 13 klukkustundir. Gera má ráð fyrir að yfir 1000 manns hafi sótt skólann heim þennan dag og yfir 2000 matarskammtar hafið verið afgreiddir í mötuneyti skólans þennan skemmtilega laugardag.

Stefán Jakobsson ,,gamall" Laugamaður lét sig ekki vanta og tók auðvitað lagið

Til baka

Nýjast

  • Laugaskóli 100 ára

    • 15.11.2025
    Eitt hundrað ára sögu Laugaskóla var minnst með hátíðarhöldum þann 25.október síðastliðinn. Dagskráin hófst kl. 10.00 með því að um 100 boðsgestum var boðið í Þróttó að sjá heimildarmyndina Voru allir hér? - Laugar í 100 ár eftir Ottó Gunnarsson. Stefán Jakobsson samdi lag í tilefni afmælisins sem heitir Voru allir hér og ber því myndin sama heiti, enda voru þeir báðir nemendur við Laugaskóla. Að sýningu lokinni var boðsgestum boðið í hádegismat í mötuneyti skólans. Almenn hátíðadagskrá hófst kl. 14.00 í íþróttahúsinu.

  • Píluæðið heldur áfram á Húsavík

    • 15.11.2025
    Völsungur með yfir hundrað iðkendur

  • Hrafnagilsbúið tilnefnt sem ræktunarbú ársins

    • 15.11.2025
    Hrafnagilsbúið í Eyjafjarðarsveit var eitt af 12 hrossaræktarbúum sem fagráð í hrossarækt valdi til árlegrar heiðursviðurkenningar Bændasamtaka Íslands, sem ræktunarbú ársins. Þetta kemur fram á vefsíðu Eyjafjarðarsveitar.

  • Tími kominn til að hugsa um landið allt

    • 15.11.2025
    Bestu ákvarðanirnar eru teknar þegar við sjáum heildarmyndina. Til að sjá heildarmyndina verðum við að horfa út fyrir nærumhverfi okkar og sjá landið allt, fólkið allt. Núverandi ríkisstjórn virðist þó ekki vera alveg sammála þessu sjónarmiði. Hún sér landið okkar í gegnum þröngan glugga höfuðborgarinnar. Þetta hefur þær afleiðingar að dregið er sífellt úr þjónustu á landsbyggðinni, fjármunum er frekar beint að þéttbýlinu og reglur settar án þess að spurt sé hvernig þær snerta fólk sem býr og starfar utan höfuðborgarsvæðisins.

  • Norðurorka varar við svikapósti

    • 14.11.2025
    Norðurorka vekur athygli á svikapósti með fyrirsögninni Val á raforkusala, þar sem tilkynnt er um ógreiddan rafmagnsreikning. Í framhaldinu er viðtakanda boðið að smella á greiðslusíðu og slá inn kóða sem fylgir póstinum til að ganga frá greiðslu.

  • Með því að efla millilandaflug um Akureyrarvöll skapast ný tækifæri

    • 14.11.2025
    „Akureyrarflugvöllur er mikilvæg innviða- og atvinnuuppbygging fyrir allt Norðurland eystra og raunar fyrir landið í heild. „Með eflingu flugs um Akureyri skapast ný tækifæri fyrir ferðaþjónustu, útflutning, erlendar fjárfestingar og tengsl við alþjóðamarkaði sem nýtast landinu öllu,“ segir í ályktun sem Samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra, SSNE samþykktu á haustþingi sínu.

  • „Ég elska landsbyggðina og Akureyri er svo sannarlega frábær háskólabær!“

    • 14.11.2025
    Sigurður Eyjólfur er stúdent við Sálfræðideild Háskólans á Akureyri og gaf út sína fyrstu bók á árinu sem ber heitið „Ég er ekki fullkominn“. Bókin fjallar um hamlandi kvíða sem Sigurður hefur tekist á við í gegnum árin.Hann kynnti bókina í Pennanum Eymundssyni á Akureyri síðasta fimmtudag, þar sem viðtökur voru afar hlýjar.

  • Listasafnið á Akureyri: Femina Fabula kveður um helgina

    • 14.11.2025
    Sýndarveruleikasýningunni Femina Fabula, sem stendur nú yfir í sal 08 í Listasafninu á Akureyri, lýkur næstkomandi sunnudag. Sýningin hefur hlotið mikil og góð viðbrögð gesta safnsins og hafa yfir sjöhundruð manns borið hana augum á síðustu sex vikum. Sýningin byggir á hugmyndum sex sviðslistakvenna sem tjá kvenlega næmni og krafta með aðstoð sýndarveruleikagleraugna. Verkin urðu til í samvinnu þeirra við myndlistarkonuna Kirsty Whiten og leikstjórann Kristján Ingimarsson, sem er listrænn stjórnandi verksins.

  • Matargafir og NorðurHjálp snúa bökum saman

    • 14.11.2025
    „Staðan er bara hreint út sagt ömurleg. Með þessari samvinnu erum við að bregðast við aukinni ásókn í aðstoð úr samfélaginu um þessar mundir og vonum svo sannarlega að við komust í gegnum þá þungu mánuði sem fram undan eru,“ segir Sigrún Steinarsdóttir hjá Matargjöfum á Norðurlandi. Tvö mannúðarfélög sem starfa á Akureyri og sinna Norðurlandi öllu hafa tekið ákvörðun um að láta reyna á samstarf sín á milli, en þetta eru félögin Matargjafir og NorðurHjálp.
Sjá meira